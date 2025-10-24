2025-10-24 19:25 女子漾／編輯Wendi
10月5大古裝陸劇引爆收視激戰！《一笑隨歌》逆轉結局顛覆傳統，《水龍吟》玄幻武俠異世掀狂潮！
古裝陸劇向來深受大批觀眾喜愛，今年10月共有5部話題古裝劇激起收視大戰：《一笑隨歌》逆轉結局顛覆傳統、《水龍吟》玄幻武俠異世掀狂潮、《入青雲》甜虐交織格外揪心、《宴遇永安》融合美食穿越情節引人入勝…還有哪些值得一追的夯劇？大家快跟著女子漾來掌握吧！
10月古裝劇收視戰1：《一笑隨歌》10/2
李沁、陳哲遠、陳鶴一、夏夢共同主演的古裝權謀愛情劇《一笑隨歌》10/16寫夏大結局，錦繡國鎮南王「夏靜石」虐殺聖帝「夏靜炎」，並拿劍刺穿夙砂國公主「鳳戲陽」孕肚，夙沙國大皇子「鳳隨歌」（陳哲遠 飾）與傳奇女射手「付一笑」（李沁 飾）領兵前來搭救，目睹慘況的「鳳隨歌」憤而擊斃「夏靜石」。
夙沙國大皇子「鳳隨歌」為了讓公主么妹「鳳戲陽」回復對人生的希望，竟選擇將皇位讓出，請「鳳戲陽」暫代朝政3年，最終「鳳隨歌」攜「付一笑」低調地歸隱山林，小倆口在山頂甜蜜親吻，「鳳隨歌」承諾在3年孝期後替「付一笑」打造「全天下最盛大的婚禮」。
10月古裝劇收視戰2：《入青雲》10/8
Netflix熱播陸劇《入青雲》改編自網路作家白鷺成雙同名小說，故事以合虛六境「青雲大會」為背景，講述極星淵罪囚出身的鬥者「紀伯宰」（侯明昊 飾）與女戰神「明意」（盧昱曉 飾）從身份偽裝中展開情感博弈。
近日《入青雲》劇情再掀高潮，「明意」與「紀伯宰在海邊約會後感情升溫，小倆口一路從浪漫海灘吻回臥室床舖，壓抑許久的情感也爆發為激情纏綿，然而劇情卻在下一秒由甜轉虐，「紀伯宰」與「明意」因活命秘藥「黃粱夢」產生誤會，2人竟因此走向決裂。
10月古裝劇收視戰3：《宴遇永安》10/9
李昀銳、王影璐首搭演出的古裝奇幻劇《宴遇永安》改編自晉江文學城作者櫻桃糕筆下人氣小說《長安小餐廳》，來自現代的妙手廚娘「沈韶光」（王影璐 飾）一家人意外來到永安城偶遇京兆少「尹林晏」（李昀銳 飾），展開一場有關美食、市井民俗和另類愛情「宴」遇的奇趣旅程。
《宴遇永安》小飯館一家人「全家穿越」的情節別出心裁，劇中驚喜呈現出一道又一道古代街頭小吃，如：煎餅果子、泉水羊肉、燒尾宴和冷淘麵，就連現代人喜愛的料理：火鍋、麻辣燙、冰粉也置身巧妙其中，不僅體現古代與現今的庶民飲食文化，充滿人情味的市井煙火氣息更是串聯起古今情感連結。
10月古裝劇收視戰4：《暗河傳》10/20
《暗河傳》改編自《少年歌行》作者周木楠同名小說，故事主軸在江湖中最神秘莫測的第一刺客組織「暗河」，由蘇、謝、慕三姓家族組成，最高統領「大家長」掌控全局，直屬於大家長的神祕劍客「蘇暮雨」因捲入權謀之爭，決心背水一戰。
古裝武俠劇《暗河傳》是90後陸劇男神龔俊繼《狐妖小紅娘月紅篇》收視開高走低後的又一力作，他所飾演的少年劍客「蘇暮雨」曾為無劍城少城主，在紛爭中面對生死抉擇，依然堅守本心初衷。
10月古裝劇收視戰5：《水龍吟》10/24
「古裝男神」羅雲熙主演的全新玄幻武俠劇《水龍吟》確定在10月底壓軸播出，該劇改編自「俠情天后」藤萍小說《千劫眉》，故事以來自「異境」的神祕俠客「唐儷辭」（羅雲熙 飾）鋪敘展開，「唐儷辭」是隱居世外的國舅之子，身份尊貴、富可敵國，卻被構陷其涉及滅門案，看他如何智鬥奸佞，擔起肩負江湖的使命。
10月重磅夯劇《水龍吟》由《少年白馬醉春風》導演陳宙飛執導，「美強慘大男主」羅雲熙挑大樑演出傳奇霸主，並網羅肖顺堯、敖子逸、方逸倫、包上恩、陳瑶、林允、徐正溪、王以綸…卡司陣容堅強，令外界相當期待。
