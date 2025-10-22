2025-10-22 18:19 PREMIER MEDIA
《新機動戰記鋼彈W》三十週年紀念特展登場！KIRABASE打造台灣首場主題咖啡廳重現經典宇宙戰場
文／克拉大
三十年的傳奇再度啟航。自1995年首播以來，以「少年駕駛員 × 鋼彈機體 × 宇宙戰爭」為核心的經典作品《新機動戰記鋼彈W》，不僅在動畫史上寫下濃厚一筆，更深深烙印於無數粉絲的記憶之中。為慶祝《新機動戰記鋼彈W》問世三十週年，KIRABASE台科店特別推出全台首場「鋼彈W 30週年 × KIRABASE主題咖啡廳」，以限定餐飲、原創特典與收藏周邊，重現那段跨越世代的熱血與感動。
本次合作活動自即日起至12月20日止，KIRABASE台科店將全面換上鋼彈W主題布景，打造沉浸式紀念舞台。粉絲凡於活動期間內消費合作餐飲，即可獲得多款限定特典。
活動期間凡消費合作餐點，即贈送餐墊紙1張（全1款，不可累贈，以人頭計算）及對應餐插牌1張（全5款，可累贈）；購買合作飲品則可獲得對應紙杯墊1張（全5款，可累贈）。此外，店內還規劃多項常駐活動，讓粉絲在享受餐飲的同時也能蒐集限量紀念品。
第一項常駐活動為「拍照打卡送明信片」，消費合作餐飲並於社群平台打卡標註《KIRABASE》官方粉絲專頁，即可由現場星辰偶像服務生核對後，獲得隨機精美明信片1張（全4款，每人每次限贈1張）。第二項則為「滿額贈收藏卡」活動，單筆消費合作餐飲或飲品滿450元（不含服務費）即可自選收藏卡1張（全6款，可累贈），滿900元則可獲得2張。
除豐富特典外，現場亦開放限定周邊預購，包括鋼彈W 30週年紀念集卡冊、紀念卡牌、吊飾串與雙閃胸章等，均為數量有限、售完為止。KIRABASE也提醒粉絲，所有特典與周邊皆以現場實際供應為準，恕不補發，同款周邊每次消費購買上限為10份。
活動將於KIRABASE台科基地（台北市大安區基隆路四段43號1樓，臺科大第二學生活動中心）盛大登場，採現場排隊入場方式。若有相關異動，將公告於KIRABASE官方粉絲團。
活動資訊：
活動期間｜2025年10月20日（一）至2025年12月20日（六）
活動地點｜KIRABASE台科基地（台北市大安區基隆路四段43號1樓）
主辦單位｜KIRABASE
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數