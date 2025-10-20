七大名導齊聚東京！《藤本樹17-26》創作秘辛公開 第二週「透卡明信片」戲院特典登場

《藤本樹17-26》

由《鏈鋸人》原作者藤本樹在17至26歲之間創作的短篇漫畫集《藤本樹17-26》，正式以動畫電影形式搬上大銀幕。作品分為「PART 1」與「PART 2」兩部，現已與日本同步在台上映，限定放映至10月30日。全片集結六大動畫工作室與七位導演共同參與製作，風格多元而獨具個性，成為本年度最受矚目的動畫合輯之一。

上週七位導演齊聚東京舉行謝票活動，暢談將藤本樹短篇漫畫影像化的過程。導演們分享創作心得，也談到他們心目中的「藤本樹風格」，如何在每部作品中找到狂氣與情感的平衡。台灣片商同時宣布，10月24日至30日期間凡購買《藤本樹17-26》任一場次電影票，即可獲得「透卡明信片」乙組（一組四張），數量有限，送完為止。

安藤尚也導演透露他在創作《刺客》時，刻意不去接收其他導演作品的相關資訊，以免自己受到影響：「直到最近才終於看了大家的作品，只覺得非常佩服。」他特別提及寺澤和晃導演的《醒來變成女生的病》：「這部作品真的非常棒！當然其他作品也很好，但這部特別讓我驚艷。」聽到這番稱讚，寺澤導演則害羞答謝並表示：「在製作這部作品時，我心中很想挑戰新的表現方式，現在看來是個不錯的選擇。藤本老師的創作雖然奇幻，卻總有讓人佩服的說服力。」

【刺客】導演安藤尚也（本圖翻攝自Nifty_News）

寺澤導演更透露片中使用的一段音樂，是重新錄製的：「我那時候真的超級開心，雖然不能說出音樂人的名字，但我相信大家都認識他。這首歌充滿明亮氛圍，希望觀眾可以久違地感受到那樣溫柔的世界。」

【醒來變成女生的病】導演寺澤和晃（本圖翻攝自Nifty_News）

尤其在本次《藤本樹17-26》企劃當中，渡邊徹明導演就參與了兩部作品，他表示：「我負責的兩部作品，都有著情感錯位的主題，其中也蘊含了藤本老師獨特的『變態』性格。

我在製作時，努力將原作的世界觀延伸、擴展。」他更驚爆其中《人魚狂想曲》使用超過一萬張的作畫稿件，讓他因此被製作方關切花太多錢了！他苦笑補充：「舉例來說，電視動畫通常是3000到5000張作畫就能完成，但《人魚狂想曲》因為有鋼琴在海中演奏的場景，畫面也跟著愈來愈多，就不得不在多處向相關人員道歉的情況下才能完成。」同時，他也提到自己的另一部作品《預言的那由多》：「這部作品跟《人魚狂想曲》風格完全相反，我特意用完全不同的方式處理，希望觀眾能感受到這種對比，甚至會以為是不同人製作的。」

【人魚狂想曲】與【預言的那由多】導演渡邊徹明（本圖翻攝自Nifty_News）

而執導《妹妹的姊姊》的本間修導演，談及製作過程也表示：「這次我們完全沒使用第二原畫，而且原畫幾乎沒有修改，只有二、三十張需要重畫，可說是非常細緻地完成每個畫面。」他進一步指出：「我認為藤本老師非常細膩地表現出『眼神』與『視線』，人物之間經常沒有目光交會，會讓人想『他們到底在看哪裡？』我覺得這是一種對觀察細節的敏銳，而這恰恰成為這部作品的主題之一，我希望能透過這點展現它的獨特性。」

對於藤本樹作品的細節講究，《戀愛是盲目的》導演武內宣之也有自己的見解：「我認為藤本老師在創作時，可能刻意限制了傳統漫畫中的人物表情與姿勢變化，比如說，大多數場景中，角色的眉毛角度幾乎完全一樣。」他進一步表示：「我想像著十幾歲的藤本老師，可以畫出這樣的作品，我也希望能將這種風格，原封不動地呈現在動畫上。」

【妹妹的姊姊】導演本間修（本圖翻攝自Nifty_News）

《藤本樹17-26》與日本同步零時差，從即日起至10月30日在台灣進行為期兩週的戲院限定上映，成為極為罕見的短篇動畫合輯登上大銀幕案例。台灣片商也公開「第二週戲院特典」，只要購買本片第二週（10/24-10/30）期間場次電影票乙張，即有機會獲得「透卡明信片」乙組（一組四張），數量有限，送完為止，詳細活動辦法請見片商活動貼文與各戲院公告。