搭高鐵帶行動電源有新規！充電不得「放包包裡」若釀火警需負賠償責任
台灣高鐵公司今（8日）於官網最新消息公告國慶疏運資訊時，同步提醒旅客行動電源的攜帶與充電規範：乘車時務必隨身保管，請勿在皮包或行李內充電；如需充電，應將行動電源置於視線範圍內（如座位桌面或手持），以便第一時間發現異常並處置。
高鐵並明確表示，若旅客使用或保管不當導致火警，須負相關法律與賠償責任；同時建議使用BSMI 或 NCC 認證合格之行動電源，行動電源如出現變形或異常發熱，請勿攜帶搭車或使用。若釀意外旅客須負法律與賠償責任。
高鐵公司指出，近期社會上屢見行動電源自燃案例，為維護車廂與行車安全，將加強宣導並提醒旅客遵守規範。多家媒體亦引述高鐵說法，提到先前已發生2起行動電源自燃，造成車廂受損並啟動求償；高鐵並表示未來會把相關規定納入旅客乘車須知並持續在車站與車上宣導。
高鐵行動電源「帶／充電」重點
帶上車：可以（建議使用 BSMI 或 NCC 認證產品；若變形／異常發熱，不可帶上車或使用）。
不充電時：行動電源不得放在托運行李；可放隨身包，但請隨身保管。
要充電時：行動電源不可放在包包或行李內充電；必須放在視線範圍內（如桌上或手持）。
高鐵強調每節車廂均備有滅火器，將持續透過車站公告、車上跑馬燈與官網加強宣導，並表示將把「攜帶與使用行動電源」規範納入乘車須知。媒體報導並引述高鐵稱，針對既有個案已對乘客求償並達成和解。
