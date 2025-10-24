【選書】見證小島歷史的「紅房子」—《紅房子：圓山大飯店的當時與此刻》

一百一十位國家元首來來去去，紅房子一時間衣香鬢影，冠蓋雲集。後來，蔣介石走了，父死子繼，蔣經國上任；蔣經國死了，隨後之李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文。幾番改朝換代，風雲變色，唯獨紅房子仍矗立劍潭山上，靜看基隆河流逝。中美斷交談判在此、民進黨成立在此、國共陳江會談也在此，紅房子的歷史就是小島的歷史。

「圓山大飯店」或許是全台灣最有名的飯店，儘管早就已經是連高中生畢旅都能踏進的場域，但它卻是見證台灣近代史最重要的建築，而疫情期間極具創意的「ZERO」點燈儀式，更讓圓山大飯店再度成為媒體焦點。因韓戰而興起，一度是黨國體制下皇親國戚的專屬宮殿，從百年前的神社開始，圓山大飯店的歷史，也得以在李桐豪的作品《紅房子：圓山大飯店的當時與此刻》中展開。

因韓戰而起 圓山大飯店的前世今生

整體而言，《紅房子：圓山大飯店的當時與此刻》是一部完整的作品，但在單純的「講古」之外，藉由情殺案、墜機意外等軼事，也讓故事更加生動活潑。以客觀事實為主要架構，李桐豪更收錄了許多圓山員工的口述歷史，大到前總經理嚴長壽、小至門房，不同位階的視角讓書中呈現的圓山更加立體，而「總統的理髮師」及國宴主廚，更藉由紅房子這個媒介，讓讀者能夠更近距離看見左右臺灣歷史的大人物們。

不過《紅房子：圓山大飯店的當時與此刻》最引人入勝的，或許還是作者流暢的文字，儘管沒有什麼華麗炫目的用詞修飾，這些關於圓山的一切卻依舊能在巧妙的安排下，循序漸進地呈現在讀者面前。

威權時代的帝國幻夢

不僅僅是一棟飯店，而是承載帝國幻夢的寄託，《紅房子：圓山大飯店的當時與此刻》讓讀者了解其華麗外表下，那些曾經無法被明說的荒謬威權思想；此外，藉由「紅房子」的案例，也讓人得以體會建築不僅僅只是硬體本身，同時也提供了另一個窺探歷史的絕佳窗口。