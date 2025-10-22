身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小幫手，跟卡卡說掰掰！我的輕盈體態全紀錄！

2025-10-22 19:51 meru

是不是常常覺得，明明昨天沒吃多少，今天褲子卻緊到不行？

或是午餐吃完一個便當，整個下午就昏昏沉沉，感覺身體像一台跑不動的老爺車？😫

如果妳跟我一樣，每天在辦公室的椅子上一坐就是八小時，三餐靠外送解決，那種身體內部大塞車、卡關的感覺，妳一定懂！

我也曾經是這樣，每天都在跟那種莫名的沉重感奮鬥，總覺得身體裡面積了好多不需要的東西。

身體大塞車怎麼辦？<a class=實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1758712149-2772611546-g_n.jpg">
身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小

​試過很多方法，但要嘛太麻煩，要嘛味道不喜歡，很難持之以恆。

直到我遇見了這個讓我驚豔的「神隊友」，它不僅好吃、方便，更重要的是，它讓我覺得，原來找回清爽的感覺，可以這麼簡單又優雅！✨


的輕盈秘密武器：陽明生醫 輕暢凍 初登場！


就在我快要對這種卡卡生活感到絕望的時候，朋友推薦我試試 陽明生醫 的 輕暢凍。

坦白說，一開始我還有點半信半疑，但一聽到「陽明生醫」這個品牌，心就安了一半。

畢竟這可是很多藝人和營養師都公開推薦過的知名大品牌，他們家一直以來都專注在研發高品質、安心有效的生技產品，感覺就很值得信賴。

收到包裹那天，我真的被它的包裝美到了！💚

身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小
身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小

​是那種很清新、很有質感的草綠色設計，光看著就覺得好健康、好療癒。

打開盒子，裡面是14條獨立包裝的果凍條，小小一條，放在包包裡完全不佔空間，超級方便攜帶！

我迫不及待地撕開一包來嚐嚐。一入口，眼睛都亮了！😍

身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小
身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小

​是那種很天然的酸甜蔬果風味，口感QQ彈彈的，完全不像在吃什麼保健品，根本就是在吃下午茶點心嘛！

冰在冰箱後再吃，風味更棒，冰冰涼涼的超消暑，完全打破我對這類產品可能會有怪味的刻板印象。


只是好吃！內在成分才是真功夫✨


當然，光好吃是不夠的，身為一個精打細算的OL，成分絕對是我的首要考量！

我仔細研究了一下，發現這條小小的輕暢凍裡面，藏著滿滿的厲害角色：

首先，最吸引我的就是「天堂椒籽萃取物」！聽起來是不是很酷？

它就像是幫我們身體啟動代謝模式的小引擎，讓我們在靜態的工作中，也能悄悄地提升效率。🔥

接著是「66種天然發酵蔬果酵素」和滿滿的「膳食纖維」。

這組合簡直就是我們外食族的救星！平常吃不夠的蔬菜水果，它一次幫我們補足精華。

它們就像體內的環保大隊一樣，溫和地促進腸道蠕動，幫我們把那些不需要的「垃圾」清掃乾淨，維持消化道的健康機能。

還有「決明子萃取物」和「酵母萃取物」，這兩個成分也是幫助我們順暢、調整體質的好幫手。

整個配方看下來，都是取自天然的萃取物，讓人吃起來非常安心，而且全素的朋友也可以放心食用喔！


我的「輕暢」時刻表：融入日常超簡單！

自從有了輕暢凍，我的生活真的變得不一樣了。它完全融入了我的日常，一點都不突兀。

身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小
身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小

身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小
身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小

