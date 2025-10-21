貓奴必看！美國原點Instinct皇極貓飼料開箱｜我的挑食貓咪點點竟然愛上！

你們是不是也跟我一樣，為了主子的飲食絞盡腦汁？

每次走進寵物店，面對琳瑯滿目的飼料牆，總是很困惑：到底哪一款才能讓挑嘴的貓咪吃得開心又健康？

特別是家裡有隻六歲小公主點點的我，對於飼料的選擇更是慎重再慎重，畢竟健康是吃出來的，可不能隨便呀！

​今天就來跟大家分享我最近找到的寶藏貓糧，保證讓你家主子一試成主顧！✨

主子的健康問題，你中了幾項？😫

說真的，點點這個小吃貨雖然可愛，但隨著年紀增長，我也開始擔心她的一些小毛病。不知道你們有沒有遇過這些狀況？

​問題點一：挑食厭食，吃得好少！家裡的貓咪是不是對飼料總是興趣缺缺？吃兩口就走了，搞得我們這些奴才很心累。

我常常在想，是不是因為市面上的飼料味道都差不多，或是成分不夠吸引點點？她對肉肉的愛，那可是溢於言表的！

問題點二：腸胃敏感，常常拉肚子或吐！每次看點點吃完飯後，腸胃不適的樣子，心裡都很難過。

我發現很多飼料為了降低成本，會使用穀物、玉米、大豆等填充物，這些成分對貓咪的腸道其實不太友好，很容易引起消化不良。

問題點三：毛髮乾燥、黯淡無光，甚至有脫毛問題！貓咪的毛髮是健康的晴雨表。

如果毛色不再柔順有光澤，可能就是飲食中的營養不均衡。特別是缺乏優質的蛋白質和脂肪酸，都會影響到毛皮的健康。

完美解決方案！✨ 皇極鮮肉來啦！

直到我遇見了美國原點Instinct的皇極鮮雞成貓配方，這才發現原來有這麼棒的飼料！

​它完全解決了我對點點飲食的所有擔憂，真的讓我驚豔不已。

Step 1: 真正的高含肉量，貓咪無法抗拒的美味！🤤

這款皇極鮮肉飼料最吸引我的，就是它高達95%的蛋白質都來自優質鮮雞。這數字太狂了！

而且它保證「零肉粉」，這點超級重要！很多飼料號稱「肉類成分」，但其實只是將邊角料或動物副產品磨成的肉粉。

而原點Instinct則堅持使用真正的鮮肉，從源頭就確保了品質。

​點點第一次聞到這個味道，就迫不及待地衝過來，一吃就停不下來，看著她吃得津津有味，我心裡超有成就感！

Step 2: 獨家凍乾純肉噴灑技術，雙重美味升級！🥩

除了高含量的鮮雞肉，這款飼料還有一個獨門秘方——獨家凍乾純肉噴灑技術！

想像一下，把香噴噴的凍乾鱈魚肉磨成細粉，均勻地噴灑在每一顆飼料上。

這就像給飼料穿上了一層「美味外衣」，瞬間讓飼料的誘惑力爆表！

這種技術不僅能提升適口性，更能將凍乾的營養精華鎖在每一顆飼料中。

​點點就是被這個味道迷倒的，每一口都充滿了「RAW FOOD」的原始鮮美，簡直就是一場頂級的味覺饗宴！

Step 3: 完整營養配方，從裡到外都健康！💪

原點Instinct不只注重美味，更把貓咪的健康擺在第一位。

​這款飼料不含任何穀物、麩質、玉米或馬鈴薯，從根本上避免了那些容易引起過敏或消化不良的成分。

同時，它還添加了天然益生菌和易消化成分，幫助維持點點的腸胃健康。

另外，豐富的Omega脂肪酸和抗氧化成分，能讓毛髮更加柔順亮麗，抵抗力也跟著提升。

自從點點吃了這款飼料，毛色真的變得超有光澤，摸起來也超滑順，每次都忍不住多嚕幾下。

Step 4: 冷壓技術，鎖住完整營養！❄️

偷偷告訴你們，原點Instinct的「皇極系列」製作過程也很特別。

他們使用冷壓技術（HPP）來取代傳統的高溫烹煮。

​這技術厲害的地方在於，它能在低溫高壓的環境下殺死有害細菌，同時完整保留了食材的原始營養。

這就好像把食材的新鮮度給「冷凍」起來，確保每一口都是營養滿分。

這也是為什麼我對這個品牌如此信任的原因，它真的用心在每一個細節！

點點的五星好評，奴才安心滿意！⭐⭐⭐⭐⭐

自從點點換成美國原點Instinct皇極鮮雞成貓配方之後，真的改善了很多問題。

首先，她吃飯變得更積極了，每天都期待著飯點，吃得一粒不剩。

其次，腸胃狀況也穩定了很多，很少再出現軟便或嘔吐的情況。

最讓我開心的，是點點的毛髮真的變得超滑順，充滿了健康的光澤。

​這款飼料不僅滿足了挑嘴貓咪的口腹之慾，更提供了最完整、最天然的營養。

如果你的貓咪也有類似的飲食問題，或者你跟我一樣，想給主子最好的，我真心推薦你試試看！

這款飼料絕對是你的不二選擇，讓你的毛孩也能餐餐吃鮮肉，享受皇室般的頂級饗宴！👑

原點(本能) Instinct WDJ 連續推薦貓狗飼料 !

全台寵物公園門市、毛孩市集皆可購買

