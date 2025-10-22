台北中醫推薦｜Karen 迪化馬光中醫診所初訪心得分享

2025-10-22 13:47 跟著KarenW.品味人生

最近想調整自己的生活步調和代謝狀態，我選擇了 迪化馬光中醫診所。

這次的初訪經驗，真的跟我印象中的傳統中醫診所有很大不同，分享給大家～

📍 迪化 馬光中醫診所 資訊

• 官網：https://ma-kuang.1655.com.tw/dihua/

• 地址：台北市大同區民生西路266號

• 電話：02 2552 6616

迪化 馬光中醫診所｜地理位置

診所位在 台北市大同區民生西路，這裡附近就是有名的寧夏夜市商圈跟迪化商圈。

交通方便，搭捷運或公車過來都蠻便利，不管是坐到捷運中山站或者捷運雙連站都蠻方便！

在熱鬧的迪化街附近，看診結束還能順便逛逛，很有生活感。

迪化 馬光中醫診所｜環境感受

一走進去就覺得「哇～這裡根本不像診所！」

挑高空間＋整面藥材抽屜牆，既有中醫的傳統氛圍，又融合現代感設計，整體質感超棒。

我當時真的以為來到了什麼高級的SPA會館✨

等候區很寬敞、明亮舒適，最重要的是完全沒有濃厚的中藥味，讓人放鬆安心。

迪化 馬光中醫診所 採預約制，我覺得還有一點很方便的。

就是它可以自助報到，還可以自助批價，而且醫師看診時間準時，還能用線上看診進度隨時查看，不用焦急等待。

迪化 馬光中醫診所｜看診過程

掛號後，服務人員會協助量血壓，每次掛號還能免費做 InBody測量，要測的話只要告訴人員，就可以獲得親切的協助🫶🏻

這次是掛 周慧雯 院長的診。

院長看診時不僅細心，還會針對生活作息做詢問。

因為我自己原本就是想針對「代謝」來調整，周慧雯 院長在把脈後，提到應該先從腸胃、睡眠這些根本面向去觀察。

我其實常淺眠，也確實覺得肩頸很緊繃，當下就覺得「有被看懂」的感覺😂

迪化 馬光中醫診所｜整體感受

我覺得 迪化馬光中醫診所 的特色，就是「環境好、醫師細心、服務有溫度」

不管是現場人員還是醫師，都讓人很安心，沒有壓迫感，就真的每個服務人員都非常親切。

再加上完整的量測流程、問診也很仔細，後續還有衛教諮詢+衛教單，讓我更清楚自己的身體狀態。

如果你也想要更了解自己的體質，或是想在舒適的環境裡嘗試中醫，我真的很推薦這裡，整體體驗感受非常好！

📍 迪化 馬光中醫診所 資訊

• 官網：https://ma-kuang.1655.com.tw/dihua/

• 地址：台北市大同區民生西路266號

• 電話：02 2552 6616

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#台北 #捷運 #肩頸 #好物推薦 #藝人大小事

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15 20:00 廖嘉紅

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

🍀更多第一手訊息，不漏接，請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 🍀《不動產與保險稅務傳承》想要安心持有、買賣、傳承，找Ｒ姐！預約諮詢連結在留言處 請加 https://lin.ee/uTP2T7Z 來源:

https://www.facebook.com/share/p/16yyPSh4Ek/

https://www.facebook.com/share/p/16yyPSh4Ek/

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#財富 #遺產稅 #遺產繼承

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

2025-10-15 17:12 女子漾／編輯王廷羽
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw
圖片來源：IG @netflixtw

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供
德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供
林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#影后 #台劇 #舒淇 #回魂計 #傅孟柏 #李心潔 #Netflix

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2025-10-13 12:53 女子漾／編輯ANDREA

2026年（民國115年）即將迎來超級幸福的假期安排，讓勞工朋友看到行事曆就忍不住發出「老闆哭」的感嘆，最令人期待的春節假期長達9天，從2月14日（星期六）起一路放到2月22日（星期日），整整9天連假，長假輕鬆好安排，而2026最重磅的新改變是行政院人事總處宣布，全面取消補班日，未來只補假不補班，代表大家不必再擔心調休加班的煩惱，假期規劃更加彈性且安心。

2026年春節9天長假

春節假期自2月14日週六開始，02/14-02/15為例假日，2月16日（除夕）算是春節連假首日，2月17日至2月22日（初一到初六）皆為國定假日，假期一路綿延到周日，整整九天假期，不僅是最適合返回故鄉與家人團聚的時刻，也是出國旅遊的絕佳機會。

補班日全面取消，假期更純粹

過去常見因補班日調整導致週末工作變身補班，讓不少人困擾。行政院2025年6月公告明確指出，從2026年起不再安排補班日，遇國定假日碰上週六、週日，會改為補假，但不調整工作日上班，讓假期更完整且易於規劃，勞工及企業都能受益。

一年9大連假全盤點

2026年國定假日規劃共計9大連假，除了春節長達9天外，還包括：

•2月28日和平紀念日連假 (2/27~3/1，3天)

•4月兒童節及清明節連假 (4/3~4/6，4天)