​🍴午餐後的急救兵

以前吃完油膩的午餐，都會覺得昏沉想睡。

現在我會在午餐後30分鐘來一條輕暢凍，那種飽脹卡卡的感覺舒緩很多，下午工作也更有精神。

🍰嘴饞時的無罪惡感點心

下午三四點，肚子有點餓又怕胖的時候，我就會從冰箱拿出一條冰冰涼涼的輕暢凍。

它有自然的甜味和飽足感，完美取代了那些高熱量的零食和手搖飲

🎉大餐後的平衡神器

跟朋友聚餐、吃了麻辣鍋或燒烤後，罪惡感爆棚嗎？

回家後吃一包輕暢凍，隔天早上起床就會感覺舒服很多，那種順暢不卡卡的感覺，真的會讓人從心底微笑出來。😊

最棒的是，它撕開即食的設計，不管是在辦公室、在健身房運動後，或是在外面跑客戶，隨時隨地都能來一條，完全不需要瓶瓶罐罐，真的是我們忙碌上班族的福音！


告別沉重感，迎接清爽的自己💖

我真心覺得陽明生醫 輕暢凍是我今年遇到最棒的保養好物！

它不是什麼神奇的特效藥，而是一個溫和、有效、又美味的日常神隊友。

它用最自然的方式，幫助我這個標準的久坐外食族，一步步調整體質，找回那種由內而外的輕盈順暢感。

身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小
身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小

​如果你也跟我一樣，厭倦了身體卡卡的沉重人生，想要找回那份清爽自在，我非常推薦妳可以試試看。

這是一個為自己健康做出的小小投資，但那份順暢自在的回報，絕對會讓妳覺得無比值得。

每天給自己一個輕盈的機會，就從一條好吃的輕暢凍開始吧！💕


官網連結｜陽明生醫官方網站

FB粉絲團｜陽明生醫Facebook

有興趣的朋友也可以到產品頁面看看更多人的分享喔！｜輕暢凍產品評論區

meru

meru

●我的平台： 波波戴莉、痞客邦 ●主要內容： 生活、旅遊、美食、貓咪

#實測 #冰箱 #手搖飲 #好物推薦

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
往下滑看更多精彩文章
《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

編輯推薦

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
往下滑看更多精彩文章
💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15 20:00 廖嘉紅

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

🍀更多第一手訊息，不漏接，請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 🍀《不動產與保險稅務傳承》想要安心持有、買賣、傳承，找Ｒ姐！預約諮詢連結在留言處 請加 https://lin.ee/uTP2T7Z 來源:

https://www.facebook.com/share/p/16yyPSh4Ek/

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#財富 #遺產稅 #遺產繼承

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
往下滑看更多精彩文章
曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

2025-10-22 11:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#藝人 #分享 #穿搭 #閃兵 #演藝圈 #顏志琳 #涼山特勤隊

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
往下滑看更多精彩文章
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

2025-10-15 17:12 女子漾／編輯王廷羽
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

編輯推薦

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw
圖片來源：IG @netflixtw

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供
德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供
林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#影后 #台劇 #舒淇 #回魂計 #傅孟柏 #李心潔 #Netflix

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？
往下滑看更多精彩文章
2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2025-10-13 12:53 女子漾／編輯ANDREA

2026年（民國115年）即將迎來超級幸福的假期安排，讓勞工朋友看到行事曆就忍不住發出「老闆哭」的感嘆，最令人期待的春節假期長達9天，從2月14日（星期六）起一路放到2月22日（星期日），整整9天連假，長假輕鬆好安排，而2026最重磅的新改變是行政院人事總處宣布，全面取消補班日，未來只補假不補班，代表大家不必再擔心調休加班的煩惱，假期規劃更加彈性且安心。

2026年春節9天長假

春節假期自2月14日週六開始，02/14-02/15為例假日，2月16日（除夕）算是春節連假首日，2月17日至2月22日（初一到初六）皆為國定假日，假期一路綿延到周日，整整九天假期，不僅是最適合返回故鄉與家人團聚的時刻，也是出國旅遊的絕佳機會。

補班日全面取消，假期更純粹

過去常見因補班日調整導致週末工作變身補班，讓不少人困擾。行政院2025年6月公告明確指出，從2026年起不再安排補班日，遇國定假日碰上週六、週日，會改為補假，但不調整工作日上班，讓假期更完整且易於規劃，勞工及企業都能受益。

一年9大連假全盤點

2026年國定假日規劃共計9大連假，除了春節長達9天外，還包括：

•2月28日和平紀念日連假 (2/27~3/1，3天)

