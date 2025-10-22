2025-10-22 13:37 女子漾／編輯譚麗敏
《監所男子囚生記》正式預告曝光！劉以豪、楊祐寧、陳澤耀上演「鐵窗諜戰」
愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》正式預告重磅登場！由劉以豪、楊祐寧、陳澤耀主演，三人一同陷入權力、忠誠與陰謀交錯的監所世界。預告開場一句「全監封鎖！」瞬間點燃緊張氛圍，楊祐寧化身黑道大哥上演離譜的「病房攝護腺保養」橋段，挑釁意味濃厚，引爆網路討論。
陳澤耀飾演的阿耀原是跆拳道高手，因受傷失意，開始賭博欠債、被黑道威脅「進監照顧老大」，無奈踏入這個鐵窗職場。沒想到這位「老大」正是囚犯 9568（楊祐寧 飾），表面霸氣，實則矛盾又帶著童真，一邊戲弄小弟、一邊偷偷保護他們。他更出招「整菜鳥」，要阿耀幫忙開電扇，結果卻誤按警鈴，全棟警報大響，笑料與危機同時爆發，讓觀眾直呼「真的太難了！」
在混亂的監所中，唯一堅守原則的教誨師姜一傑（劉以豪 飾）成為道德天秤，他以警大第一名之姿進入監所，卻因典座父親背景被戲稱「靠爸族」。個性嚴謹、一板一眼，只相信規矩。
劉以豪坦言：「演一傑時，整個人都很緊繃，看事情會特別批判，這角色讓我連現實中都變得很嚴肅。」而面對單純又「神經大條」的菜鳥阿耀（陳澤耀 飾），兩人性格截然不同，當姜一傑察覺阿耀在監所中幫9568夾帶違禁品、臥底身份被抓包時，竟反過來利用阿耀充當「雙面間諜」，試圖揭開這座鐵牆之內的灰色真相。
楊祐寧劇中挑戰全新角色類型，飾演外冷內熱、霸氣卻帶點溫度的黑道老大。他笑說：「這角色雖然是老大，但內心還有一種童貞氣。他喜歡吃棒棒糖、會變魔術給小孩看，甚至會先欺負小弟，只為了保護他不被別人欺負。雖然看起來像霸凌，但那是一種帶著溫度的霸凌。」這位矛盾又深情的「獄中大哥」，讓劇情不斷反轉，將成為全劇大亮點之一。
監所職場喜劇《監所男子囚生記》氣勢銳不可擋，由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。
《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播。
