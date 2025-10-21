2025-10-21 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】世界末日只是人心險惡的延伸 結合科幻與反烏托邦的經典—《羊毛記》系列
人類歷經漫長的歲月，繁衍至今，沒想到在這個時刻，人類幾乎同時發現了兩種東西：第一，他們發現了一種讓人類滅絕的方法，第二，當絕大多數人類滅種之後，那少數動手的人甚至還有能力遺忘這一切。
儘管不是第一本閱讀的科幻或反烏托邦小說，《羊毛記》系列（包含前傳《星移記》、結局《塵土記》），至今依舊可說是最令人印象深刻的一本，儘管出版至今已經過了十年，重新回味所帶來的震撼還是十分強烈。以奈米機器人作為科幻情節的核心結構，並把時間設定在至今約30年後的未來，與其他天馬行空的作品相比，其中極有可能發生的劇情，加上對於人性的深刻描寫，在在都讓《羊毛記》系列值得成為現代科幻小說的經典。
當世界被奈米機器人所毀滅
儘管有前傳與完結之分，在情節安排、背景知識及閱讀的趣味性上，會建議以《羊毛記》、《星移記》、《塵土記》的順序進行閱讀。在這部描述未來的人類，為了躲避空氣中的有害物質，只能躲在地底下繁衍的系列作品中，不只可以看見許多社會學、心理學研究的影子，隨著書中內容越來越深入，關於宗教、科技倫理與道德的論述，也會紛紛出現。
他欺騙你，隱瞞真相，但卻是真心為你好⋯⋯
在《羊毛記》書封上短短的文字，看似是人際交往上常見的心態，但在作者的延伸、想像力之下，卻讓讀者得以看見這個貫穿在整部作品中的核心概念，如何可能引發種族生存的危機。除了以簡單、常見的思考模式，簡構出複雜精緻的內容，書中對於角色的描寫與建構，更跳脫了許多作品中，容易傾向「英雄化」的框架，就算是主角也有顯而易見的缺點，而壞人更是發自心中相信自己是正義的一方。
「老哥，再怎麼樣我們也不可能比電腦聰明。」唐諾顯然很感傷，「不過我們比電腦慈悲。」他說。
建立在已存科技之上的反烏托邦小說
雖是科幻小說，但其中引發末日危機的「奈米機器人」早在2010年代就已經出現；近年來頻繁出現的國際衝突，更顯示整個世界正處於穩定狀態的邊緣。此外，習慣數據化呈現各種事物、對於宗教的盲目崇拜，書中種種的情節，其實某種程度上反映著每天都在上演的現實劇情。比起單純的娛樂，《羊毛記》系列或許更接近於警世作品，提醒著我們，人類自我毀滅的可能性，以及就算是在記憶也能夠被操縱的時代，每個人所做的一切，終究會留下痕跡。
