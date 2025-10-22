坤達到案！有人閃兵，有人超硬：7男星「兵種硬到炸」　網讚：這才是真男人！

有人閃兵，有人超硬！坤達到案成焦點 七藝人兵種「真男人」圖片來源：藝人粉專

新北地檢署啟動「閃兵案」第三波行動，拘提多名藝人到案。Energy成員坤達（謝坤達）因赴加拿大錄影未即時到案，今天清晨返抵桃園機場後，檢方現場指揮，落地隨即帶回偵訊；由於他在桃園機場未被上銬，引發外界質疑，對此新北地檢署回應，因當時仍為公共場合且拘提程序尚未正式執行，才未於現場上銬，隨後即於車上依法拘提。

坤達原訂早上5:30落地，但因航班延誤約一小時，7:00後通關即被當場拘提；稍早他僅對媒體簡短回應「謝謝關心」。坤達在返台前透過經紀公司致歉，表示「15年前未深思熟慮而錯誤申請免役」，並強調會承擔法律責任、全力配合偵辦。同行的Energy成員Toro受訪說，坤達「沒有別的選項，只能面對錯誤」，因此火速訂票返台。

回顧第三波偵辦進度：昨日上午修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉與棒棒堂小杰（廖允杰）等人陸續遭拘提到案；訊後修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉皆以50萬元交保，小杰35萬元交保。

坤達今晨返台，將由新北市刑大警員帶回永和分局。記者黃仲明／攝影

「閃兵風暴」下 演藝圈「兵種超猛」硬漢

「閃兵案」掀起全民熱議，網友一邊譴責造假行為，一邊挖出真正「硬到炸」的藝人軍旅背景，對比之下形成強烈反差。從「涼山鬼」到「海龍蛙兵」，這些男星的兵種經歷被譽為演藝圈的「軍旅天花板」。

顏志琳｜涼山特勤隊（陸海空三棲特種部隊）

「動力火車」成員顏志琳過去曾在陸軍航特部「高空特種勤務中隊」服役，這支部隊又被稱為「涼山特勤隊」或「涼山鬼」，是國軍唯一具備陸、海、空三棲作戰能力的特戰單位。顏志琳在節目上透露，他曾多次參與跳傘訓練，甚至遇過同梯殉職，訓練強度之高讓網友直呼「兵役天花板」。

顏志琳。圖片來源：聯合報系資料照，攝影／吳致碩

戴立忍｜海龍蛙兵（海軍特戰）

導演兼演員戴立忍出身海軍「兩棲偵察營」，俗稱「海龍蛙兵」，是國軍最早成立的特種部隊之一。蛙兵的訓練以「魔鬼式」著稱，包括水下爆破、長距離潛泳與敵後滲透任務。戴立忍過去在訪談中坦言，這段服役經歷讓他學會在極限下保持冷靜，也奠定了他日後拍片時的紀律與耐力。

戴立忍在「人選之人-造浪者」中飾演立法院長、總統副手候選人。圖片來源：Netflix

王傑｜海龍蛙兵體系（海軍特戰）

以〈一場遊戲一場夢〉成名的王傑，在出道前曾服役於海軍特戰體系。由於海龍蛙兵訓練極度嚴苛，他被外界封為「硬派歌王」。王傑曾在受訪時笑說，「那時候沒人敢偷懶，不是死就是撐過去」，足見其意志與體能皆非一般藝人可比。

王傑。圖片來源：聯合報系資料照片

陳為民｜空降特戰（陸軍特戰部隊）

以直率風格聞名的陳為民，在服役時是陸軍「空降特戰部隊」一員。他曾在節目中回憶，「我們跳傘一次要扛30公斤裝備」，還自嘲「被操到懷疑人生」。空降特戰負責傘降滲透、野戰求生等高風險任務，是許多士兵夢寐以求卻難以撐完的單位。

陳為民。圖片來源：艾迪昇提供

賀一航｜神龍小組（陸軍航特部）

已故資深藝人賀一航曾服役於「陸軍航空特戰指揮部」的「神龍小組」，屬於空降滲透與特戰支援任務單位。賀一航曾上節目幽默回憶訓練過程：「那次跳傘臉撞到水，從此臉腫一圈。」即使玩笑帶過，也顯見該單位訓練之嚴苛。

賀一航。 圖片來源：聯合報系資料照片

九孔｜空軍官校（飛行軍種）

笑藝人九孔雖以喜劇形象為人熟知，但其實服役於空軍官校體系，曾接受嚴格的飛行與模擬訓練。他在節目中自嘲「飛太爛畢不了業」，卻仍展現那段經歷的自豪：「那時候天天面對考核，笑都笑不出來。」

陳為民。圖片來源：艾迪昇提供

畢書盡（Bii）｜海軍（正規軍）

韓台混血歌手畢書盡在2011年取得台灣身分證後，收到兵單便主動入伍海軍服役一年。當時正值事業巔峰，他毅然暫停演藝工作入營，服役表現良好，被讚為「最敬業偶像」。他曾受訪表示：「當兵不是拖累，是責任。」

畢書盡。圖片來源：索尼音樂提供

這七位藝人的軍旅背景在網路上引發熱議，網友直呼「涼山特勤太神」、「蛙兵是地獄訓練」，也有人留言感嘆：「有人造假免役，也有人真刀真槍扛過來，差別就在這裡。」在坤達返台到案、修杰楷與陳柏霖交保的同時，這份「硬派藝人名單」更顯對比強烈。