坤達到案！有人閃兵，有人超硬：7男星「兵種硬到炸」　網讚：這才是真男人！

2025-10-22 11:23 女子漾／編輯張念慈
有人閃兵，有人超硬！坤達到案成焦點 七藝人兵種「真男人」圖片來源：藝人粉專
有人閃兵，有人超硬！坤達到案成焦點 七藝人兵種「真男人」圖片來源：藝人粉專

新北地檢署啟動「閃兵案」第三波行動，拘提多名藝人到案。Energy成員坤達（謝坤達）因赴加拿大錄影未即時到案，今天清晨返抵桃園機場後，檢方現場指揮，落地隨即帶回偵訊；由於他在桃園機場未被上銬，引發外界質疑，對此新北地檢署回應，因當時仍為公共場合且拘提程序尚未正式執行，才未於現場上銬，隨後即於車上依法拘提。

坤達原訂早上5:30落地，但因航班延誤約一小時，7:00後通關即被當場拘提；稍早他僅對媒體簡短回應「謝謝關心」。坤達在返台前透過經紀公司致歉，表示「15年前未深思熟慮而錯誤申請免役」，並強調會承擔法律責任、全力配合偵辦。同行的Energy成員Toro受訪說，坤達「沒有別的選項，只能面對錯誤」，因此火速訂票返台。

回顧第三波偵辦進度：昨日上午修杰楷陳柏霖、Energy張書偉棒棒堂小杰（廖允杰）等人陸續遭拘提到案；訊後修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉皆以50萬元交保，小杰35萬元交保。

坤達今晨返台，將由新北市刑大警員帶回永和分局。記者黃仲明／攝影
坤達今晨返台，將由新北市刑大警員帶回永和分局。記者黃仲明／攝影

「閃兵風暴」下 演藝圈「兵種超猛」硬漢

「閃兵案」掀起全民熱議，網友一邊譴責造假行為，一邊挖出真正「硬到炸」的藝人軍旅背景，對比之下形成強烈反差。從「涼山鬼」到「海龍蛙兵」，這些男星的兵種經歷被譽為演藝圈的「軍旅天花板」。

顏志琳涼山特勤隊（陸海空三棲特種部隊）

「動力火車」成員顏志琳過去曾在陸軍航特部「高空特種勤務中隊」服役，這支部隊又被稱為「涼山特勤隊」或「涼山鬼」，是國軍唯一具備陸、海、空三棲作戰能力的特戰單位。顏志琳在節目上透露，他曾多次參與跳傘訓練，甚至遇過同梯殉職，訓練強度之高讓網友直呼「兵役天花板」。

顏志琳。圖片來源：聯合報系資料照，攝影／吳致碩
顏志琳。圖片來源：聯合報系資料照，攝影／吳致碩

戴立忍｜海龍蛙兵（海軍特戰）

導演兼演員戴立忍出身海軍「兩棲偵察營」，俗稱「海龍蛙兵」，是國軍最早成立的特種部隊之一。蛙兵的訓練以「魔鬼式」著稱，包括水下爆破、長距離潛泳與敵後滲透任務。戴立忍過去在訪談中坦言，這段服役經歷讓他學會在極限下保持冷靜，也奠定了他日後拍片時的紀律與耐力。

戴立忍在「人選之人-造浪者」中飾演立法院長、總統副手候選人。圖片來源：Netflix
戴立忍在「人選之人-造浪者」中飾演立法院長、總統副手候選人。圖片來源：Netflix

王傑｜海龍蛙兵體系（海軍特戰）

以〈一場遊戲一場夢〉成名的王傑，在出道前曾服役於海軍特戰體系。由於海龍蛙兵訓練極度嚴苛，他被外界封為「硬派歌王」。王傑曾在受訪時笑說，「那時候沒人敢偷懶，不是死就是撐過去」，足見其意志與體能皆非一般藝人可比。

