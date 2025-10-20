生命鑽石推薦｜全台唯一DNA 鑽石培育，將毛孩與摯愛的毛髮化為鑽石紀念永恆｜銘印鑽石

你有聽過經典的廣告台詞：「鑽石恆久遠，一顆永留傳」嗎？許多人在挑選求婚戒指的時候，都會選擇鑽戒，象徵愛情的堅貞與不移。這次我和我朋友來到 Imprint Diamond 銘印鑽石，不僅僅想買一顆求婚鑽戒，而是希望能透過 DNA 鑽石培育的方式，讓這份愛被深深銘刻在鑽石裡。

Imprint Diamond 銘印鑽石最特別的地方是，能透過 DNA 鑽石培育技術，把毛髮或骨灰化為真實存在的鑽石。更難得的是，它是全台唯一開放客戶親眼見證培育過程的品牌，讓一顆求婚鑽戒，不只是一件珠寶，而是一段承載愛與記憶的旅程。

DNA 鑽石是什麼？｜從毛髮或骨灰誕生的紀念寶石

在陪朋友來Imprint Diamond 銘印鑽石之前，我其實從來沒有聽過「DNA 鑽石」這個詞。後來才知道，這種鑽石有許多不同的稱呼，像是「毛髮鑽石」、「生命鑽石」或「骨灰鑽石」。它和我們印象中的天然鑽石不同，是透過高科技培育而成的紀念性寶石。

整個過程會從毛髮或骨灰中提取碳元素，模擬天然環境中的高溫高壓條件，最終生成與天然鑽石結構完全相同的寶石。換句話說，如果有人問「骨灰鑽石是真的鑽石嗎？」答案是肯定的。

DNA 鑽石不僅擁有鑽石的硬度與光澤，也能進行切割、打磨，並搭配不同戒台或飾品設計，製作成戒指、項鍊、耳環等樣式。

由於鑽石的碳源取自毛髮或骨灰，它承載的不只是物質，而是每段關係的溫度。無論是親人、摯愛，或是毛孩，都能以鑽石的形態被珍藏與陪伴，成為生活中最獨特的連結與象徵。

Imprint Diamond 銘印鑽石怎麼去？｜貼心專屬停車位，開車族停車沒煩惱

Imprint Diamond 銘印鑽石的門市位於新北市三重區福德南路上，開車前來十分方便。門市貼心地提供顧客專屬停車位，只要事先打電話預約，就能保留位置，不用擔心臨時找不到地方停車。

如果專屬車位已滿，也不用太擔心，鄰近的二重疏洪道沿岸有許多路邊停車格可以利用，步行到門市的距離不遠。至於習慣搭乘大眾運輸的人，最近的捷運站是台北橋站，下車後步行大約 10 分鐘即可抵達，交通方式多元又便利。

Imprint Diamond 銘印鑽石｜乾淨明亮的空間，讓挑選DNA鑽石更有儀式感

走進Imprint Diamond 銘印鑽石的門市，第一眼就能感受到一種典雅卻不失溫度的氛圍。外觀以大片透明櫥窗展示著戒指與項鍊，搭配花藝裝飾，讓人還沒進門就先被吸引。這樣的陳設，不只是展現鑽石的光芒，也讓挑選戒指的過程多了一份儀式感。

室內空間乾淨明亮，牆面整齊排列的展示櫃裡，放著各式 DNA 鑽石訂製的成品，從戒指到項鍊，每件作品都各自閃耀。櫃上同時陳列著品牌設計的插畫與裝飾品，讓空間多了一點藝術感。

專業又溫柔的介紹｜從結髮寓意到鑽石設計的貼心指引

在門市裡最讓我印象深刻的，是顧問的專業與細膩。顧問在了解朋友的需求後，確認他希望以求婚鑽戒為主，並打算取雙方的頭髮，製作一枚帶有「結髮」寓意的 DNA 鑽戒。接著，他便細心說明 DNA 鑽石的概念與製作方式，讓整個體驗過程更有畫面。

在介紹過程中，他們不急著推銷，而是以親切的態度細心回答各種問題。像是「需要多少毛髮才足夠？」、「顏色和大小能不能選擇？」這些細節都能得到具體、實際的回覆。朋友聽得很投入，也因此更了解這份象徵愛與連結的設計背後的意義。

顧問最後還介紹了不同的戒台款式，從經典單鑽、包鑲設計到客製化造型，每一種都能依照預算與風格調整。整個過程比起一般珠寶品牌更像是一場溫柔的對話，讓挑選戒指這件事多了一份安心，也更有紀念的重量。

鑽石不只存在於戒指｜DNA 鑽石的多款飾品設計

在門市裡，不只是戒指吸引了我們的注意。Imprint Diamond 銘印鑽石也展示了許多由 DNA 鑽石打造的飾品，每一件都兼具意義與設計感。

銘印鑽石求婚戒款推薦｜一眼愛上的「永恆閃耀 W843」

挑選一輪之後，我們最喜歡的，是這款「永恆閃耀 W843」戒指。整體設計走簡約路線，中間是一顆約 0.55 克拉的鑽石，戒台採用亮面白金材質，線條乾淨俐落，看起來優雅又有氣質。

