《百次的回憶》7大看點：金多美×辛叡恩演活青春最難一課！收視翻倍登頂、姐妹情比愛情更動人。圖片來源：Hami Video提供

以1980年代為背景的青春愛情韓劇《百次的回憶》，由金多美、辛叡恩與許楠儁主演，自開播以來一路逆襲，最終回收視高達8.1%、瞬間飆至9.1%，成功從黑馬變冠軍！除了懷舊氛圍、角色化學反應滿點外，更以細膩筆觸描寫友情與夢想的拉扯。今天編輯整理《百次的回憶》的7大看點，帶你一次看懂這部「越後面越催淚」的話題神劇。

《百次的回憶》看點1：金多美再證「不敗神話」

金多美自《梨泰院Class》、《那年，我們的夏天》起，每一部作品都成話題焦點，《百次的回憶》更讓她展現出收放自如的表演力。她飾演的「高營禮」是個表面柔弱、內心堅毅的女孩，面對家庭壓力與青春迷惘仍努力維持笑容。從眼神到語氣的微妙變化，都讓角色充滿真實感。網友盛讚：「金多美不只是演員，她是讓故事鮮活起來的人。」這份自然卻強烈的情感張力，也再次印證她的「收視不敗女王」地位。

《百次的回憶》金多美主演第四部韓劇，持續寫下亮眼成績。圖片來源：Hami Video提供

《百次的回憶》看點2：辛叡恩×金多美默契滿分 一個眼神就能入戲

飾演「鍾熙」的辛叡恩在劇中聰明又堅強，外表光鮮卻背負孤獨。她與金多美的對手戲充滿情緒張力，兩人從閨蜜變成競爭對手，情感糾纏、矛盾深刻。辛叡恩曾透露，有場哭戲一度情緒卡關，請金多美以角色語氣喊出「鍾熙呀」，便瞬間淚崩——這個小插曲成為劇組公認的「名場面幕後」。她坦言：「看著她的眼睛就能入戲。」這對實力派新生代的默契互動，也讓觀眾看見友情與表演間最純粹的真誠。

《百次的回憶》金多美（右）和辛叡恩飾演一對個性截然不同的好友。圖片來源：Hami Video提供

《百次的回憶》看點3：導演靈感來自真實青春

《百次的回憶》由《三十九》導演金相鎬與《認識的妻子》編劇楊熙勝聯手打造，導演坦言靈感來自自己的學生時期——那種熱烈到無法忘懷的友誼。他形容：「朋友間的熱度，有時比戀愛更強烈。」因此《百次的回憶》不追求戲劇化的高潮，而是以日常片段堆疊出青春的重量。劇中那份想贏卻又不想傷害對方的矛盾，正是青春的寫照。導演以輕盈筆觸帶出深層情感，讓觀眾在笑與淚中都能想起自己的「那群朋友」。

《百次的回憶》劇照。圖片來源：Hami Video提供

《百次的回憶》看點4：閨蜜成對手的青春試煉

「選美比賽」是《百次的回憶》中最具象徵性的舞台。營禮與鍾熙同樣懷抱夢想，但命運卻讓她們站上彼此對立的兩端。從預選、合宿到決賽，兩人從互相扶持到彼此較勁，友情被現實撕扯得真實又殘酷。這場看似華麗的比賽，其實是成長的縮影——在光環與壓力中，誰能保留初心？導演巧妙利用舞台光影與鏡頭對位，呈現出少女們的脆弱與勇氣，也讓這段「閨蜜對決」成為全劇最催淚的橋段之一。

《百次的回憶》金多美(左)和辛叡恩飾演多年朋友，但這段友誼也不斷面臨考驗。圖片來源：Hami Video提供

《百次的回憶》看點5：復古重現1980年代的浪漫時光

劇組為重現1980年代的韓國氛圍，可說下足工夫。不僅重建街道、校園建築與家庭布景，還原了當年的時尚風格、選美文化與音樂元素。畫面以柔和膠片色調呈現，營造出記憶裡的懷舊感。

從角色穿著的喇叭褲、襯衫剪裁到唱片行背景音樂，都讓觀眾感受到「那個純粹追夢的年代」。金多美也笑說：「光是走進那個場景，就能感受到那時代的浪漫。」對於喜愛懷舊風格的觀眾而言，《百次的回憶》絕對是一場視覺與情感的雙重回溯。

《百次的回憶》金多美為劇中的復古造型做了不少功課。圖片來源：Hami Video提供

《百次的回憶》看點6：李姃垠×金正賢特別演出

《百次的回憶》不僅有年輕演員的青春能量，還邀請兩位實力派加入點綴。李姃垠飾演高營禮的母親，喪夫後獨自撫養兩個女兒，她的克制與無聲心疼成為劇中最細膩的情感線之一。金正賢則飾演出身名流的鄭賢，默默守護營禮，如同一位「長腿叔叔」般的存在，為她提供溫柔的庇護。兩位演員的出場雖不多，卻成為貫穿全劇的情感支點，讓青春的躁動與家庭的包容達到完美平衡。

李姃垠特別出演《百次的回憶》。圖片來源：JTBC

金正賢特別出演《百次的回憶》。圖片來源：JTBC

《百次的回憶》看點7：姐妹情比愛情更催淚 成長的真相是理解與放手

《百次的回憶》以友情作為全劇情感核心。營禮與鍾熙從相知、誤解到重新理解，兩人都在彼此的陪伴與拉扯中學會長大。劇情讓人明白，青春的痛並非全來自愛情，而是「在最好的年紀，學會放下最重要的人」。觀眾看著兩人從爭執到微笑和解的那刻，無不動容：「這比戀人分手還讓人心碎。」導演以溫柔視角收尾，讓《百次的回憶》成為一封寫給所有女生的青春告白信。