王傑。圖片來源：聯合報系資料照片
王傑。圖片來源：聯合報系資料照片

陳為民｜空降特戰（陸軍特戰部隊）

以直率風格聞名的陳為民，在服役時是陸軍「空降特戰部隊」一員。他曾在節目中回憶，「我們跳傘一次要扛30公斤裝備」，還自嘲「被操到懷疑人生」。空降特戰負責傘降滲透、野戰求生等高風險任務，是許多士兵夢寐以求卻難以撐完的單位。

陳為民。圖片來源：艾迪昇提供
陳為民。圖片來源：艾迪昇提供

賀一航｜神龍小組（陸軍航特部）

已故資深藝人賀一航曾服役於「陸軍航空特戰指揮部」的「神龍小組」，屬於空降滲透與特戰支援任務單位。賀一航曾上節目幽默回憶訓練過程：「那次跳傘臉撞到水，從此臉腫一圈。」即使玩笑帶過，也顯見該單位訓練之嚴苛。

賀一航。 圖片來源：聯合報系資料照片
賀一航。 圖片來源：聯合報系資料照片

九孔｜空軍官校（飛行軍種）

笑藝人九孔雖以喜劇形象為人熟知，但其實服役於空軍官校體系，曾接受嚴格的飛行與模擬訓練。他在節目中自嘲「飛太爛畢不了業」，卻仍展現那段經歷的自豪：「那時候天天面對考核，笑都笑不出來。」

陳為民。圖片來源：艾迪昇提供
陳為民。圖片來源：艾迪昇提供

畢書盡（Bii）｜海軍（正規軍）

韓台混血歌手畢書盡在2011年取得台灣身分證後，收到兵單便主動入伍海軍服役一年。當時正值事業巔峰，他毅然暫停演藝工作入營，服役表現良好，被讚為「最敬業偶像」。他曾受訪表示：「當兵不是拖累，是責任。」

畢書盡。圖片來源：索尼音樂提供
畢書盡。圖片來源：索尼音樂提供

這七位藝人的軍旅背景在網路上引發熱議，網友直呼「涼山特勤太神」、「蛙兵是地獄訓練」，也有人留言感嘆：「有人造假免役，也有人真刀真槍扛過來，差別就在這裡。」在坤達返台到案、修杰楷與陳柏霖交保的同時，這份「硬派藝人名單」更顯對比強烈。

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15 20:00 廖嘉紅

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

2025-10-15 17:12 女子漾／編輯王廷羽
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw
圖片來源：IG @netflixtw

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供
德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供
林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2026行事曆太狂！春節放9天、補班制掰掰！上班族嗨喊「老闆要哭了」

2025-10-13 12:53 女子漾／編輯ANDREA

2026年（民國115年）即將迎來超級幸福的假期安排，讓勞工朋友看到行事曆就忍不住發出「老闆哭」的感嘆，最令人期待的春節假期長達9天，從2月14日（星期六）起一路放到2月22日（星期日），整整9天連假，長假輕鬆好安排，而2026最重磅的新改變是行政院人事總處宣布，全面取消補班日，未來只補假不補班，代表大家不必再擔心調休加班的煩惱，假期規劃更加彈性且安心。

2026年春節9天長假

春節假期自2月14日週六開始，02/14-02/15為例假日，2月16日（除夕）算是春節連假首日，2月17日至2月22日（初一到初六）皆為國定假日，假期一路綿延到周日，整整九天假期，不僅是最適合返回故鄉與家人團聚的時刻，也是出國旅遊的絕佳機會。

補班日全面取消，假期更純粹

過去常見因補班日調整導致週末工作變身補班，讓不少人困擾。行政院2025年6月公告明確指出，從2026年起不再安排補班日，遇國定假日碰上週六、週日，會改為補假，但不調整工作日上班，讓假期更完整且易於規劃，勞工及企業都能受益。

一年9大連假全盤點

2026年國定假日規劃共計9大連假，除了春節長達9天外，還包括：

•2月28日和平紀念日連假 (2/27~3/1，3天)

