謝欣穎為黛安芬Triumph詮釋「Just Like You」真實之美！從舒適開始，活出剛剛好的自己

擁有140年歷史的德國內衣品牌黛安芬Triumph，今年以「Just Like You」為主題開啟全新篇章，邀請金馬獎女演員謝欣穎化身真實代言人，鼓勵女性卸下外在評價與標籤，勇敢說出：「Don’t Like Me」，重新定義「Just Like You」，不迎合、不比較，只做最自然的自己。

黛安芬 Triumph 攜手謝欣穎 開啟「Just Like You」真實之美新篇章，以舒適為起點，綻放真實光采，讓自信成為每日穿搭靈感

謝欣穎從模特兒轉型為實力派演員，歷經聚光燈與壓力的雙重考驗。她坦言：「有時候會陷入別人的期待裡，但後來發現，學會喜歡現在的自己，比努力取悅世界更重要。」這份真實，也呼應黛安芬長年倡導的理念：讓舒適成為自信的起點。

黛安芬 Triumph 攜手謝欣穎 開啟「Just Like You」真實之美新篇章

「 Beauty Wardrobe 」系列 打造每一位女性的自信基礎

延續品牌長久以來對舒適與美形的堅持，Triumph 將「Just Like You」的理念延伸至全新「 Beauty Wardrobe」系列，精選三大標誌性產品線，滿足現代女性生活中的多元需求，讓內衣成為展現風格與自信的日常起點：

謝欣穎以一襲牛仔襯衫隨性披掛內搭Triumph Smooth Sensation勻體魔塑系列無鋼圈內衣與寬版丹寧褲，呈現鬆弛又自信的週末樣貌。

Smooth Sensation 勻體魔塑系列：在週末鬆弛時光裡，輕鬆穿出「剛剛好」的自信

周末假日，是放慢身心、讓步調回到紓緩節奏的時刻。黛安芬 Smooth Sensation 勻體魔塑系列以「輕盈貼合 × 零感支撐」為設計核心，柔滑布料結合超薄高彈力隱形魔塑圈，順滑托高胸型、修飾自然深V曲線，同時維持輕盈無壓的舒適體驗，打造從早晨出門到午後約會皆能自在呼吸的日常單品。

謝欣穎以一襲牛仔襯衫隨性披掛內搭Triumph Smooth Sensation勻體魔塑系列無鋼圈內衣與寬版丹寧褲，呈現鬆弛又自信的週末樣貌。

深 V 無痕剪裁可直接外搭襯衫微開釦展現俐落氣質、加針織罩衫增添慵懶氛圍，或與牛仔外套、長裙組合出輕鬆時髦感，輕鬆切換於休閒與優雅之間，讓舒適感也成為時尚的一部分。同時採用再生纖維材質，實踐永續時尚理念，適合注重生活質感的「鬆弛系女孩」。

謝欣穎以一襲牛仔襯衫隨性披掛內搭Triumph Smooth Sensation勻體魔塑系列無鋼圈內衣與寬版丹寧褲，呈現鬆弛又自信的週末樣貌。

謝欣穎以一襲牛仔襯衫隨性披掛內搭Smooth Sensation勻體魔塑系列無鋼圈內衣與寬版丹寧褲，呈現鬆弛又自信的週末樣貌。她坦言：「身為女人，不同階段總會有焦慮，但現在更希望能舒服地看見自己。有時候，不需要太多修飾，舒服的樣子就是最美的樣子。」，這份「不費力的美」，正是 Smooth Sensation 勻體魔塑系列所傳遞的核心「當妳讓自己舒服自在，就能散發最剛好的自信。」

Tri-Air Lite Luna澎澎氣墊望月系列：在日常中，被溫柔包覆的片刻

回到家，是女性與自己對話的時刻。黛安芬 Tri-Air Lite Luna 澎澎氣墊望月系列升級搭載品牌史上最輕提托科技「澎澎氣墊 2.0」透氣度提升 37%，重量減輕 4%，以柔軟氣墊取代鋼圈壓迫，帶來「彷彿沒穿卻被溫柔包覆」的舒適體驗。

謝欣穎身著Triumph Tri-Air Lite Luna 澎澎氣墊望月系列粉膚款全罩杯蕾絲設計，搭配白色針織開襟衫與休閒長褲，展現柔中帶剛的女性氣質

浪漫的雙色漸層蕾絲與花漾刺繡細節，搭配全罩杯設計與 U 形美背結構，兼具包覆與修飾效果。柔膚色調映襯光影變化，讓每個居家時刻都被柔軟氣息環繞。適合喜歡居家療癒、重視質感細節的「溫柔系女孩」。無論追劇、泡茶、閱讀，或靜靜點上香氛蠟燭的夜晚，都能在放鬆中感受到被雲朵擁抱的輕盈感受。

謝欣穎身著Triumph Tri-Air Lite Luna 澎澎氣墊望月系列粉膚款全罩杯蕾絲設計，搭配白色針織開襟衫與休閒長褲，展現柔中帶剛的女性氣質

謝欣穎表示：「愛自己的第一步，就是學會放鬆。當能夠自在呼吸、讓心安靜下來時，連鏡中的自己都變得更溫柔。」，他於自然光影間身著 Tri-Air Lite Luna 澎澎氣墊望月系列粉膚款全罩杯蕾絲設計，搭配白色針織開襟衫與休閒長褲，展現柔中帶剛的女性氣質，傳遞「真正的美，並非完美無瑕，而是能在每個日常裡安心做自己。」

Sculpt Heavenly 唯我美型系列：專注穩定，來自內在的支撐力量

在鏡頭前與工作現場之間穿梭，是謝欣穎的日常。黛安芬 Sculpt Heavenly 唯我美型系列 以「立體包覆 X 穩定支撐 X 透氣舒適」為核心設計，幫助女性在忙碌生活中保持自信與專注。

謝欣穎以俐落黑西裝搭配Sculpt Heavenly唯我美型系列灰紫蕾絲內衣，俐落姿態中帶著從容溫度

系列採用 Powernet 彈力網布結構，搭配立體棉質罩杯與活動式記憶墊，可依身形自由調整集中度，雙側壓條則增強穩定與承托力，長時間穿著也依然輕盈透氣，即使整日奔波也能維持完美挺立。適合懂得在快節奏中保持平衡的「都會獨立系女孩」，蕾絲罩杯的霧光質地低調卻迷人，搭配白襯衫或西裝外套，從會議室到咖啡約會都能自然展現自信氣場，在專業與柔軟之間，找到最真實的自己。

謝欣穎以俐落黑西裝搭配Sculpt Heavenly唯我美型系列灰紫蕾絲內衣，俐落姿態中帶著從容溫度

謝欣穎以俐落黑西裝搭配灰紫蕾絲內衣詮釋此系列，俐落姿態中帶著從容溫度。她分享：「當能把重心放回自己身上，就比較不會被外界干擾。」這份穩定與篤定，正式Sculpt Heavenly唯我美型系列所代表「從內而外的穩定力量」。她坦言：「能在鏡頭下自然呼吸、自在展現，就是最放鬆的狀態，真正的自信，不是用力塑形，而是懂得讓身體與心都被支撐。」該系列結合功能與優雅外觀，從結構到蕾絲細節都兼顧包覆與透氣，讓女性在專注當下的同時，依然保有自在與美感，當身體被妥善支撐，心也能更穩定、更篤定地綻放力量。