戴上手的那一刻，可以感受到鑽石在自然光下閃得細緻動人，戒圈厚薄剛好，不會有負擔感。搭配日常服裝也不突兀，反而更襯出手的線條。這款戒指的氣質很特別，不張揚卻很有存在感。

顧問提到，這是他們家最受歡迎的求婚戒款之一。設計簡單卻耐看，也最能凸顯 DNA 鑽石的光澤與獨特意義。

DNA 鑽石項鍊推薦｜簡約墜飾裡的柔光與溫度

除了戒指，我們也試戴了一款Imprint Diamond 銘印鑽石的項鍊。這款設計延續品牌一貫的簡約風格，一顆 DNA 鑽石被細緻的白金鍊條輕輕托住，沒有多餘的裝飾，卻能在光線下閃出柔和的光澤。

近看時，能感受到鑽石在自然光下的閃耀並不張揚，而是帶著一種內斂的亮度。整體造型很乾淨，也很好搭配，無論是日常穿搭還是正式場合都合適。

戴上後，我特別注意到項鍊在鎖骨間的亮光，非常細緻、剛剛好。那份閃爍不像舞台燈光那樣強烈，而是有種讓人想多看幾眼的溫柔存在感。

最後我們也試戴了Imprint Diamond 銘印鑽石在嘖嘖募資平台推出的手鍊款式。整體設計以「無限符號」為主體，中間鑲上一顆 DNA 鑽石，象徵無限的愛與連結。

實戴起來相當輕盈，鍊條細緻卻有質感，搭配日常服裝也很自然，還多了一點優雅的氣息。這款手鍊可以刻上名字或日期，成為專屬於彼此的紀念飾品。

我特別喜歡它細緻又典雅的設計，能把想說的情感悄悄藏在手腕之間。那份存在不喧嘩，卻能長久陪伴，就像一種溫柔的延續。

專屬於回憶的收藏｜Imprint Diamond 銘印鑽石影音紀念盒

在Imprint Diamond 銘印鑽石的服務裡，我最喜歡的細節，是他們的「影音紀念盒」。第一次看到時就覺得，這不只是包裝，而是一份能把回憶好好留下來的禮物。

這款紀念盒有「松影翠」和「典藏藍」兩種顏色，質感都很好。打開後是柔軟的絨布內層，可以放上 DNA 鑽石的保證卡與飾品。最特別的是裡面有影音播放器，能播放鑽石培育過程的紀錄影片，讓人親眼看到那顆鑽石誕生的樣子，也能放進自己的照片或影片，成為專屬的回憶相簿。

這樣的設計，讓整個定製體驗不只是「買到一顆鑽石」，而是把一段故事留下來。無論是求婚、紀念毛孩，還是想為家人保留某個時刻，都能透過這個盒子，讓愛以最溫柔的方式被保存。

走進鑽石誕生的地方｜Imprint Diamond 銘印鑽石實驗室參觀體驗

在挑選完戒指與飾品後，我們也受邀參觀 Imprint Diamond 銘印鑽石的實驗室。這是品牌特別開放給顧客的環節，能親眼見證 DNA 鑽石從碳元素到晶體誕生的過程。

實驗室的空間比我想像中寬敞，整體維持得非常乾淨，排列著一整排銀白色的培育設備與監測螢幕。工作人員在各自的區域中操作儀器，環境安靜有序，只聽得見機器運作的聲音。桌上擺著兩株粉嫩的楓葉樹裝飾，讓原本冰冷的科技空間多了一點溫度。

在參觀的過程中，技術人員為我們展示了如何從毛髮或骨灰中萃取出碳元素。每位客戶的樣本都會放入專屬的鋼瓶中，瓶身貼有獨立編號，用以對應個別的培育記錄。

整個過程都有錄影保存，客人可以隨時觀看培育的進度。當鑽石培育完成後，品牌也會提供完整影片給客人收藏，讓人能清楚看到那顆鑽石從碳元素一步步成形的樣子。

這樣的設計不只是紀錄，更像是一份專屬的見證。它讓這段轉化的旅程變得具體，也讓每一顆 DNA 鑽石，都擁有屬於自己的誕生故事。

等待鑽石誕生的日子｜讓愛在時間裡慢慢成形

參觀完Imprint Diamond 銘印鑽石的實驗室後，我們依照顧問的指示，開始收集毛髮。從提供毛髮、培育鑽石、切割、打磨到完成設計，大約需要三個月的時間。

接下來的日子，除了靜靜等待那顆鑽石的誕生，我們有時也會登入系統觀看鑽石的生長進度。雖然畫面上看到的還不是最終成品，但光是知道它正在一點一點成形，就已經讓人感到踏實。

對我來說，Imprint Diamond 銘印鑽石不僅是一家飾品品牌，更是一個讓「情感被看見」的地方。它讓每一顆鑽石都有自己的故事，也讓人有機會，用另一種方式去保存愛與陪伴。

品牌資訊

Imprint Diamond銘印鑽石｜官網｜FB粉絲頁｜IG

地址：新北市三重區福德南路43號1樓

預約專線：02-29770268

營業時間：週一至週五8:30-18:00