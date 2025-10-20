貓咪飼料怎麼選？挑嘴貓「點點」的真實食記！開箱歐洲來的 Vigor&Sage 靈萃草本無穀糧，人參入料！

是不是常常覺得，我們對自己入口的東西百般講究，但轉身看到貓主子的飼料碗，心裡總會冒出一百個問號？

成分表上那些看不懂的名詞，還有那深不見底的飼料選擇海… 真的讓人頭很痛啊 😫。

尤其當你家的主子，又剛好跟我家六歲的「點點」女王一樣，是個天生的美食評論家，對於不合口味的食物，那可是聞一下就轉身走貓，絕不妥協。

身為貓奴，每天上演的餵食戰爭，真的是最甜蜜也最無奈的負擔。

我們總想給牠們最好的，那種從內而外散發健康光采的樣子，就是我們最大的幸福來源。

開箱歐洲來的 Vigor&Sage 靈萃草本貓糧

當選擇困難症發作，尋找貓糧的漫漫長路

這幾年，為了點點的龍體，我真的做足了功課。

從一開始的品牌迷思，到後來學會看成分，慢慢理解到「無穀」、「天然」、「高含肉量」的重要性。

但市面上的飼料琳瑯滿目，很多都標榜著這些特點，實際試下來，點點卻不一定買單。

最讓我焦慮的是，隨著牠年紀增長，我開始擔心那些單純「吃飽」的飼料，是否真的能滿足牠身體所需？

牠的活力、毛髮的光澤、腸胃的穩定… 這一切都牽動著我的心。

就在我滑手機滑到快靈魂出竅時，一個名字跳進了我的視線 — Vigor&Sage 靈萃。

「草本飼料」？我的第一個反應是，這該不會又是什麼噱頭吧？🤔

但它來自歐洲的背景，加上那種把東方養生智慧融入寵物食品的理念，真的勾起了我的好奇心。

抱著姑且一試的心情，我決定讓點點來當一次「品牌鑑定大使」。

不只是一包飼料，更像一份來自歐洲的溫柔呵護

包裹送來那天，我比點點還興奮。這次的主角是【靈萃 Vigor&Sage】成貓 - 人參健體草本無穀糧+去骨鮮雞 ，光聽名字就覺得吃了會元氣滿滿 💪。

包裝設計得很有質感，柔和的色調配上草本植物的插畫，給人一種很安心、很天然的感覺。

我特別喜歡它背後清晰的成分說明，不玩文字遊戲，新鮮去骨雞肉、海藻、還有畫龍點睛的「人參」… 每一項都讓人很放心。

而且它強調了「LID 單一動物蛋白」和「五大零添加」（無穀、無牛、無乳製品、無大豆、無麩質），這對腸胃比較敏感的貓咪來說，簡直是福音！

剪開包裝，沒有撲鼻而來的油耗味或過濃的香料味，而是一股淡淡的、純粹的肉香與草本清香。

​我捻起幾顆飼料觀察，是不規則的圓餅狀，看起來就很酥脆，而且表面非常乾爽，完全不油膩！

​這點真的大加分，很多飼料摸起來都油油的，總擔心會不會給貓咪帶來額外的負擔。

女王的試吃時間：一口定江山的美味

重頭戲來了。我先倒了一小部分在點點的碗裡，牠一如既往，優雅地踱步過來，鼻子湊近聞了聞…

下一秒，奇蹟發生了！牠竟然沒有轉身走開，而是開始低頭吃了起來！

​而且不是那種「好吧，勉為其難吃兩口」的感覺，是發出「咔滋、咔滋」的清脆聲響，吃得非常投入。

看著牠的小腦袋埋在碗裡，我的嘴角真的忍不住上揚 😊。

為了測試牠的真心，我把幾顆飼料放在手心上，牠也毫不猶豫地靠過來，用舌頭一顆一顆地舔食乾淨，吃完還用牠那雙無辜的大眼睛望著我，像在說：「朕還要！」這畫面真的太療癒了！

​對於一個挑嘴貓的家長來說，這一刻的感動，勝過千言萬語。

這幾天觀察下來，點點對靈萃的熱愛完全沒有消減。

每次放飯時間一到，牠都會準時在碗邊等候，那種期待的眼神，是我很久沒看到的了。

不只是好吃，草本的力量正在悄悄發生作用

除了絕佳的嗜口性，我更在意的是靈萃「草本植萃」的核心理念。

我們都知道人參對人是很好的補氣聖品，用在貓咪身上，主要是幫助牠們維持活力、強健體質和自然的免疫力。

這不是藥，而是一種溫和的日常調理，透過每天的飲食，為牠的健康銀行儲蓄。

這就像我們自己會喝杯枸杞茶、吃點溫補的食材一樣，毛孩的身體也需要這種來自大自然的能量。

另外，隨包裹附贈的試吃包【靈萃 Vigor&Sage】成貓 - 百合根美毛草本無穀糧+新鮮鮭魚也讓我充滿期待。

百合對皮膚跟毛髮很好，鮭魚又富含 Omega-3，根本就是為了打造閃亮毛皮而生的配方！

雖然只是試吃包，但我已經能想像點點長期吃下來，那身黑白分明的毛髮會變得多麼柔順、多麼有光澤。✨

一份值得的投資，給毛孩最純粹的愛

這次的靈萃草本貓糧體驗，真的遠超出我的預期。它不僅用美味征服了我家挑嘴的貓女王，更用它純淨、安心的成分說服了我。

如果你跟我一樣，總是在尋尋覓覓，想給毛孩找到一款兼具美味、營養與健康的飼料；如果你也受夠了那些成分不明、氣味濃烈的產品；又或者，你家的主子跟你正在上演日復一日的餵食戰爭，那我真心推薦你可以給 Vigor&Sage 靈萃一個機會。

​它或許單價比一般飼料高一些，但當你看到毛孩吃得心滿意足、身體狀態越來越好，你會覺得這一切都是最值得的投資。

因為對我們來說，牠們不只是寵物，牠們是家人，是我們生命中柔軟而溫暖的存在。為家人的健康把關，永遠是我們最甜蜜的責任。❤️