11月追劇話題不漏接! 復仇韓劇、偶像紀錄、好萊塢特輯到經典驚悚翻拍，一次追好追滿！
11月影劇話題不漏接! 無論你喜歡韓劇的高燃復仇、偶像的真情告白、還是好萊塢，強檔新作精彩連連！從池昌旭、都敬秀、李光洙攜手上演極限心理戰的《操控遊戲》； SEVENTEEN 出道十週年的深情紀錄《OUR CHAPTER》；揭開《阿凡達》視覺奇蹟幕後的製作特輯《火與水》；翻拍自經典驚悚片的《推動搖籃的手》，題材橫跨懸疑、紀實、科幻、驚悚，各種類型一次滿足。
《操控遊戲》
講述因為滔天罪名而坐了冤獄的泰政，他發現自己會跌落谷底是由一個名為耀翰的神祕人物所精心策劃。在復仇心的驅使下，泰政打算讓耀翰付出代價。該劇由池昌旭、都敬秀、李光洙和趙允秀主演。
《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》
在《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》中，SEVENTEEN 將帶領觀眾回顧他們共同走過的精彩歲月，真誠談論一路上的高峰與低谷。隨著迎來出道十週年，成員們回到夢想起點，細數一路走來的歡笑與淚水，也坦誠地分享未來的方向、與即將面臨的短暫分離，展現出深厚的情誼與不變的初心。
《火與水：阿凡達電影製作特輯》
由二十世紀影業與光影風暴娛樂攜手打造的兩集紀錄片，除了探索奧斯卡最佳視覺效果獎、橫掃全球票房的《阿凡達：水之道》幕後製作過程，更能一窺《阿凡達：火與燼》的精彩畫面，以及導演詹姆斯卡麥隆、主演山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、凱特溫斯蕾、席格妮薇佛、與傳奇製作人強藍道等人的獨家訪談內容。
《訴訟女王》
在男性主導的律師事務所打滾多年後，一群精明幹練的女性離婚律師決定自立門戶，創立屬於自己的頂尖事務所。她們強勢、聰慧，情感複雜，專門處理高風險的離婚案件、驚人的祕密與錯綜複雜的人際關係。無論是在法庭上還是彼此之間，她們都得面對不斷變動的忠誠與挑戰。在這個金錢至上、愛情如戰場的世界裡，她們不只是參與遊戲，她們改寫了規則。
《推動搖籃的手》
