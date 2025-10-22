2025-10-22 09:35 女子漾 /編輯周意軒
Netflix壓軸台劇《如果我不曾見過太陽》劇情亮點＆演員角色！曾敬驊化身連環殺手、李沐用笑容撫慰黑暗
2025年底最受矚目的台灣原創影集《如果我不曾見過太陽》，即將在Netflix全球獨家上線！這部結合暗黑校園、禁忌純愛與復仇懸疑的強檔新作，由曾敬驊、李沐主演，將於11月13日推出第一部曲、12月11日接續第二部曲，並搶先在2025台北金馬影展舉行世界首映，開播前就話題滿滿。
故事介紹｜當太陽照進深淵，卻照不亮人心
《如果我不曾見過太陽》以一樁連續殺人案為故事起點，表面是青春校園劇，實際卻是一場關於創傷、孤獨與救贖的心理風暴。曾敬驊飾演一位自幼受家暴陰影籠罩、被社會與家庭遺忘的少年，內心深處埋藏著無法言說的黑暗與憤怒，最終走上殺戮之路。而李沐飾演的女孩，則像黎明前的第一道光，以舞蹈與笑容帶來希望，卻意外被捲入復仇的漩渦。兩人相遇在最破碎的時刻，展開一段既純潔又致命的禁忌愛情。
演員陣容
曾敬驊：近年以《罪夢者》、《我的青春沒在怕》等作展現多層次演技，此次挑戰連續殺人犯角色，情緒壓抑而爆裂，被形容是他演藝生涯「最黑暗的演出」。
李沐：繼《誰是被害者》、《華燈初上》後，再度詮釋細膩又堅韌的女性角色。劇中她的舞蹈象徵生命與希望，與曾敬驊形成強烈對比。
雖然其他配角名單尚未全面曝光，但據悉整體卡司陣容年輕化，將聚焦在校園創傷與人性悲劇之間的掙扎，呈現一場極具張力的心理懸疑劇。
看點懶人包｜《如果我不曾見過太陽》必追5大理由
繼《人選之人》、《此時此刻》之後，Netflix再度打造原創華語強作《如果我不曾見過太陽》，以青春校園為背景，結合懸疑與人性議題，勢必掀起新一波觀劇熱潮。
一部曲 11月13日獨家上線
二部曲 12月11日獨家上線
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower