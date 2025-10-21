趙露思同款登場！RABEANCO 微風南山開幕、Cafuné 十週年快閃店同步登場

入秋之際，荷包也開始瞄準了不同品牌所推出的新包款，來自米蘭的RABEANCO 在微風南山開出全新據點，邀請時尚女伶蓧崎泫演繹「柔軟卻有結構」的品牌哲學，而身受許多時髦咖、極簡控所熱愛的品牌Cafuné 則於遠百 A13 以十週年限定快閃店展開全新篇章，用摺紙線條與納帕皮革描繪女性的靜謐力量，包包近看真的太美太時髦！

來自香港、擁有義大利血統的輕奢品牌 RABEANCO，以「柔軟卻有結構」的皮革語彙著稱，2025秋天，RABEANCO 正式進駐微風南山，以純粹皮革美學為信義區注入一股溫潤氣息。

活動當日品牌邀請時尚女伶 蓧崎泫 親臨現場，以一貫的清冷優雅造型，詮釋 RABEANCO的時尚態度。

其中最吸睛的，莫過於近期在熱播劇《許我耀眼》中亮相的 DON Hobo Bag。由趙露思揹出的這款包，以極簡結構與自然垂墜的線條展現自在氣息，肩背間的弧度隨動而生，柔軟卻有姿態，呼應趙露思在劇中的角色風格。

DON Hobo Bag 的獨特之處在於它的「輕盈感與結構感並存」:包身柔軟貼合身形，卻又保有俐落廓形，肩背間自然垂落的皮革弧度增添隨性時尚氛圍。經典黑、奶油白、橄欖色以及餅乾色調則滿足不同穿搭需求。

Cafuné 10周年快閃店登場

同樣在信義區，來自香港的靜奢品牌 Cafuné 也為十週年旅程揭開新章。從 2025 年 10 月 15 日至 2026 年 1 月 5 日，品牌在遠東百貨 A13 一樓開設全新形象概念店，以「回望與再出發」為主題，邀請時髦迷們一同體驗品牌的極簡風格。

Cafuné曾被 Lady Gaga、佐佐木希與石原里美等名人愛用，此次快閃店展示的 2025 秋冬兩大新系列，分別是靈感來自日本摺紙藝術的 Ori Tote，以及以貝殼弧線為靈感的 Soft Fold Bag。

「Ori」Tote帶有折疊之意，詮釋結構與流動的關係。包身兩側的褶皺宛如摺紙展開的瞬間，簡約中帶有建築感，手柄如植物莖稈般勾勒優雅弧度，葉形繩結則象徵成長與蛻變，讓皮革在手中也能呈現生命的姿態，材質選用義大利頂級 Nappa 納帕皮革，柔軟卻能維持立體輪廓，輕盈不失支撐力。