2025-10-22 13:47 跟著KarenW.品味人生
台北中醫推薦｜Karen 迪化馬光中醫診所初訪心得分享
最近想調整自己的生活步調和代謝狀態，我選擇了 迪化馬光中醫診所。
這次的初訪經驗，真的跟我印象中的傳統中醫診所有很大不同，分享給大家～
📍 迪化 馬光中醫診所 資訊
• 官網：https://ma-kuang.1655.com.tw/dihua/
• 地址：台北市大同區民生西路266號
• 電話：02 2552 6616
迪化 馬光中醫診所｜地理位置
診所位在 台北市大同區民生西路，這裡附近就是有名的寧夏夜市商圈跟迪化商圈。
交通方便，搭捷運或公車過來都蠻便利，不管是坐到捷運中山站或者捷運雙連站都蠻方便！
在熱鬧的迪化街附近，看診結束還能順便逛逛，很有生活感。
迪化 馬光中醫診所｜環境感受
一走進去就覺得「哇～這裡根本不像診所！」
挑高空間＋整面藥材抽屜牆，既有中醫的傳統氛圍，又融合現代感設計，整體質感超棒。
我當時真的以為來到了什麼高級的SPA會館✨
等候區很寬敞、明亮舒適，最重要的是完全沒有濃厚的中藥味，讓人放鬆安心。
迪化 馬光中醫診所 採預約制，我覺得還有一點很方便的。
就是它可以自助報到，還可以自助批價，而且醫師看診時間準時，還能用線上看診進度隨時查看，不用焦急等待。
迪化 馬光中醫診所｜看診過程
掛號後，服務人員會協助量血壓，每次掛號還能免費做 InBody測量，要測的話只要告訴人員，就可以獲得親切的協助🫶🏻
這次是掛 周慧雯 院長的診。
院長看診時不僅細心，還會針對生活作息做詢問。
因為我自己原本就是想針對「代謝」來調整，周慧雯 院長在把脈後，提到應該先從腸胃、睡眠這些根本面向去觀察。
我其實常淺眠，也確實覺得肩頸很緊繃，當下就覺得「有被看懂」的感覺😂
迪化 馬光中醫診所｜整體感受
我覺得 迪化馬光中醫診所 的特色，就是「環境好、醫師細心、服務有溫度」
不管是現場人員還是醫師，都讓人很安心，沒有壓迫感，就真的每個服務人員都非常親切。
再加上完整的量測流程、問診也很仔細，後續還有衛教諮詢+衛教單，讓我更清楚自己的身體狀態。
如果你也想要更了解自己的體質，或是想在舒適的環境裡嘗試中醫，我真的很推薦這裡，整體體驗感受非常好！
