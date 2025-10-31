盤點趙露思演藝生涯9大代表作！《許我耀眼》逆襲回歸，《傳聞中的陳芊芊》一夕爆紅！

95後頂流小花趙露思主演的人氣夯劇《許我耀眼》近日流量正式突破15億，她所飾演的女主角「許妍」在謊言與慾望中重新定義自我價值，從偽裝走向覺醒，勵志逆襲令大批劇迷們拍手叫好！而經歷過憂鬱症、失語症低潮的趙露思，也憑著《許我耀眼》華麗回歸戲劇圈，沉潛後再創事業巔峰，今天就跟著女子漾一起來盤點趙露思演藝生涯中的9大代表作吧！

趙露思演藝生涯代表作1：《哦！我的皇帝陛下》

趙露思接演電視劇第一年出演古裝穿越劇《哦！我的皇帝陛下》，她所飾演的「洛菲菲」是聖瑪麗亞醫院外科實習醫生，在趕往偶像見面會的路途中發生意外，竟穿越至古代黃道國變身為「宸王」舞姬。

在戲劇圈初試啼聲的趙露思，將現代少女穿越到玄幻皇朝的「反套路」發揮出絕妙新意，甜美俏皮的清新魅力，令觀眾們感到耳目一新，也是她之後所有角色的基因來源。

趙露思演藝生涯代表作2：《傳聞中的陳芊芊》

趙露思在2020以甜寵劇《傳聞中的陳芊芊》一夕爆紅，她所飾演的編劇「陳小千」穿越進小說成為她筆下的女配角，化身為書本世界裡、在花垣城任性妄為的三公主「陳芊芊」。

「陳芊芊」原本在第3集就會被「韓爍」（丁禹兮 飾）毒死，卻無意間令對方一往情深，2人因此譜出浪漫羅曼史。趙露思成功塑造出鬼靈精怪、痞壞可愛的討喜形象，就此躍升為一線女星。

趙露思演藝生涯代表作3：《我，喜歡你》

同年趙露思在人氣現代甜寵劇《我，喜歡你》演出對料理獨具天份的廚師「顧勝男」，與對美食有極度熱愛和挑剔的傲嬌總裁「路晉」（林雨申 飾）從初識時互看不順眼，到開展出甜蜜指數破表的專寵熱戀。

趙露思、林雨申即使相差整整18歲，依舊碰撞出絕佳化學反應。《我，喜歡你》型男大叔與甜萌蘿莉的組合深受觀眾喜愛，可說是趙露思從古裝劇跨領域的亮眼轉型作。

趙露思演藝生涯代表作4：《長歌行》

已晉身為流量小花的趙露思2021年在迪麗熱巴、吳磊領銜主演的古裝劇《長歌行》演出女二「李樂嫣」，該角性格溫婉羞澀，甚至還很愛哭，在動亂之中逐步從懦弱蛻變為堅強。

涉世未深的單純小公主「李樂嫣」在劇中意外被人販子拐帶流亡外地，被禁軍統領「皓都」（劉宇寧 飾）拯救，最終他們兩情相悅結為連理。趙露思、劉宇寧因《長歌行》被封為「皓嫣CP」，大灰狼與小白兔的對比形象，令劇迷們嗑得甜滋滋！

趙露思演藝生涯代表作5：《星漢燦爛》

趙露思繼2021年人氣古裝劇《長歌行》之後，與吳磊2搭演出傳奇古裝劇《星漢燦爛·月升滄海》，她這回接演的角色「程少商」從小遭到惡意虐待，為了生存暗藏鋒芒，是一位外顯端莊明理，內藏機敏聰慧的女娘。

《星漢燦爛》女主角「程少商」經歷家門鬥爭、小縣動亂、族氏紛擾、皇權暗鬥…多重難關，同時與身負沉重身世的少年將軍「凌不疑」（吳磊 飾）在無數考驗中相互治癒、共同成長，發展出雙向救贖的愛戀。趙露思在《長歌行》難得展現出內斂冷感的一面，創下演技層次分水嶺。

趙露思演藝生涯代表作6：《偷偷藏不住》

晉江文學城作家竹已人氣小說《偷偷藏不住》當初宣布要改編成電視劇，就引發大批讀者們熱烈期待！趙露思完美化身為作者筆下純真開朗、帶點嬌氣的軟萌女孩「桑稚」，偷偷暗戀著哥哥的好友「段嘉許」（陳哲遠 飾）。

趙露思在《偷偷藏不住》細膩演繹嬌羞內斂的懷春少女心、難以言喻的曖昧暗戀、怦然心動的青澀初戀，勾起觀眾們墜入學生時代回憶漩渦，成功創下青春校園純愛劇天花板。

趙露思演藝生涯代表作7：《神隱》

《神隱》是趙露思出道以來接演的首部仙俠劇，也是她睽違6年再度重回古裝劇領域，妝造又仙又美，靈氣逼人。95後小花趙露思與高帥小生王安宇首次搭檔演出，共同演繹神君與鳳君的唯美愛情。

趙露思在《神隱》飾演的女主角「鳳隱」是鳳凰族的小鳳君，卻在涅槃時意外殞落，神魂碎片轉生成水凝獸「阿音」，歷經27次轉世後，再度收穫前世未盡的愛情、友情與親情。趙露思難得挑戰一人分飾兩角，角色兼具神性與人性，表現出更成熟的敘事駕馭能力。

趙露思演藝生涯代表作8：《珠簾玉幕》

趙露思、劉宇寧在2021《長歌行》之後，睽違3年2搭演出《珠簾玉幕》，2人再展絕佳默契。趙露思在劇中的妝容、造型、服裝、髮飾...都美出新高度，上線後曾空降收視冠軍，在兩岸三地再度掀起熱潮。

趙露思在劇中初登場時是採珠奴隸「端午」，她受盡苦難、近乎喪命，運用聰敏機慧習得珠寶生意經營要訣，逐漸成長為獨霸一方的女商人。而現實世界中的趙露思也從甜寵、純愛、輕喜劇領域不斷進化，成功駕馭大女主、逆境成長、商戰題材戲劇，可說是與劇中角色同步華麗蛻變。

趙露思演藝生涯代表作9：《許我耀眼》

人氣夯劇《許我耀眼》可說是趙露思出道以來出演過最為複雜的角色，拍戲當時她正經歷憂鬱症、失語症、身心焦慮與網暴負評的折磨，整個人瘦了一大圈，而這樣的深沉壓力，恰好如劇中角色「許妍」經歷的人生悲劇一樣痛苦，「許妍」不是偶像劇當中的甜白傻，她野心勃勃、傷痕累累，運用心機手段風光嫁入豪門，卻在堆砌的謊言假象中全面潰敗，婚姻事業雙輸。

然而「許妍」跌入人生谷底後再度憑著堅韌毅力再度奮力站起，她脫去偽裝後的回歸真實，逐步迎來自我重生，如此華麗轉身不僅重拾自我價值，也令「沈皓明」（陳偉霆 飾）奮力挽回，最終這對假面夫妻破鏡重圓，共同收穫誠信與救贖，譜下幸福圓滿的HE結局。