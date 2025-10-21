印尼厲鬼對決伊斯蘭驅魔師！《鬼童伴》真實儀式場面掀熱議　奧斯卡提名女星：祖先在保庇我

榮登印尼恐怖新片票房冠軍的《鬼童伴》（Muslihat）即將於11月7日在台上映！本片由紀錄片導演柴魯恩尼薩（Chairun Nissa）執導，《鬼噤聲》幕後團隊打造，以少見的「伊斯蘭驅魔」題材吸引全球影迷關注。IMDb開出7.6高分，上映後在印尼掀起口碑熱潮，被譽為「最真實的宗教系恐怖片」。

《鬼童伴》海報、劇照。圖/車庫娛樂

影視作品中不乏天主教神父大戰魔鬼的題材，大眾對伊斯蘭教驅魔的故事則感到相對陌生。這次在《鬼童伴》中就出現了女孩被附身，孤兒院管理者以誦讀古蘭經進行驅魔儀式的橋段，讓觀眾一窺他們是如何應對邪惡的存在。

在片中驅魔的演員愛德華阿克巴爾（Edward Akbar）解釋道：「（我飾演的）古斯塔夫不是宗教人員；他是這間孤兒院的管理者，並竭盡全力保障孤兒院裡孩子們的安全。」預告片中激烈的驅魔情節，讓恐怖片愛好者非常期待。

近年在多部恐怖片中大放異彩的女演員阿斯馬拉艾碧蓋爾（Asmara Abigail），不只參演作品相當受歡迎，精湛演技也讓她入圍了有「印尼奧斯卡」之稱的芝特拉電影獎最佳女配角。

《鬼童伴》劇照。圖/車庫娛樂

《鬼童伴》劇照。圖/車庫娛樂

她在採訪中直言，在《鬼童伴》中飾演吉韓讓她變得更有耐心：「過去我很享受獨處，作為姐姐對我來說是一次全新的體驗。吉韓這個角色非常冷靜，和我通常扮演的狂野、急躁的角色不同，我從她身上學到了耐心。」被問到拍攝恐怖片的過程中是否遇過任何靈異事件時，艾碧蓋爾慶幸地說自己從來沒有類似經驗：「就算有什麼靈異事件，通常也不會發生在我身上。或許是我的祖先一直在守護著我吧，我非常感激。」

《鬼童伴》劇照。圖/車庫娛樂

除了題材的突破外，這次在《鬼童伴》裡飾演辛塔的印尼知名歌手塔塔珍妮塔（Tata Janeeta）也帶來了她演藝生涯的破格演出。珍妮塔在片中飾演一位失去孩子的母親，作為現實生活中三個孩子的母親，珍妮塔表示將失落的感覺生動呈現出來相對容易：「我恰巧是三個孩子的媽媽，所以值得慶幸的是，建立這種角色歸屬感並不是那麼困難。」

《鬼童伴》劇照。圖/車庫娛樂

《鬼童伴》劇照。圖/車庫娛樂

首次參與電影演出的珍妮塔在外型上有很大的變化，全程以蓬頭垢面的中年女子形象示人。