【選書】在極端之外 訴說移工的日常生活—《移工怎麼都在直播》

移工的「移動」，我們可以討論的，是不是能夠不只是被壓在社會結構下的，相對較負面的移工丈夫外遇、移工無法兼母職，或是經常在媒體看見的移工悲慘際遇，我認為這些當然是存在的，但不能只是這樣而已。移工的移動，也代表了他們來到新的地方，藉由移動，尋找觀念的、愛情的、生活的新可能。

關於「移工」，大部分的論述多集中在賺大錢、衣錦還鄉，及備受壓迫的形象等兩大極端，而在許多情況下，尤其是因為未曾真正接觸他們，我們或許往往忘了在兩大極端之下存在的「中間值」。以此著眼，《移工怎麼都在直播》選擇以更平凡的角度，向讀者介紹移工們的生活與日常樣態，藉由這些窗口，也呈現出移工族群更加多元、立體的群體意象。

從日常看見移工 發現彼此的共同點

雖然是以「直播」為題，但書中所想表現的，絕對不僅僅是解答「移工怎麼都在直播？」這個單一的問題。除了以直播作為暫時逃離現實、與外界聯結窗口，作者江婉琦也從社交、信仰等角度，剖析了那些或許對台灣民眾無法理解的行為。包含在倒垃圾時，難得能夠使用母語與人交流；藉由閒暇時間使用交友軟體結交異性，甚至不惜將珍貴的假日花費大半在交通，只為了能夠從事自己喜歡的興趣，在這些案例的身上，讀者也彷彿看到了自己的影子。

作家林楷倫評論：「這是一本不會令人憤慨的移工書。」但在充斥著刻板印象的台灣社會，就算是從日常的角度，也依舊能夠看到歧視、無法放假及勞權受到忽視等議題，如此抱著矛盾、疑惑的作者，藉由與台灣傳統信仰神明溝通、嘗試找出解答的段落，儘管有些怪力亂神，卻也讓這本關於移工的作品，顯得更加不一樣。

我記得之前也曾經聽顧玉玲老師在演講時說，同理心其實是一個幌子，她真正相信的是好奇心。因為大家都可以說他有同理心，可是人們的生活還是兩條平行線，但如果擁有好奇心，平行線就有交會的可能。





因好奇心而開始的理解旅程

就文字上來說，《移工怎麼都在直播》或許還過於青澀，但也就是這樣未經修飾的段落，讓一位位移工的生命故事，得以展開在眾人面前，並且如同顧玉玲所著的《回家》一般，讓讀者能夠理解在台灣的生活只佔了移工生命的一部分，而我們所經常看見的，尤其只是冰山一角。如同作者在後記所說，唯有好奇心才能讓生命交會，相信這本作品也會引發更多人對於移工的好奇心，有朝一日或許台灣社會也能夠變得更加兼容並蓄。