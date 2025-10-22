坤達、王大陸都中！4星座最愛逃避現實 一遇壓力就想閃人。圖片來源：坤達、王大陸粉專

藝人「閃兵風暴」持續延燒，許多人忍不住問：「為什麼要逃避兵役？」其實從星座角度來看，逃避不一定是膽小，而是一種性格反射。面對責任壓力、制度束縛或輿論焦點，有幾個星座天生就容易用「逃」來保護自己。一起來看看，誰最容易在風暴中消失無蹤。

雙魚座是十二星座裡最愛築夢的角色，他們的內心柔軟又多愁善感，面對現實壓力時，最常採取「裝作沒事」的策略。當責任上門、規範太嚴，他們的第一反應往往是「也許事情會自己解決」。這樣的幻想，讓雙魚暫時得到安慰，但也讓他們錯過面對現實的時機。

就像坤達、修杰楷的事件引發社會討論，雙魚常在壓力下逃入理想世界，直到現實敲門，才驚覺自己已站在風口浪尖。

修杰楷。圖片來源：修杰楷臉書

雙子座的腦袋轉得快，最擅長「找漏洞」。他們會想盡辦法規避麻煩，心裡盤算：「或許能圓回來、也許不會被發現。」但正因為太依賴臨場反應，往往在現實面前翻船。

藝人王大陸就是雙子座，這種「賭徒式心態」讓雙子表面看似靈活，其實是最典型的逃避者。他們害怕被責任綁死，寧可冒風險，也不想被規則限制。

王大陸。圖片來源：王大陸IG

射手座一向以開朗、自由聞名，但他們的「樂觀」常是一種自我防禦機制。當事情變得嚴肅或牽涉責任時，他們會瞬間消失，說是需要時間「冷靜思考」，其實是在逃避現實。

射手怕被約束，也不擅長承受長期壓力。當社會輿論、規範制度讓他們喘不過氣時，就會選擇先躲起來再說。

水瓶座的逃避方式最高級：他們用「理性」來否定制度。水瓶總喜歡問「為什麼要照這樣做？」「這規定合理嗎？」在他們心裡，道德與責任只是可以被檢驗的假設，而非必須遵守的準則。

但世界是由共同約定維繫的，當水瓶自以為「理性」時，往往被社會認為「冷漠」。逃避不一定是怕，而是他們想用思辨逃開束縛，卻忘了現實終究要負責。