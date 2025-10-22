2025-10-22 13:15 女子漾／編輯譚麗敏
馬東石×Dex×金鍾國聯手主持！《拳王爭霸》11月21日開打《體能之巔》團隊打造最強拳擊綜藝
韓綜粉準備熱血沸騰！由《永恆族》男星馬東石、《單身即地獄》人氣男神Dex，以及《Running Man》國民肌霸金鍾國共同主持的拳擊實境秀《拳王爭霸》（The Ultimate Boxer），將於11月21日於Disney+全球上線。
這檔節目由《體能之巔：百人大挑戰》創意團隊打造，集結90位來自全韓各地的拳擊好手，一場真實、猛烈又充滿榮譽感的拳王之戰正式開打！
《拳王爭霸》是一檔拳拳到肉的實境節目，將集結90位不同年齡層與體重級別的拳擊素人，透過一連串挑戰，角逐成為韓國下一位拳擊傳奇。節目中不僅有眾多韓國藝人、喜劇演員與拳擊業餘選手參與，更邀請拳擊界的重量級人物驚喜現身。
本節目由 CJ ENM娛樂公司製作，主持陣容包括馬東石（Don Lee）（《永恆族》、《屍速列車》）、Dex（《韓星地帶：逃脫任務3》、《單身即地獄》）與金鍾國（《Running Man》），並由熱門節目《體能之巔：百人大挑戰》創意團隊之一的編劇姜淑慶執筆、以及軍事生存實境節目《鋼鐵部隊》導演李原雄執導。
