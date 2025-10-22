曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。