•5月勞動節連假 (5/1~5/3，3天)

•6月端午節連假 (6/19~6/21，3天)

•9月中秋節教師節連假 (9/25~9/28，4天)

•10月國慶日連假 (10/9~10/11，3天)

•10月底光復節連假 (10/24~10/26，3天)

•12月底行憲紀念日連假 (12/25~12/27，3天)

全年總放假日數達120天，讓大家有充足時間安排旅遊、休閒或充電，工作與生活平衡更自然。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#國旅 #加班 #教師節 #中秋節 #連假出遊 #2026年 #2026假期 #2026放假

閃兵風暴延燒！坤達緊急返台認錯「15年前錯誤申請免役」　2025台灣當兵免役標準懶人包一次看

閃兵風暴延燒！坤達緊急返台認錯「15年前錯誤申請免役」　2025台灣當兵免役標準懶人包一次看

2025-10-21 17:04 女子漾 /編輯周意軒
閃兵風暴延燒！坤達緊急返台認錯「15年前錯誤申請免役」　2025台灣當兵免役標準懶人包一次看。圖片來源：坤達粉專和三立新聞
閃兵風暴延燒！坤達緊急返台認錯「15年前錯誤申請免役」　2025台灣當兵免役標準懶人包一次看。圖片來源：坤達粉專和三立新聞

台灣演藝圈爆發「閃兵風暴」越演越烈！今（21日）新北地檢署發動第三波拘提行動，包括修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰與Energy書偉等人均已遭移送偵辦。Energy另一位成員坤達也被列入拘提名單，但因遠赴加拿大錄製節目《綜藝玩很大》未能即時到案，稍早經紀公司發聲明，證實坤達「15年前錯誤申請免役」，並將提前返台，全力配合司法偵查。

編輯推薦

一、坤達認錯回應：15年前錯誤申請免役，全力配合返台說明

坤達經紀公司今下午發出聲明，表示：「本公司所屬藝人謝坤達，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」公司也指出，坤達原定在國外拍攝工作，但得知消息後立即取消行程，與警方聯繫準備提早返台，願接受司法機關所有認定與法律責任，「沒有任何藉口」。

《綜藝玩很大》2024年十周年慶祝。圖片來源：三立電視
《綜藝玩很大》2024年十周年慶祝。圖片來源：三立電視

聲明中強調，坤達深切反省、不奢求原諒，只希望在承擔法律後，用實際行動挽回大眾信任強調：「不敢奢求原諒，只求以實際行動重新獲得信任」，並向社會大眾、粉絲與家人致歉。

Energy全員免役有鬼？書偉、坤達陷閃兵風暴 網酸：準備進土城表演十六蹲！」圖片來源：坤達粉專
Energy全員免役有鬼？書偉、坤達陷閃兵風暴 網酸：準備進土城表演十六蹲！」圖片來源：坤達粉專

這場閃兵風暴至今已延燒三波，涉案人數橫跨不同世代藝人，從影視圈、歌手到偶像團體皆難倖免，也再度掀起「免役制度公平性」的全民討論。

二、2025最新！台灣當兵免役標準懶人包

根據國防部、內政部及各縣市役政單位公告，只要符合以下條件之一，經醫師診斷與官方審查通過，即可依法申請免役。但若偽造資料或買假病歷，將依《妨害兵役治罪條例》處五年以下徒刑。

1. 身體條件

身高低於155公分，BMI超過35或低於15

2. 重大疾病、身心障礙與特殊傷病

血液與免疫系統： 嚴重貧血、地中海型貧血、血友病、自體免疫疾病

心臟與循環系統： 嚴重心律不整、瓣膜異常、心衰竭

呼吸系統： 嚴重氣喘、反覆氣胸、肺纖維化

腎臟與泌尿系統： 慢性腎臟病（eGFR低於標準值）

視覺與聽覺障礙： 雙眼最佳矯正視力未達0.1、單眼失明、雙耳聽損超過60分貝

精神與發展障礙： 憂鬱症、躁鬱症、思覺失調、自閉症、妥瑞氏症

其他重大病症： 癌症需長期治療、克隆氏症、嚴重燒燙傷、重大肢體畸形

3. 其他特殊情況

曾有刑事前科且判刑五年以上，年滿36歲自動除役

三、審查重點提醒

免役申請需附上完整醫療證明、病歷與治療紀錄，並經官方指定醫院或役政單位審查。

以下三點最關鍵：

需持續治療或功能受限者才具資格。

輕度疾病不在免役範圍（例如輕微氣喘、一般扁平足）。

虛構病歷、偽造文件屬刑事罪行，依法可判刑。

四、從「閃兵風暴」看社會信任危機

這場風暴不只是演藝圈的災難，更反映社會對「制度公平」的焦慮。有人批評：「不是不能免役，是不能假裝有病。」也有人反思：「若審查更透明、標準更公開，才能讓真正有病的人不被懷疑。」

在兵役制度日益透明化的今天，誠實與責任才是公眾人物的基本底線。真正的免役理由應被理解，但假造病歷的「閃兵」終將面對法律與社會的雙重審判。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#坤達 #閃兵 #氣喘 #藝人 #演藝圈

