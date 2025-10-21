【選書】各種犯罪都只是社會的素顏—《今天也要去見殺人犯：韓國犯罪側寫師眼中的人性故事》

偶爾我也會將無人能解的疑問丟向自己，面對即將見面的犯人卻無法整頓思緒，被「我是誰？他們又是誰？」等想法所糾結。

《今天也要去見殺人犯：韓國犯罪側寫師眼中的人性故事》，看到書名，或許很容易就對它產生想像，認為其中必定描寫了許多重大刑案背後，加害人如何走上不歸路的心路歷程。然而，這本由韓國資深犯罪側寫師李珍淑所著的作品，其實更像是對於「犯罪側寫師」的概括介紹，及作者本身在這個職位所產生的感觸，及對於社會案件形成背後的想法。真正描寫案件的部分，也許並不會如同讀者在翻開書頁前所想像得那麼「精彩」。

犯罪側寫師的觀察與個人分享

如同在前言部分，作者就自述這是一本「略顯鬆散」的作品，就內容而言，確實也比較缺乏系統性的整理，或許是為了保護當事人及其他考量，在描述案件時往往有種隔靴搔癢之感；有些部分比起「職人寫作」，更接近於作者本身的心得分享。整本作品主要分成四大部分，包含案件分享、犯罪側寫師使用的技巧、對於社會現象的觀察，及最後認為能夠解決社會問題的關鍵，但這些內容並不是涇渭分明，而能夠說在各個章節中，被視為重點的內容會明顯比較多。

對於台灣人而言，由於目前並沒有相應的職位，對於「犯罪側寫師」或許相對陌生，而在閱讀 《今天也要去見殺人犯》的過程中，也可以進一步認識這個「並不直接介入調查」，而是以科學的方式提供諮詢服務，並且希望在過程中找到預防方法的角色。而藉由當事人第一手的分享，其所看見的真實、面臨的掙扎，也得以如實呈現在讀者眼前。

結構略顯鬆散 卻值得反思社會的作品

儘管沒有想像中的高潮迭起，但書中提到「案件就是社會的素顏」，及「許多罪犯是在面對側寫師時，才生平第一次感受到被聆聽的感覺」等語句，卻還是會在無意中觸動讀者的內心。儘管多屬於作者自身的推論與觀察，但隨著現代化發展，各種匪夷所思的案件在世界各地接連出現，書中的內容或許也確實正中當今各國社會所面臨的共同問題。

我想給他們機會，讓他們仔細觀察自己在犯罪之前從未認真回首的人生。他們對初次見面的人訴說自己的故事並流下眼淚，即使承認罪行、說出犯案細部過程後會受到更重的處罰，卻依然在面談結束後向我們道謝，有人能理解這群人的心情嗎？對於從未有人花時間傾聽自己說故事的人而言，即使他們是犯罪者，也會對側寫師心懷感謝。

聆聽、關心及家庭等，儘管最後這些被歸結的因素，並沒有想像中的「特別」，但就如同書中「看似不會犯罪」的加害人，如果仔細思考，或許就會發現它們確實是追求效率、功利主義的社會之下，現代人最缺乏卻又極度迫切的需求；同時也能以不一樣的角度，重新看待身邊的人、事、物。

