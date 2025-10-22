2025-10-22 17:56 女子漾／編輯Wendi
盤點《回魂計》4大新生代女神！「史艾瑪」林廷憶進軍國際，劉主平曾全裸激戰吳慷仁！
人氣懸疑驚悚台劇《回魂計》上線48小時就奪下Netflix台灣區冠軍，開播以來話題不斷，劇中4位新生代女神們在劇中與金獎影視后前輩們：舒淇、李心潔、鍾欣凌、賈靜雯同台飆戲，亮眼演技竟絲毫不遜色，今天就讓我們一起來深入瞭解他們吧！
《回魂計》新生代女神1：方郁婷
方郁婷在《回魂計》飾演「趙靜」（李心潔 飾）的女兒「許欣怡」，性格正直善良，曾為高中好友「真真」（陳昕葳 飾）與「安琪」（林廷憶 飾）遭受不當體罰而勇敢挺身而出、仗義執言頂撞老師，之後卻不幸地成為詐騙綁架案的犧牲者。
方郁婷15歲以《美國女孩》一鳴驚人
2006年出生的方郁婷在出道首部電影《美國女孩》就一鳴驚人，獲得台北電影節、金馬獎最佳新演員大獎，同時也入圍該屆金馬最佳女主角，被譽為「怪物新人」。隔年方郁婷再以犯罪懸疑電影《罪後真相》入圍金馬獎最佳女配角獎，成為金馬獎史上最快及最年輕完成演員獎項（主角、配角、新演員）入圍大滿貫的演員。
《回魂計》新生代女神2：陳昕葳
陳昕葳在《回魂計》演出「汪慧君」（舒淇 飾）與「孫國強」（鄭人碩 飾）的女兒「真真」，該角學生時期就以Youtuber身分走紅，協槓網紅賺錢分擔家計，卻因詐騙綁架案受重傷成為植物人，無法行動、言語的她，背後藏著深不可測的秘密。
選秀節目出身的陳昕葳活躍於陸綜、陸劇
2001年出生的陳昕葳曾參加中國女團選秀節目《青春有你2》，最終排名第50名，並活躍於陸綜《這！就是灌籃3》、《宇宙打歌中心》、《Girls Planet 999》…等，近年陸續參演虞書欣、丁禹兮共演的《永夜星河》和賈靜雯、姚晨主演的《以美之名》...人氣陸劇，接下來還有4部網路劇待播。
《回魂計》新生代女神3：林廷憶
林廷憶在《回魂計》扮演律師「黃宜臻」（賈靜雯 飾）之女「安琪」，與「真真」和「欣怡」是高中好友，也是詐騙綁架案的倖存者，而這場案件也就此改變了她的人生軌跡。
林廷憶憑藉《影后》心機惡女「史艾瑪」紅遍全台
2000年出生的林廷憶在20歲時以短片《雨水直接打進眼睛》建立起知名度，22歲那一年獲選台北電影節非常新人，24歲憑著《影后》心機女孩「史艾瑪」一角全面爆紅。演技精湛的林廷憶，前陣子受邀前進日本接演NHK百年紀念全新特別劇《火星的女王》，與日本影帝菅田將暉精彩共演，備受外界看好。
《回魂計》新生代女神4：劉主平
劉主平在《回魂計》飾演《回魂計》詐騙集團首腦「張士凱」的妹妹「張怡庭」，她打扮入時看上去就像千金小姐、嚮往著光鮮亮麗的時尚圈。一心算計著嫁入豪門的「張怡庭」被帥氣小鮮肉「伊森」（尹浩宇 飾）美男計誘騙，大膽偷取養母、太極會領袖「張悅心」（鍾欣凌 飾）數位錢包。
劉主平深耕台劇、國片，《破浪男女》祭出從影最大尺度
1993年出生的劉主平畢業於台北藝術大學，曾在台劇《鏡子森林》與溫貞菱上演女女吻戲，之後在電影《黑的教育》扮演菜鳥女警。去年她在電影《青春18×2 通往有你的旅程》演出許光漢妹妹、還在情慾電影《破浪男女》與吳慷仁挑戰全裸激情戲，同年也在大尺度台劇《今夜一起為愛鼓掌》接演「差點遭男學生侵犯」的家教老師，可塑性極高。
