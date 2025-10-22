坤達返台遭拘提 Energy免役爭議再掀討論 TORO出面澄清「非逃兵」。圖／截自坤達臉書、相信音樂

演藝圈「閃兵案」持續延燒，檢警昨（21）日清晨發動第三波行動，拘提多名藝人到案，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉與棒棒堂小杰。

閃兵案第三波行動，拘提多名藝人到案，包括陳柏霖、修杰楷、Energy書偉與棒棒堂小杰。圖／截自官方臉書

Energy成員坤達（謝坤達）因在加拿大溫哥華錄影，據報導指出是名單中唯一尚未到案者。消息傳出後，他立刻取消工作行程、訂票返台，今（22）日清晨6時30分抵達桃園機場後隨即遭檢警拘提，成為本波行動中最後一位到案的藝人。

陪同坤達返國的同團成員TORO（郭葦昀）也放下錄影工作同行。他在機場受訪時透露：「他一知道消息就決定回來面對錯誤，沒有別的打算。」同時也澄清外界質疑，強調自己「是經醫院判定體位後入伍完成替代役服役，並非逃兵」。

坤達與TORO（郭葦昀）。圖／截自相信音樂

坤達一走出入境門，立刻被新北地檢署指揮的刑警上前拘提。現場媒體大陣仗守候，他神情凝重，僅低聲回應「謝謝關心」。當被問及是否因「自發性氣胸」免役時，坤達點頭承認，但未多作說明。

返台前，坤達透過經紀公司發出聲明，坦言十五年前「未能深思熟慮、錯誤申請免役」，辜負社會大眾與粉絲期望，深感自責，並表示「將全力配合偵辦，接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口」。

據了解，此波行動共拘提10人，其中5人為藝人。前一日遭約談複訊的陳柏霖、修杰楷與Energy書偉，分別以50萬元交保，小杰（廖允杰）則以35萬元交保候傳。坤達為最後返台到案者，案件仍由新北地檢署持續偵辦中。

Energy全體成員的兵役狀況也再度成為輿論焦點。外傳TORO因脊椎側彎、書偉因地中海型貧血、坤達曾罹患氣胸、牛奶有脊椎移位、阿弟椎間盤突出等狀況，皆獲免役體位。不過，團體近年以高難度舞蹈表演重返舞台，令外界對免役原因真實性再度產生質疑。