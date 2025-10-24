【看電影】擺明是送死卻被硬拗成救母歷險記！好好的喪屍經典系列到底怎麼了？！—《28年毀滅倒數》

雖然不到28年但也足足等了18年，延續在《28天毀滅倒數》、《28週毀滅倒數》後的《28年毀滅倒數》，終於在2025年登上大螢幕；不得不說前兩部作品，真的是早期活屍電影的經典，也讓粉絲早早就開始期待這部續作的上映。但期待越高摔得就會越重，雖然可以看出導演的野心，整體的架構與劇情發展卻極度缺乏支撐力，尤其各種讓人出戲的奇耙設定，更會讓人不敢相信這個系列竟會走向這種爛尾的結局。

《28年毀滅倒數》延續了前作的背景設定，喪屍病毒在英國爆發，導致整個國家受到全世界封鎖，而島上的人們只能夠自己想辦法活下去。至於主角斯派克是個12歲的男孩，在喪屍疫情爆發的28年後，他與父母住在與英國本土外的一座小島，一群人靠著海水的阻隔得以防禦喪屍的襲擊，並且在缺乏彈藥的情況下，發展出了城牆、弓箭等中世紀的防禦機制。

整部片的故事主要可以分成兩部分，前半段是斯派克在父親的鼓勵下，以類似「成年禮」的方式與父親到英國本土實際練習對抗喪屍的戰鬥技巧，並且在一連串的意外後驚險返回他們的小島；第二部分，則是斯派克在發現父親不忠後，為了幫母親治病，私自帶著她離開小島、穿越英國本土，只為了找到一個可能存在的「醫生」，並且在這樣的過程中對於喪屍有更深刻的認識。

以邏輯來說，第一部分其實沒有太大的問題，並且大致上讓觀眾能夠建立起「28年後的喪屍世界觀」；我們將知道喪屍出現了變種，甚至產生了某種智慧，而這些也將成為後續劇情發展的關鍵X因子。在劇情推進的過程中，與當下時間交錯穿插的舊影像與音檔，也營造出一種詭譎的氣氛，很符合前兩部帶給觀眾的感受。

但這樣的感受隨著第二段劇情展開就開始急轉直下。從一開始父子在房間門口對峙就讓人有點尷尬，一個12歲的男孩、實戰經驗幾乎於零，卻在喪屍末日帶著有病在身的中年女性長距離移動這件事情，本身也很讓人匪夷所思。儘管為了讓自己有台階下，片中還是有許多讓兩人能夠驚險度過危機的「運氣橋段」，但它們並沒有成功說服觀眾，一些主角光環（經歷氣爆卻只有咳嗽？只是經歷個「成年禮」就變成求生高手？）、莫名其妙的設定（懷孕的喪屍？胎盤的神奇魔力？），大概有很多人都跟我一樣無法接受，也讓人疑惑從「28週」到「28年」的這18年到底發生了什麼事。

不論是人骨組成的「聖殿」，或各種後續關於死亡的探討，大概可以感受到導演這次想要探討的是一個比較大的概念，否則也不會花那麼多力氣在前面推劇情的時候，參雜一堆具有暗示性的元素；但這並不代表劇情就不重要，當那些概念無法被符合邏輯的劇情支撐，整部電影看起來就會很荒唐。據說「28年」會被分成三部分，但按照這種第一集就走鐘的表現，相信許多觀眾也會乾脆坐等串流平台上線而不是第一時間進場了。