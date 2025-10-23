閃兵案代言災情盤點：坤達、陳柏霖、修杰楷誰最慘？品牌「負面條款」可能全啟動

2025-10-23 10:07 女子漾／編輯張念慈
閃兵案代言災情盤點：坤達、陳柏霖、修杰楷誰最慘？品牌「負面條款」可能全啟動。圖片來源：藝人粉專
閃兵案代言災情盤點：坤達、陳柏霖、修杰楷誰最慘？品牌「負面條款」可能全啟動。圖片來源：藝人粉專

藝人爆發第三波閃兵案坤達陳柏霖修杰楷Energy張書偉棒棒堂小杰（廖允杰）紛紛以35萬元至50萬元交保。涉案藝人中，不少近年形象穩健「零負評男神」，此次爆出涉閃兵，業界直指「代言切割＋形象違約金」風險同時啟動，其中坤達手握至少7支代言，恐成此次商代災情最重的藝人。

藝人閃兵案 代言風險盤點

坤達：至少7支代言在手，涵蓋民生食品、保養與個人清潔、手遊與行動支付等，品牌橫跨桂格、美粒果、毛孩時代、Dr.CINK、晶核影武者、妮維雅，以及Energy團體代言「全聯全支付」。業界評估，一旦最終裁定涉案，恐遭集體下架並依「負面新聞／道德條款」求償，金額以千萬級起跳機率高。

閃兵案代言災情盤點，坤達損失慘重。圖片來源：藝人粉專
閃兵案代言災情盤點，坤達損失慘重。圖片來源：藝人粉專

陳柏霖：長年為廣告寵兒，近年合作蘇格登、VOLVO、GEORGIA喬亞咖啡、Samsung Galaxy Z Fold等。以其單檔價碼與國際品牌密度，若遭切割，單筆損失金額可觀。

陳柏霖。圖片來源：藝人粉專
陳柏霖。圖片來源：藝人粉專

修杰楷：主打「暖爸×主夫」人設，代言聚焦家電廚具與家居（如Tefal、沙發先生家居、睿米Roidmi），形象反差使品牌保守觀望機率上升。

修杰楷。圖片來源：藝人粉專
修杰楷。圖片來源：藝人粉專

張書偉（Energy）：個人涉案外，團體後續演出與合作亦須重評，呈「個人＋團體」雙軌風險。

張書偉。圖片來源：藝人粉專
張書偉。圖片來源：藝人粉專

小杰（廖允杰）：商代量體相對有限，衝擊以節目、商演與社群合作優先反應。

小杰。圖片來源：藝人粉專
小杰。圖片來源：藝人粉專

各藝人時間軸與到案情況

・10/21：檢警清晨展開第三波行動，拘提陳柏霖、修杰楷、張書偉、小杰到案；四人後續移送複訊，分別以50萬元（陳、修、張）與35萬元（小杰）交保。

・10/22：坤達自加拿大提前返台，清晨6時23分抵達桃園即遭拘提移送，後以50萬元交保。

閃兵案各藝人道歉與說法

坤達（Energy）

坤達從機場直接帶回永和警分局詢問。聯合報系記者黃仲明／攝影
坤達從機場直接帶回永和警分局詢問。聯合報系記者黃仲明／攝影

坤達步出法院時，表示「不好意思讓很多人對我很失望，也讓很多人擔心，接下來會好好負完我該負的責任，全力配合進行調查，謝謝大家，大家辛苦了」。

坤達經紀公司也表示：「本公司所屬藝人謝坤達，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」

修杰楷

藝人修杰楷(中)50萬交保。聯合報系記者余承翰／攝影
藝人修杰楷(中)50萬交保。聯合報系記者余承翰／攝影

聲明道歉：「關於檢方的一切調查，我全力配合，對過去一時失慮深感抱歉；身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我十分自責。兵役是國民義務，應以誠信面對。」

所屬經紀公司星藝象也聲明道歉，表示：「此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉，將全力協助釐清事實，並陪同藝人共同面對。」

陳柏霖

檢警偵辦閃兵集團案，陳柏霖以50萬元交保。聯合報系記者余承翰／攝影
檢警偵辦閃兵集團案，陳柏霖以50萬元交保。聯合報系記者余承翰／攝影

交保後摘下口罩受訪：「謝謝檢察官與刑警，讓我面對年少時做出的『取巧荒謬的選擇』，將尊重並配合司法調查。」雖然坦然面對錯誤，卻因受訪時面露微笑，遭到輿論攻擊並未深切反省。

張書偉（Energy）

男團Energy成員書偉被帶回永和分局偵訊。聯合報系記者余承翰／攝影
男團Energy成員書偉被帶回永和分局偵訊。聯合報系記者余承翰／攝影

所屬公司表示：「當時因做出錯誤選擇深感懊悔，已虛心認錯，將全力配合調查。」

他本人亦在臉書公開發文道歉：「身為公眾人物，我深知自己的一言一行都可能成為社會觀感的指標，卻因一時失慮，做出了不良示範，未能盡到身為國民應有的責任，辜負了社會大眾的期望，也讓一直以來支持與信任我的朋友們感到失望。我向家人及所有關心我的朋友致上最誠摯的歉意，對於15年前未經思慮所犯的錯誤，我深感懊悔與自責，未來會全力配合司法調查，承擔應有的責任。」

小杰（廖允杰）

棒棒堂小杰複訊後35萬元交保。聯合報系記者蔣永佑／攝影
棒棒堂小杰複訊後35萬元交保。聯合報系記者蔣永佑／攝影

地檢署外摘下口罩致歉：「對於年輕時做錯的事情跟大家說聲抱歉，很抱歉占用社會資源，會配合調查。」

他也在臉書貼文道歉：「深知身為公眾人物，一切言行皆受社會關注，未能盡到國民義務責任造成不良示範，辜負社會期望我深感悔意及歉意。年輕時，一時失慮所做的錯誤決定，我會全力配合檢方調查及接受司法審查。抱歉佔用社會資源，也向我的家人及所有支持.信任我的朋友們致上最深的歉意。」

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

2025-10-22 11:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#藝人 #分享 #穿搭 #閃兵 #演藝圈 #顏志琳 #涼山特勤隊

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15 20:00 廖嘉紅

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#財富 #遺產稅 #遺產繼承

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

2025-10-15 17:12 女子漾／編輯王廷羽
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw
圖片來源：IG @netflixtw

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供
德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供
林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#影后 #台劇 #舒淇 #回魂計 #傅孟柏 #李心潔 #Netflix