•4月兒童節及清明節連假 (4/3~4/6，4天)

•5月勞動節連假 (5/1~5/3，3天)

•6月端午節連假 (6/19~6/21，3天)

•9月中秋節教師節連假 (9/25~9/28，4天)

•10月國慶日連假 (10/9~10/11，3天)

•10月底光復節連假 (10/24~10/26，3天)

•12月底行憲紀念日連假 (12/25~12/27，3天)

全年總放假日數達120天，讓大家有充足時間安排旅遊、休閒或充電，工作與生活平衡更自然。

被假富豪騙婚！關於超模何穗的5大秘密，官宣生子最為震撼

被假富豪騙婚！關於超模何穗的5大秘密，官宣生子最為震撼

2025-10-20 13:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：何穗 IG
圖片來源：何穗 IG

中國超模何穗與香港男神陳偉霆戀情，近日終於修成正果！兩人以「一家三口」的身分官宣生子消息，消息一出瞬間震撼娛樂圈，也讓無數粉絲又驚又喜，陳偉霆憑藉帥氣外型與多部人氣作品穩坐一線男星地位，而36歲的何穗，作為中國頂級超模代表，這回也因甜蜜升格當媽再次登上熱搜。

被譽為「東方最優雅超模」的何穗，靠著多年游泳訓練鍛鍊出178公分的完美身材與挺拔姿態，憑藉自律與天賦，她登上維多利亞的秘密伸展台，成為中國登場次數最多的模特之一，從泳池少女到國際伸展台女神，如今再晉升成為媽咪，她的人生堪稱一場華麗蛻變，何穗與陳偉霆的結合，不僅是顏值與氣場的完美碰撞，也被外界形容為華語娛樂圈的「夢幻神仙CP」，以下來看看關於這位超模的五個秘密！

一、游泳少女的模特夢起點

何穗小時候體質虛弱，父母為了讓她強身健體，安排她學游泳，這段長達七年的游泳訓練，不僅鍛鍊出她出色的體態，也讓她擁有挺拔自信的姿態，最終，她以178公分的高挑身材與修長比例，走上了模特之路。

圖片來源：何穗 IG
圖片來源：何穗 IG

二、從模特新秀到維密天使

她在「中國模特之星大賽」中奪冠後正式踏入時尚圈，短短數年就登上世界舞台，2011年，何穗成為登上維多利亞的秘密大秀的中國模特之一，與劉雯、秦舒培、孫菲菲並列「中國四大超模」，她清冷優雅的氣質，讓她在歐美伸展台上成為東方美的代表。

圖片來源：何穗 IG
圖片來源：何穗 IG

三、被假富豪騙婚的低谷

2015年，何穗一度被媒體爆出結婚消息，還曾公開結婚證書，引發外界好奇。但隨後真相曝光這段婚姻僅維持短短七個月，對方被揭是假富豪，讓她在感情上遭受重創，事後她極少再談私事，選擇以工作填滿生活，也更加珍惜真誠的情感。

圖片來源：何穗 IG
圖片來源：何穗 IG

四、與陳偉霆的低調愛情

多年來，兩人雖曾被拍到牽手健身、一起出遊，卻始終保持沉默。即便粉絲早已察覺蛛絲馬跡，他們依舊默契選擇「不回應」，直到最近正式官宣有了孩子，這段長達多年的戀情才終於公開於世，也被視為陳偉霆最浪漫、最成熟的決定。

圖片來源：何穗 IG
圖片來源：何穗 IG

圖片來源：何穗 IG
圖片來源：何穗 IG

五、從超模到時尚辣媽

成為媽媽後的何穗，依然保持一貫的光彩與身材管理，她的機場穿搭與私服照常常成為媒體追逐焦點，從襯衫牛仔褲的率性到洋裝造型的優雅，她完美示範「超模辣媽」的生活美學。

圖片來源：何穗 IG
圖片來源：何穗 IG

