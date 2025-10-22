10部愛奇藝高評分懸疑陸劇「這部」豆瓣勇奪9分神作，趙麗穎《誰是兇手》跌出榜外

愛奇藝近年主打的「迷霧劇場」系列，以懸疑推理、社會寫實為核心，打造多部讓人腦洞大開、反轉不斷的精品劇。從《隱秘的角落》開啟口碑狂潮，到《沉默的真相》封神收官，每一部作品都以扎實劇本與演技派卡司征服觀眾。特別盤點「10部豆瓣高評分愛奇藝懸疑劇」，從冷門佳作到現象級神劇，看看哪一部才是你心中的懸疑巔峰！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top10

《再見，那一天》6.8分

李光潔、蔣欣、胡軍主演的《再見，那一天》，以人民社區民警「全黨願」為核心，講述他幫助刑滿釋放者重新融入社會的故事。劇中沒有傳統的兇殺血案，卻揭露人性中最難解的「信任與救贖」。演員群實力雄厚，情感線細膩真摯，以真實取勝。雖非高強度懸疑，但溫情與社會議題並行，成為愛奇藝劇場中罕見的正能量之作！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top9

《看不見影子的少年》6.9分

張頌文、榮梓杉再度合作的《看不見影子的少年》，講述老刑警「王士塗」與失孤少年「小七」之間的救贖之旅。兩人從懷疑到信任，情感張力極強。劇情以一宗兒童失蹤案為主線，層層反轉中探討「父愛缺失」與「原諒的可能」。張頌文的沉穩與榮梓杉的靈動相映成趣，讓觀眾感受到冷峻懸疑下的溫度。真實感與細節鋪陳，使該劇評價穩居前十！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top8

《目之所及》6.9分

羅晉、王子文、余男主演的《目之所及》，改編自慕遙而尋小說《盲目》，以視覺受限的盲人按摩師「蘇牧心」為切入點，展開一場看不見卻真相重重的調查。三位主角因一宗女童命案糾纏在一起，情感與理智交錯碰撞。全劇氛圍壓抑，鏡頭語言極具電影感。王子文的母親形象極具張力，讓人心疼。劇情緊湊、節奏穩健，是近年少見兼具文藝與懸疑的佳作！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top7

《十日遊戲》7.0分

朱亞文、金晨、耿樂、劉奕君、倪大紅主演的《十日遊戲》，改編自東野圭吾《綁架遊戲》，講述遊戲公司老闆「于海」因報復心與私生女「路婕」策劃一場假綁架，卻意外陷入真情與謀殺的羅網。劇情環環相扣、情感線耐人尋味。朱亞文的克制與金晨的神秘感，讓這場「遊戲」愈發撲朔迷離。該劇以懸疑包裝愛情，以人性詮釋懲罰，成功獲得觀眾高分好評！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top6

《三大隊》7.1分

秦昊、李乃文、陳明昊、馬吟吟主演的《三大隊》，改編自深藍的《請轉告局長，三大隊任務完成了》，講述刑警「程兵」與戰友追兇13年的執念之路。劇中沒有炫技式反轉，而是以樸實的敘事描繪警察群體的信念與孤獨。秦昊內斂爆發的演技再次封神，角色的沉默與堅持令人動容。該劇既有懸疑的張力，也有現實的厚度，是愛奇藝迷霧劇場口碑回暖的代表之作！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top5

《錯位》7.1分

馬伊琍、佟大為、高至霆主演的《錯位》，融合文學與犯罪，改編自日本作家松本清張名作《交錯的場景》，講述「姜光明」和「石落」刑警調查案件時，發現小說情節竟與現實命案重疊，虛實難分。劇本結構巧妙、節奏緊湊，懸疑氛圍極濃。馬伊琍與佟大為對手戲張力十足，冷靜的推理中蘊藏人性的糾葛。憑藉原著質感與演員實力，成為愛奇藝劇場中被低估的黑馬！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top4

《平原上的摩西》7.6分

董子健、海清、邱天、董寶石出演的《平原上的摩西》，改編自雙雪濤同名小說，以一起出租車司機被殺案為引，揭開塵封七年的往事。劇情在青春與懸疑之間切換，既是追兇，也是自我救贖。董子健內斂的演技與海清的細膩詮釋，使全劇氛圍壓抑又動人。影像風格文藝冷峻，節奏緩而有力，堪稱迷霧劇場中最具電影質感的作品之一！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top3

《塵封十三載》8.0分

陳建斌、陳曉、啜妮主演的《塵封十三載》，改編自婁霄鵬的小說《黯夜之光》，講述「衛崢嶸」和「陸行知」師徒刑警跨越十三年追查連環殺人案的故事。該劇結構縝密、情感濃烈，老中青三代警察的信念傳承貫穿全劇。陳建斌的穩重與陳曉的熱血形成強烈對比，劇情在懸疑與人性之間取得完美平衡。觀眾稱其為「最像電影的懸疑劇」，豆瓣高達8.0分，名副其實的良心佳作！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top2

《隱秘的角落》8.8分

秦昊、王景春、榮梓杉、史彭元、王聖迪、張頌文、劉琳、蘆芳生等主演的《隱秘的角落》，改編自紫金陳小說《壞小孩》，以「你看到了嗎？」一句話掀起全網熱議。講述三名孩子在景區無意拍下謀殺影片，從此捲入成人世界的黑暗。每一集都充滿張力與道德拷問。秦昊與榮梓杉的對手戲驚心動魄，細節埋伏極深，反轉連環。該劇開創「懸疑＋心理」新模式，成為愛奇藝口碑巔峰之作！

愛奇藝高評分懸疑陸劇Top1

《沉默的真相》9.0分

廖凡、白宇主演的《沉默的真相》，改編自紫金陳推理小說《長夜難明》，講述檢察官「江陽」十年堅持為亡者翻案的故事。劇情層層遞進，節奏沉穩卻極具震撼力。白宇以細膩演技詮釋「為真相付出一切」的信念，廖凡則以成熟氣場撐起整部劇的厚度。該劇不僅是懸疑神作，更是一場關於正義與犧牲的史詩，豆瓣9.0分實至名歸！

在社群上熱議度極高、主演陣容自帶流量的懸疑劇，評分卻普遍不理想，像是趙麗穎主演的《誰是兇手》僅拿下6.2分，白敬亭的《正當防衛》僅6.0分，而趙今麥主演的《漂白》更跌至5.3分，可見明星卡司並非品質保證，真正能打動觀眾的，仍是劇本的紮實與人性的深度！

