【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermatest認證 × 日本雙科醫師推薦】

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

在育兒的日常裡，尿布的選擇其實是一門不容小覷的學問，比起單純「吸不吸得住」

更多時候爸媽真正在意的，是能不能讓寶寶穿得舒適、不紅屁屁，也讓自己在照顧過程中更放心

畢竟一片尿布，不只是日常消耗品，而是陪伴寶寶度過無數吃飽睡飽時光的親密夥伴

這次讓紜紜實際體驗的是 UniDry 奢柔優選系列抱抱褲，這款尿布不僅有柔白極簡的設計

從第一眼到實際穿上身，整體的舒適度和貼合度，完全讓人印象深刻～

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

第一次摸到尿布外層的瞬間，那種柔軟細膩的觸感讓人不自覺地「哇」了一聲

UniDry 奢柔優選抱抱褲特別添加絲滑柔棉，手感輕盈柔軟～

如同一朵輕柔的棉花雲，親膚不刺激，溫柔守護寶寶的細嫩肌膚

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

這款尿布通過 GMP 醫療級製造標準與 SGS 國際認證，從原料、生產到檢驗都層層把關

不含塑化劑、環境賀爾蒙、氯、香料、重金屬及致癌物等有害成分，讓人感受到品牌對寶寶肌膚的極大重視

它還通過德國 Dermatest® 最高等級「excellent」認證，並獲得日本皮膚科與兒科醫師聯合推薦

畢竟是給家中寶貝使用，有這樣的專業背書，真的會讓人放心不少～

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

對於像紜紜這樣容易因悶熱而紅屁屁的寶寶來說，透氣性更是一大關鍵～

這款尿布的布面整體透氣不悶熱，即使長時間穿著，小屁屁依然乾爽舒適，沒有潮濕黏膩的不適感

奢柔優選抱抱褲的腰圍設計，是紜紜實際穿著時讓我最有感的一點～

它採 360° 雙層氣泡彈力，柔軟服貼，能完整包覆腰部與大腿，不會卡邊不勒肚肚

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

紜紜目前 13 公斤，穿 XL 尺寸剛剛好，活動力全開也不會有移位或滲漏的問題

U 型剪裁在換尿布時也非常順手，不會有拉扯不順或緊繃的情況，減少許多手忙腳亂的時刻

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

夜晚是最考驗尿布吸收力的時候，這款尿布採用日本高效吸收體，吸收面加寬加長

實測一整晚下來仍能牢牢鎖住水分，沒有外漏的情況，即使吸收滿滿，尿布的貼合度也維持得很好

值得一提的是，它的吸收層厚度只有 3mm，白天穿起來也不會厚重卡卡，寶寶活動時依然很自在

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

尿量顯示條設計在正中間，只要輕鬆一瞄就能知道是否該更換，對爸媽來說相當直覺又方便

再加上尿布上印有可愛的企鵝圖案，讓原本有點瑣碎的換尿布時光，也多了幾分趣味感

對我而言，一款真正好的尿布，不只是吸收力強而已，柔軟度、透氣性、貼合度與安全性，缺一不可

有了這款尿布，紜紜白天能自在玩耍、夜晚安穩熟睡，也讓爸媽在每個照顧的日常時刻都更加放心與自在～

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

紜紜穿著 UniDry 奢柔優選抱抱褲這段時間，無論活動多麼激烈或睡得多麼熟，都不用擔心側漏或悶熱問題

這絕對是一款我會列入回購清單的尿布，非常推薦給正在為尿布煩惱的爸媽們！

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermat

UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲

官網：https://www.unidry.com.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/UniDry.Taiwan/

ＩＧ：https://www.instagram.com/unidry.tw/?hl=zh-tw

ＹＴ：https://www.youtube.com/@taiwantaisun1360

☆歡迎加入金亮亮部落客吃喝玩樂社群☆

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

YouTube：https://www.youtube.com/@pickupuu/videos