2025-10-22 11:10 女子漾／編輯王廷羽
黃子佼開庭最新進度！二審求輕判喊「我不懂法律」 坦承與孟耿如離婚引熱議
藝人黃子佼持有2259部未成年性剝削影片，並身為不法論壇「創意私房」的高級會員，一審遭判處有期徒刑8個月，全案上訴後，昨日(10/21)於高等法院再度開庭審理。黃子佼出庭時態度明顯放軟，不僅在法庭上90度鞠躬道歉，並親口證實已與妻子孟耿如離婚，表示仍須支付扶養費，懇求法官從輕量刑。
黃子佼法庭90度鞠躬求輕判 強調「我不懂法律」
據了解，黃子佼長期在網路論壇購買不法影片，收藏高達2259部，其中甚至包含年僅10歲的少女影像，他為了升級成為「創意私房」高級會員，花費約6631萬元，持續在論壇中「點菜」購買未成年影片。
在21日的二審庭上，黃子佼身著藍襯衫與格子長褲現身，與以往出庭服裝一致，全程神情凝重。他當庭主張「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，強調已與37名被害人達成和解，並願意面對後果，但部分被害人律師仍批評「誠意不足」，指控他直到開庭前一天才聯繫協商。庭審結束後，法官宣布全案言詞辯論終結，預計於11月25日上午10點宣判。
黃子佼孟耿如離婚？最新進度曝光
藝人孟耿如因黃子佼MeToo事件受到波及，演藝事業陷入低潮，副業經營也受影響。今年5月，媒體曾爆出兩人已簽字離婚，當時孟耿如經紀人並未證實，僅回應「這都是她的選擇」；黃子佼委任律師則表示「謝謝關心，一切以家人為重」，態度模糊未否認。
如今，黃子佼在10月21日二審開庭時親口證實，兩人的婚姻確實已結束，並透露仍需負擔扶養費。此消息一出，引發外界高度關注。對此，根據《ETtoday新聞雲》報導，孟耿如經紀公司回應媒體表示：「公司與孟耿如合約已期滿，相關私人問題無法代為回答。」整體態度低調冷靜，未再對婚姻細節多作回應。
