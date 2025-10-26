2025-10-26 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】在歷史的洪流中 愛情無處不在—《The Powerbook：你的身體，我的時間之書》
所有的人類愛情都是推動宇宙的那種狂野、放肆、無法滿足、無法耗盡的愛的戲劇化演出。如果死亡無所不在、無從逃避，那麼愛情也是要是我們明白這個道理就好了。我的愛情越是溫馴，他就離愛情越遙遠。在激烈、在風險裡，我發現了某種愛情的本質。
愛情，或許是人類社會最複雜難解的事物，儘管經歷了千年，也不乏各式各樣的愛情故事，人類始終難以真正了解愛情，並因此黯然神傷，甚至引來災禍。包含古希臘的特洛伊木馬屠城、明清時期吳三桂的「一怒為紅顏」，人類的歷史追根究底，或許可說由眾多的愛情故事所推動。結合這樣的概念，再加上對於愛情的論述與想像力，也讓《The Powerbook：你的身體，我的時間之書》成為了一本與眾不同的言情小說。
穿越時空的愛情故事集合
「艾利」作為貫穿整本作品的主角，她是一位作家，為他人創作故事，並且在這些「故事中的故事」中，化身為英雄、孤兒及介入他人婚姻的第三者等。這些故事交錯於各種時空背景、情境，有的互相接續，有的則像是針對歷史的再重述，但終究離不開愛情與情慾，就如同其在人類歷史中無處不在。
除了愛情之外，「性別」也是令讀者無法忽視的重要元素，包含一開始偽裝成陽具的鬱金香，在外遇的禁忌之外又加上的同性情慾等，都不難看出為何作者珍奈・溫特森（Jeanette Winterson）會被稱為「英國當代最好也最具爭議性的作家」。無可否認，《The Powerbook：你的身體，我的時間之書》是一部充滿魔力的作品，但在品味之前，就如同書封所說，必須先拋開邏輯與理性。
故事就從這裡開始。這裡，在手提電腦這些長串DNA裡。我們在此抽取你的二十三對染色體，改變你的身高、眼睛、牙齒與性徵。這是個虛構的世界。你可以享受一晚的自由。
拋開理性與邏輯的愛情之作
不只挑戰情慾與禁忌，這本作品中潛藏著許多隱喻與譬喻，在現實、虛構歷史與自我呢喃的交織下，更讓作者的文字顯得更加撲朔迷離，在閱讀時也會彷彿落入五里霧中，不知自己身在何方。但愛情本就是撲朔迷離、非邏輯且非理性，也因此讓《The Powerbook：你的身體，我的時間之書》本身成為愛情最貼切的暗喻，儘管虛擬、虛構，卻又無比真實。而在書中，不論作者或「艾利」都扮演著引路人的角色，有時還會明著「邀請」讀者進入故事中，或許也暗示著在閱讀的同時，你我也都正在化身成為一則則故事，一同撰寫著這本「時間之書」。
（本文和華藝電子書合作）
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數