健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客製化保健包✨｜美天美點MERRY DAY

最近生活是不是有點卡關，常常覺得自己像顆沒電的電池？🔋

每天早上鬧鐘響，都覺得自己沒睡飽，氣色差到連點點都想用貓掌拍拍我？（嗯，點點是一隻超可愛的六歲母貓啦😻）

想說找點保健品來補一下，結果打開網路，一堆瓶瓶罐罐看得我眼花撩亂，根本不知道從何下手

深怕花了大把鈔票卻買了不適合自己的東西，最後變成在桌上生灰塵，那種煩躁感真的超懂！

告別保健品選擇障礙！你的專屬營養師來了✨

說真的，我們這些現代人，每天煩惱的事情就夠多了，還要研究複雜的保健品成分，真的太燒腦了。

螢幕擷取畫面 2025-09-10 141927.png

​你有沒有想過，如果能有一個專屬的營養師，可以幫你一對一客製化最適合你的保健品組合，然後每天都幫你把需要的份量分裝好，直接一包搞定，那該有多好？

別懷疑，這個夢幻情境真的實現了！

最近我在網路上發現了一個超厲害的東東，叫做美天美點 MERRY DAY的MPNS健康評估系統。

它根本就是為我這種懶人量身打造的嘛！它結合了AI大數據分析、專業營養師經驗，還有一個專家團隊，從頭到腳幫你把所有問題都解決了。

我實際體驗了一輪，步驟超簡單，現在就來分享一下我這個小白怎麼從零開始，找到專屬自己的保健計畫！

你的健康之旅，從這五個簡單步驟開始！

步驟一：註冊會員，開啟你的個人化旅程！

首先，你要先到美天美點的官網逛逛，簡單註冊一個會員。

我當時覺得這就像是拿到一張VIP入場券，因為後面的所有服務都是專為會員設計的。

整個介面乾淨舒服，沒有亂七八糟的廣告，光是視覺體驗就先加分了！

步驟二：來場線上健康評估，讓AI為你把脈🩺

註冊完畢，最重磅的環節就來了！趕快衝去使用他們的MPNS健康評估系統。

螢幕擷取畫面 2025-09-10 142043.png

​這不是那種制式化的問卷喔，它會問你一些很生活化的問題，像是：你平常是不是很常待在冷氣房？會不會常常覺得疲憊無力？飲食習慣是什麼？甚至連你的情緒狀態都會問到。

螢幕擷取畫面 2025-09-10 142146.png

​

螢幕擷取畫面 2025-09-10 142159.png

​AI會根據你的回答，進行大數據分析，就像一個智慧醫生在幫你把脈一樣，找出你的保健需求。

整個過程充滿了驚喜，你會發現：「天啊，這些小問題，原來都跟我體質有關係！」

步驟三：線上營養師一對一聊聊，給你最專業的建議！

最最最讓我驚豔的，是評估完成後，你還可以跟線上營養師聊聊！

這不是AI機器人回覆，是真的營養師真人回覆喔！

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​我把我評估完的結果，加上一些自己的小困擾，像是：「最近真的很容易心情煩躁，是不是缺了什麼？」或是：「我常常睡不好，有推薦的嗎？」

這些問題都跟營養師聊過。他們給的回覆超專業，而且很有耐心，還會解釋為什麼建議我補充某些成分，不是一昧地推銷，讓我覺得超級安心！

營養師幫我分析後，推薦了幾款超適合我的產品。像是因為我平常辦公室久坐，氣色比較沒那麼好，她就推薦了紅嫩鐵膠囊。

說這款可以幫助我補充好氣色，讓我告別「月老爺爺說好的桃花呢」。

另外，提到我心情不美麗，她則建議我試試複合鎂錠，說鎂有助於心臟、肌肉及神經的正常功能，讓我輕鬆自在。

還有，因為我平常最在意養顏美容，她也推薦了紅石榴膠原蛋白錠，說這是「養成系美女」的必備款，聽到這句話，我立刻心花怒放！

最後，因為我需要幫助入睡，營養師也特別推薦了睡美人膠囊，這款成分包含了芝麻素、色胺酸和番紅花，光聽名字就覺得可以做個甜甜的美夢了。

步驟四：自由挑選，打造你的專屬保健包！

有了營養師的專業建議，接下來的購物過程就超有方向感了！

我根據營養師的建議，把這些產品都加入了購物車。

螢幕擷取畫面 2025-09-10 142440.png

​

螢幕擷取畫面 2025-09-11 152608.png

​不得不說，美天美點的產品設計真的很貼心，每款產品都有很清楚的介紹，像是左旋維生素C膠囊是嚴選大廠Quali®-C，高單位500mg，感覺就是超有感的！

還有酵母鋅膠囊，聽說能幫助維持能量正常代謝，根本是瓦解Monday Blue的秘密武器！

步驟五：等包裹來，享受專屬的每日補充！📦

下單後沒多久，我的包裹就來了！收到的時候，整個超興奮！

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​外盒包裝超級簡約有質感，上面還有個30天的打卡月曆，超可愛，讓我有動力每天堅持吃。

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​打開裡面，每一包都是獨立小包裝，上面還印了我的創意內容，提醒自己每天都要乖乖吃飯，超有專屬感的啦！😻

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​這樣一來，每天早上出門前，隨手抓一包放進包包，完全不用再煩惱瓶瓶罐罐，也不用擔心受潮變質，真的太方便了！

懶人包總結，為什麼美天美點這麼值得試試？

我真的超推美天美點的MPNS健康評估系統！

它不只是單純賣你保健品，而是從你的個人需求出發，提供最貼心、最專業的解決方案。

整個流程體驗下來，讓我覺得自己不是在「買」東西，而是在「投資」自己的健康。

超級客製化！ 不是吃別人推薦的，而是專屬於你的保健組合。

不是吃別人推薦的，而是專屬於你的保健組合。 專業又貼心！ 結合AI分析和真人營養師，讓你吃得安心。

結合AI分析和真人營養師，讓你吃得安心。 方便到不行！ 獨立小包裝，每天一包，再也不會忘記吃。

獨立小包裝，每天一包，再也不會忘記吃。 質感爆棚！ 包裝設計簡約好看，每天補充心情都超好。

如果你也跟我一樣，曾經被琳瑯滿目的保健品搞得暈頭轉向，那真的可以試試看這個MPNS健康評估系統。

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​

健康秘密武器！擺脫瓶罐煩惱，用美天美點MPNS系統打造我的客

​讓它來幫你當個聰明的健康管家，從今天開始，輕鬆擁有一個更健康、更有活力的自己吧！💖

官網｜美天美點 MERRY DAY

Facebook粉絲專頁｜美天美點 - 寵愛自己多一點

IG｜merryday0659

官方LINE@｜美天美點 MerryDay