•4月兒童節及清明節連假 (4/3~4/6，4天)

•5月勞動節連假 (5/1~5/3，3天)

•6月端午節連假 (6/19~6/21，3天)

•9月中秋節教師節連假 (9/25~9/28，4天)

•10月國慶日連假 (10/9~10/11，3天)

•10月底光復節連假 (10/24~10/26，3天)

•12月底行憲紀念日連假 (12/25~12/27，3天)

全年總放假日數達120天，讓大家有充足時間安排旅遊、休閒或充電，工作與生活平衡更自然。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#國旅 #加班 #教師節 #中秋節 #連假出遊 #2026年 #2026假期 #2026放假

熱門文章

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！
hotNews__list__item--img

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」
hotNews__list__item--img

「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
hotNews__list__item--img

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

最新文章

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermatest認證 × 日本雙科醫師推薦】

【UniDry優力寶 奢柔優選 抱抱褲體驗｜德國Dermatest認證 × 日本雙科醫師推薦】

#好物推薦 #肌膚 #實測 #皮膚

金亮亮部落客吃喝玩樂趣 2025.10.22 4
身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小幫手，跟卡卡說掰掰！我的輕盈體態全紀錄！

身體大塞車怎麼辦？實測陽明生醫輕暢凍，營養師專業推薦的代謝小幫手，跟卡卡說掰掰！我的輕盈體態全紀錄！

#好物推薦 #實測 #冰箱 #手搖飲

meru 2025.10.22 5
《新機動戰記鋼彈W》三十週年紀念特展登場！KIRABASE打造台灣首場主題咖啡廳重現經典宇宙戰場

《新機動戰記鋼彈W》三十週年紀念特展登場！KIRABASE打造台灣首場主題咖啡廳重現經典宇宙戰場

#主題餐廳 #偶像 #動漫 #粉絲 #特典

PREMIER MEDIA 2025.10.22 10
盤點《回魂計》4大新生代女神！「史艾瑪」林廷憶進軍國際，劉主平曾全裸激戰吳慷仁！

盤點《回魂計》4大新生代女神！「史艾瑪」林廷憶進軍國際，劉主平曾全裸激戰吳慷仁！

#回魂計 #林廷憶 #方郁婷 #台北電影節 #最佳新演員 #台劇 #影后

女子漾／編輯Wendi 2025.10.22 98
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

#咖啡 #吹風機 #中風 #香氣 #雨鞋

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.22 32
《一笑隨歌》雙強設定掀熱議！李沁、陳哲遠勢均力敵　女性必看的四大原因

《一笑隨歌》雙強設定掀熱議！李沁、陳哲遠勢均力敵　女性必看的四大原因

#一笑隨歌 #古裝 #劇情 #李沁 #浪漫

女子漾／編輯許智捷 2025.10.22 16
苦練日語一年！《浪漫匿名者》韓孝周為何這麼討喜？關於她的7件事必看

苦練日語一年！《浪漫匿名者》韓孝周為何這麼討喜？關於她的7件事必看

#韓孝周 #浪漫匿名者 #童年 #療癒 #小栗旬 #Netflix

女子漾／編輯ANDREA 2025.10.22 132
搭高鐵帶行動電源有新規！充電不得「放包包裡」若釀火警需負賠償責任

搭高鐵帶行動電源有新規！充電不得「放包包裡」若釀火警需負賠償責任

#高鐵

造咖 2025.10.22 14
韓綜天花板回歸！《換乘戀愛4》7大看點：顏值神撞林智妍、四角戀開打

韓綜天花板回歸！《換乘戀愛4》7大看點：顏值神撞林智妍、四角戀開打

#實境秀 #偶像 #顏值 #林智妍 #超人

女子漾／編輯王廷羽 2025.10.22 34
10部愛奇藝高評分懸疑陸劇「這部」豆瓣勇奪9分神作，趙麗穎《誰是兇手》跌出榜外

10部愛奇藝高評分懸疑陸劇「這部」豆瓣勇奪9分神作，趙麗穎《誰是兇手》跌出榜外

#陸劇

造咖 2025.10.22 37
18+