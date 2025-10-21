【選書】世界末日只是人心險惡的延伸 結合科幻與反烏托邦的經典—《羊毛記》系列

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇《回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇、李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~