2025-10-23 12:07 享民頭條
除濕機以外的選項！4款除濕神器＋4大乾燥對策 讓妳下雨天不再困擾
編輯/李明真撰文
雨下不停，在潮濕的季節裡，如何保持居家環境的乾爽清新，是許多人的困擾。除了依賴除濕機，其實還有許多天然的方法可以幫助我們對抗濕氣。生活達人小編將分享4個除濕神器和4個保持乾燥的對策，讓妳有更多選項應對潮濕問題，享受乾爽舒適的室內生活。
4種好用的除濕神器
1.竹炭
將竹炭放進有透氣孔的棉布袋，然後放置在鞋櫃或是房間角落，可以吸收部分水氣，同時去除異味。竹炭可重複使用，只需定期曬太陽，就能恢復除濕效果。
2.咖啡渣
咖啡渣也能當作除濕劑，尤其適合小空間使用。將乾燥的咖啡渣裝入小碗或布袋中，放置在潮濕處，像是浴室或廚房，能夠吸收部分濕氣，並散發淡淡的咖啡香氣。
3.廚房紙巾
有點厚度的廚房紙巾也有不錯的吸濕作用，適合用於地面或牆面的除濕。將廚房紙巾鋪在有濕氣的地板或牆角，能迅速吸收水分。待紙巾濕透後更換，重複幾次吸附多餘的水氣。
4.食鹽
食鹽是一種簡單易得的除濕材料。將食鹽裝入透氣的容器中，放置在潮濕處，能夠吸收空氣中的水分。定期更換食鹽，可以保持環境乾爽。
可以如何保持室內乾燥呢？
1.室內要保持通風
保持室內通風，能夠減少濕氣。在晴天時打開窗戶，讓空氣流通能夠減少室內的溼氣。尤其是在潮濕的季節，定期通風是保持乾爽的關鍵。
2.發現水分要立刻擦乾
要定期檢查家中的潮濕處，尤其是浴室和廚房，如果發現積水和濕氣，都要立刻清除，可以維持環境乾燥。
3.定期清潔角落和縫隙
浴室和廚房是比較潮濕的區域，尤其是角落和牆角縫隙，一定要定期清潔保持乾燥。
4.檢查是否漏水
也要定期檢查家中是否出現漏水的情況，像是水管、屋頂或是廚房等容易漏水的地方，要及時修復漏水的狀況，可以保持環境乾爽。
結語
潮濕是居家環境中的常見問題，但透過上述除濕神器和保持乾燥的對策，我們可以輕鬆應對這些困擾，保持環境乾爽清新。這些方法不僅天然環保，還能為我們的生活帶來更多的便利和舒適。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數