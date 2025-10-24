【選書】一位魚販的告白 充滿感觸的職人寫作—《偽魚販指南》

阿公跟爸都說以後不要賣魚，好好讀書。

後來爸只說，記得要幫家裡，要好好賣魚，沒有再提好好讀書。

在正式翻開《偽魚販指南》之前，其實有點猶豫這本作品是否只是關於「魚販」的獵奇書寫，並含有大量過於刻意的文字，但同樣受制於家庭、親情及家族事業的處境，加上友人的推薦，讓好奇心終究獲勝，也有了這篇分享文。不是沒有能力從事其他行業，但種種的現實還是將作者林楷倫逼入了稱不上「雄心壯志」的魚販一途，雜揉著魚販觀察日記、產業內幕，還有一些生命意義與家庭書寫，《偽魚販指南》不僅僅是一本職人書寫散文集，同時也是關於社會的反思，及一個人最深層的人生體悟。

個人風格強烈的文字 談魚販也感嘆人生

在推薦序中，作家朱宥勳以「下手很重」來描述林楷倫的文字，但對於一般的讀者而言，能夠明顯感覺到的或許是他的用字、邏輯與結構，有著一套自己的邏輯。就像是每個人說話有不同的口氣，一開始或許不習慣，但一旦適應後就能夠進一步體會那或許是在市場上經年累月與人交際，所累積而來的世故、帶著稍微油膩的幽默，及淡淡的無奈。

從全台各地的漁港，產地直送只要一天，珊瑚礁魚、底棲魚、深海魚擺在攤位上，色澤繽紛，但熱賣的還是中部人最愛的灰藍色魚種：白鯧、肉魚、午仔魚、白口。來自東北角的魚，有點難賣，更不用說色彩繽紛的東部魚類。

比起單純的職人書寫，大概是社會學的經驗讓《偽魚販指南》有了更多層次，包含對於各地區民眾食魚偏好的觀察、周邊魚販們如何共生的生態紀錄等，而其中最有趣的莫過是林楷倫藉由自己的經驗，累積出一套類似興趣測驗行銷手法的「魚類占卜」。無可避免地，書裡同樣也有著對於社會職業歧視的批判，還有在《我的黑手父親》中曾討論，關於從業者本身容易貶低自身社會地位的矛盾心態。

充滿感觸、具有層次的職人書寫

在《偽魚販指南》的最後約1/3，探討的是林楷倫自身的家庭，尤其是對於父親與奶奶的矛盾情感。而在以球蟒及冰箱等，比喻彼此關係的同時，也能夠看出作者充滿能量的寫作能力。

變成稱職的魚販之前，我學會了什麼工作令我厭惡，同時學會了什麼令我嚮往。既然不愛的、討厭的都能做好，那還有什麼不能做呢？我這麼想。

沒有出生就會賣魚的人。沒有什麼東西，不用學一輩子。

身為一名魚販，我很努力，很努力了。

《偽魚販指南》是一本充滿「感觸」的作品，除了其中對於自我身份、職業、社會角色的情感抒發外，讀者不難發現其中包含了大量關於觸覺、嗅覺等，特別是藍領階級在工作中，必須大量使用到的五感，甚至可說是技能。作為曾經被要求，要為出身「爭一口氣」的魚販之子兼魚販，林楷倫的《偽魚販指南》這本魚販書寫，恰好證明了沒有需要特別為自己「爭一口氣」的職業，而是所有職業都有著存在的價值，只是需要更多的理解與尊重。