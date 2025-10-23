2025-10-23 10:07 女子漾／編輯張念慈
閃兵案代言災情盤點：坤達、陳柏霖、修杰楷誰最慘？品牌「負面條款」可能全啟動
藝人爆發第三波閃兵案，坤達、陳柏霖、修杰楷、Energy張書偉與棒棒堂小杰（廖允杰）紛紛以35萬元至50萬元交保。涉案藝人中，不少近年形象穩健「零負評男神」，此次爆出涉閃兵，業界直指「代言切割＋形象違約金」風險同時啟動，其中坤達手握至少7支代言，恐成此次商代災情最重的藝人。
藝人閃兵案 代言風險盤點
坤達：至少7支代言在手，涵蓋民生食品、保養與個人清潔、手遊與行動支付等，品牌橫跨桂格、美粒果、毛孩時代、Dr.CINK、晶核影武者、妮維雅，以及Energy團體代言「全聯全支付」。業界評估，一旦最終裁定涉案，恐遭集體下架並依「負面新聞／道德條款」求償，金額以千萬級起跳機率高。
陳柏霖：長年為廣告寵兒，近年合作蘇格登、VOLVO、GEORGIA喬亞咖啡、Samsung Galaxy Z Fold等。以其單檔價碼與國際品牌密度，若遭切割，單筆損失金額可觀。
修杰楷：主打「暖爸×主夫」人設，代言聚焦家電廚具與家居（如Tefal、沙發先生家居、睿米Roidmi），形象反差使品牌保守觀望機率上升。
張書偉（Energy）：個人涉案外，團體後續演出與合作亦須重評，呈「個人＋團體」雙軌風險。
小杰（廖允杰）：商代量體相對有限，衝擊以節目、商演與社群合作優先反應。
各藝人時間軸與到案情況
・10/21：檢警清晨展開第三波行動，拘提陳柏霖、修杰楷、張書偉、小杰到案；四人後續移送複訊，分別以50萬元（陳、修、張）與35萬元（小杰）交保。
・10/22：坤達自加拿大提前返台，清晨6時23分抵達桃園即遭拘提移送，後以50萬元交保。
閃兵案各藝人道歉與說法
坤達（Energy）
坤達步出法院時，表示「不好意思讓很多人對我很失望，也讓很多人擔心，接下來會好好負完我該負的責任，全力配合進行調查，謝謝大家，大家辛苦了」。
坤達經紀公司也表示：「本公司所屬藝人謝坤達，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」
修杰楷
聲明道歉：「關於檢方的一切調查，我全力配合，對過去一時失慮深感抱歉；身為丈夫和父親，讓妻子、孩子受到驚嚇、擔心，我十分自責。兵役是國民義務，應以誠信面對。」
所屬經紀公司星藝象也聲明道歉，表示：「此事造成社會大眾疑慮與失望，我們真誠致歉，將全力協助釐清事實，並陪同藝人共同面對。」
陳柏霖
交保後摘下口罩受訪：「謝謝檢察官與刑警，讓我面對年少時做出的『取巧荒謬的選擇』，將尊重並配合司法調查。」雖然坦然面對錯誤，卻因受訪時面露微笑，遭到輿論攻擊並未深切反省。
張書偉（Energy）
所屬公司表示：「當時因做出錯誤選擇深感懊悔，已虛心認錯，將全力配合調查。」
他本人亦在臉書公開發文道歉：「身為公眾人物，我深知自己的一言一行都可能成為社會觀感的指標，卻因一時失慮，做出了不良示範，未能盡到身為國民應有的責任，辜負了社會大眾的期望，也讓一直以來支持與信任我的朋友們感到失望。我向家人及所有關心我的朋友致上最誠摯的歉意，對於15年前未經思慮所犯的錯誤，我深感懊悔與自責，未來會全力配合司法調查，承擔應有的責任。」
小杰（廖允杰）
地檢署外摘下口罩致歉：「對於年輕時做錯的事情跟大家說聲抱歉，很抱歉占用社會資源，會配合調查。」
他也在臉書貼文道歉：「深知身為公眾人物，一切言行皆受社會關注，未能盡到國民義務責任造成不良示範，辜負社會期望我深感悔意及歉意。年輕時，一時失慮所做的錯誤決定，我會全力配合檢方調查及接受司法審查。抱歉佔用社會資源，也向我的家人及所有支持.信任我的朋友們致上最深的歉意。」
