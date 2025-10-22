2025-10-22 16:16 女子漾／編輯許智捷
2025韓國歐巴兵役盤點！BTS全員回歸、車銀優報到 顏值軍團換班開跑
台灣娛樂圈的「閃兵風波」正延燒，放眼造星實力驚人的韓國，不少高人氣男星早已乖乖履行兵役，帥氣報到。
從BTS七位成員全員退伍、再度合體掀起全球狂熱，到「臉蛋天才」車銀優、SEVENTEEN成員陸續入伍，這一年，一邊是歐巴們退伍歸來、以更成熟的姿態重返舞台；另一邊，還有新世代男神準備換上軍裝，開啟全新挑戰。
當歐巴們換上迷彩裝、放下鎂光燈，那份責任與自信，正是讓他們更帥的理由！
＼成熟歐巴回歸／2025退伍男神魅力再進化
BTS全員退伍：正式迎來「全體回歸」
2025年6月，BTS七位成員正式全員退伍。Jin於2024年6月率先結束服役，金南俊與V在6月10日退伍，隔天由Jimin與柾國接棒，SUGA則在6月21日完成替代役。
隊長金南俊七月也在直播中透露，BTS將於2026年春天以完整體推出全新專輯回歸，同時也將展開睽違約4年的世界巡迴演唱會。
退伍即熱搜：「行走費洛蒙」宋江
以《Sweet Home》《無法抗拒的他》爆紅的宋江，於2024年4月入伍、2025年10月1日光榮退伍。
軍旅生活一年半，他從少年感升級為成熟型男，退伍當天膚色健康、手臂線條分明，被韓媒稱為「行走費洛蒙」。
陽光能量代表：軍樂小太陽李到晛
從《黑暗榮耀》《壞媽媽》走紅的李到晛，粉絲們都是看到他帥氣的模樣，但自從他入伍後，在空軍軍樂隊服役期間，徹底放飛他熱愛歌舞的天性。
2025年5月退伍後，他計畫於年底回歸戲劇，粉絲期待看到更自然放鬆的他。
硬派男神回歸：南柱赫魅力升級
《Who Are You—學校2015》成名的南柱赫於2023年3月入伍、2024年9月退伍。
退伍照中，他膚色曬成健康小麥色、氣質從柔和轉為穩重， 無論穿制服或便服，都展現出退伍後的自信氣場。
＼顏值部隊接棒中／2025入伍男神帥氣報到
臉蛋天才報到：車銀優
被稱為「臉蛋天才」的車銀優於2025年7月28日正式入伍，服役於陸軍樂隊。
消息公布後，韓網瞬間陷入崩潰。 他選擇低調入伍、不舉辦送行會，但入伍當天的照片依舊在社群瘋傳。
SEVENTEEN「三連星」：Wonwoo、Woozi、Hoshi
SEVENTEEN成員接力穿上軍裝！
Wonwoo：
已於2025年4月3日入伍。
Woozi：
已於9月15日入伍。
Hoshi：
已於9月16日入伍。
三人皆以現役身分服役，Pledis官方表示將輪流入伍、確保團體活動不中斷。
即將入伍的1996線歐巴
NCT 道英：尚未公布確切日期，但已於上半年表示「準備入伍」。
MONSTA X I.M：傳出將於今年內入伍，日期未定。
B.I、姜丹尼爾、金永大：皆確認「年內服役」，但尚未有官方公告。
