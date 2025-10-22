BTS全員入伍人氣更旺！台星靠免役上新聞？ 這關鍵讓韓星不敢逃兵。圖片來源：BTS X

演藝圈「閃兵風暴」延燒不止，新北地檢日前展開第三波搜索，修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、棒棒堂小杰等人皆被拘提到案，引發社會譁然。台灣藝人屢次因「免役爭議」登上新聞版面，讓兵役制度再度成為全民熱議焦點。

藝人Energy坤達(左）閃兵，新北檢複訊後以50萬元交保，坤達走出新北檢面對媒體詢問，除了鞠躬致歉，也表示會負起一切的法律責任。記者杜建重／攝影

與此次「閃兵風暴」形成對比的是南韓藝人的服役文化。韓國男性依法皆須服兵役，役期長達18至24個月，時間比台灣更久，卻鮮少出現逃兵爭議。無論是當紅偶像團體BTS，或演員玄彬、任時完，都曾在事業巔峰時期主動入伍，服役後形象反而更受肯定，甚至被稱為「真男人代表」。

旅遊作家王天中指出，南韓與台灣一樣，服兵役是成年男性的義務，除非有特殊身體或其他狀況，否則每位男性公民都必須服役。南韓的役期分別為陸軍18個月、海軍21個月、空軍22個月，若是替代役則需服滿24個月，比起台灣目前的1年役期，時間長出許多。也因為役期漫長，南韓社會對「藝人服役」這件事格外敏感。

在韓國，藝人準時入伍被視為「誠實且負責任」的象徵，若刻意拖延或規避兵役，則會被貼上「逃兵藝人」的標籤，形象嚴重受損，甚至難以在演藝圈立足。他舉例，歌手劉承俊因逃兵遭禁止入境韓國至今仍未解禁，拳擊手金東炫也因醫療證明爭議引發民眾質疑，顯示韓國社會對兵役問題的零容忍態度。

南韓有「不入伍不成人」的說法，對男性而言，服兵役幾乎是人生轉折點，而對藝人來說更是演藝生涯的關鍵時刻。儘管服役期間容易造成人氣流失與曝光中斷，但也有不少男藝人憑著誠實入伍、服役表現優異而贏得社會尊重。像EXO的都敬秀（D.O.）因提早入伍被讚為「模範公民」，BTS成員Jin入伍前仍堅守工作，被粉絲譽為「負責任的大哥」，玄彬因服役於陸戰隊展現紀律與毅力，退伍後被封為「真男人代表」。

粉絲及網友們也紛紛留言表示：「不要說BTS，連我這一代的super junior 都有當兵」、「越來越佩服自己申請特種部隊的金泰亨」、「車銀優都去當兵了，不懂台灣男藝人有甚麼好逃兵的」。

