我把整片海洋搬回房間了！✨ 上班族的終極紓壓聖品：慢一點也沒關係——藍海療癒水母缸全紀錄，原來養寵物可以這麼簡單又夢幻！

每天被無數個會議和永遠回不完的訊息追著跑？😩

當整個世界都快轉到不行，真的好需要一個可以讓自己按下暫停鍵的角落。

我家裡已經有個六歲的貓主子「點點」了，牠的呼嚕聲總能安撫我大部分的焦慮。

但說真的，有時候看著牠在家裡自得其樂，而我卻被工作壓得喘不過氣，還是會忍不住想：「天啊，我需要一個更安靜、更不費神的陪伴…」

一個不會喵喵叫討飯、也不會半夜在家裡開派對，只需要靜靜待著，就能讓我感到平靜的存在。

就在我滑著手機，尋找能拯救我枯萎心靈的療癒小物時，一個發著光的藍色小宇宙，就這樣闖進了我的視線裡… ✨

那是水母，在小小的水缸裡，像跳著一首無聲的慢板芭蕾，優雅又夢幻。

我承認我心動了，但理智也立刻跳出來阻止：「養寵物耶？還是水母？聽起來就很麻煩！」

光是想到要研究水質、溫度、過濾系統…我的天，頭就先痛一半了。🤯

​當然，在真的把卡刷下去之前，身為一個謹慎的購物狂（？），我還是決定先親自跑一趟他們位在桃園的實體店面瞧瞧。

一走進店裡，立刻就被那種靜謐的氛圍給吸引了

看著一個個透亮的水缸裡，各種水母悠然自在地漂浮著，搭配著柔和的燈光，整個空間就像一個迷你的深海博物館。

​除了販售各種品種的水母外，也有小丑魚、海馬可供選擇，這些都可以跟老闆討論，讓魚缸充滿不同的變化。

老闆也超有耐心，詳細地跟我解說了整個飼養過程，讓我這個新手小白安心不少。

​就是那次的探訪，讓我下定決心：「好！就是它了！我要把這片寧靜帶回家！」

於是，我抱著既期待又怕受傷害的心情，迎接了我的第一座迷你海洋——藍海療癒的8公升圓型水母缸套組。





開箱！我的第一座迷你海洋 🌊

包裹送來的那天，我比等網購衣服還興奮！

拆開層層保護，一個晶瑩剔透的圓形缸體安靜地躺在裡面。

​它的設計真的很有質感，簡約的線條完全就是我的菜，放在房間任何一個角落都像個藝術品。💖

最讓我感動的一點是，他們出貨前居然都已經幫忙清洗、安裝跟測試好了！

缸壁上還留著一些淡淡的水痕，這不是瑕疵，而是他們貼心的證明。

對於我這種下班就想癱在沙發上的懶人來說，這簡直是天使般的服務，省去了我自己研究組裝的麻煩，可以直接進入最期待的環節！

手殘黨也能輕鬆上手？真的沒在開玩笑！

說實話，我對自己的動手能力一直沒什麼信心。😅

但藍海療癒把一切都變得超級簡單。他們提供了一系列超清楚的教學影片，從怎麼安裝、怎麼孵蝦、怎麼餵食到怎麼換水，每個步驟都拍得清清楚楚。

整個過程比我想像中快超多！

​把他們海水（是經過處理過的）倒進水缸，再把小小的馬達接上電…就這樣，我的迷你海洋開始運作了！

看著水流在圓形的缸裡規律地轉動，光是這個畫面，就已經夠療癒的了。😌

​這真的不是什麼複雜的生態工程，更像是小時候玩的科學實驗，充滿樂趣又很有成就感。

迎接新家人：飄飄然的療癒系萌寵 💖

重頭戲來了！我這次選的是新手最推薦的「大西洋海刺」。

對於剛入門的新手來說，我會特別推薦不用費心控溫的「大西洋海刺」！

我把整片海洋搬回房間了！✨ 上班族的終極紓壓聖品：慢一點也沒

​牠最大的優點就是耐受性高、適應力好，對溫度的要求不嚴苛，即使室內不特別開冷氣也能安心飼養，光是這點就讓人省心不少。

而且，大西洋海刺擁有長長的口腕（也就是觸手），在水中飄逸的姿態真的非常優雅漂亮呀！

不過，飼養任何水母的根本，最重要的還是掌握三大元素：水流、水質與溫度。

只要多多留意這三項指標，要在室內環境飼養這些夢幻的海洋生物，其實一點也不難喔！

按照他們的教學，在拆袋前先錄影檢查，這是保障雙方的權益，也是對生命的尊重。

確認牠們都活力滿滿後，我才小心翼翼地將牠們迎接到新家。

​看著水母們在新家緩緩張開、收縮，隨著水流優雅地飄動，那一刻，整個房間的空氣都彷彿跟著慢了下來。

牠們身上沒有繽紛的色彩，卻有一種讓人目不轉睛的魔力。

當房間關上大燈，只留下水缸透出的幽幽藍光，水母的身影在光影中舞動…天啊，這畫面真的美到讓人窒息！

​我家貓主子點點也好奇地湊過來，隔著缸壁，靜靜地看著這些牠無法理解的「漂浮小香菇」，畫面意外地和諧。😂

牠們吃什麼？迷你蝦蝦自助餐 🦐

「養水母聽起來很花錢耶？」這大概是很多人的疑問。

其實牠們的主食是「豐年蝦」，聽起來好像很專業，但多虧了藍海療癒的教學影片或官網上的部落格教學，孵蝦過程也變得像在玩遊戲。

只要把像沙子一樣的豐年蝦卵放進孵化瓶裡，打氣、加鹽，隔天就會看到成千上萬個橘紅色的小點點在水裡跳動，超級可愛！

而且孵出來的小蝦，可以放在冰箱冷藏個三四天，對於我這種上班族來說真的太方便了，不用天天準備。

每次用滴管吸起蝦蝦，輕輕餵給水母們，看著牠們用觸手捕捉食物的樣子，真的很有趣，也很有當媽媽的感覺（笑）。🌸

他們還特別提醒「換水當天不要餵食」，這些小細節都讓人覺得很安心，感覺背後有一個專業的團隊在支持著你，而不是把東西賣給你就不管了。





當個稱職的「換水官」，其實很簡單！

以前聽到水族換水，腦中浮現的都是搬著水桶、滿地濕答答的狼狽畫面。

但這個8公升的小缸完全顛覆我的想像！

大概一週換一次水，每次換掉一部分就好，整個過程大概十幾分鐘就搞定，比我幫點點鏟屎換砂還快。

看著自己的小小海洋恢復清澈透亮，那種成就感，會讓所有煩惱都跟著舊水一起被倒掉。

這幾週下來，這個發光的小圓球已經徹底融入我的生活。

每天早上起床，我會先看看牠們；上班壓力大的時候，我會盯著牠們發呆五分鐘，感覺就像做了一場心靈SPA；

睡前，它就是我最美的晚安夜燈。它無聲的陪伴，給了我巨大的安定感。

它讓我明白，原來「療癒」不一定要往外尋求，在家裡，就能為自己創造一片寧靜的藍海。🌊

說到底，我覺得「藍海療癒」最打動我的一點，就是他們的核心宗旨

在這個凡事都講求效率、快還要更快的時代，他們希望我們這些忙碌的都市人，可以透過眼前的這片迷你海洋，好好地慢下來。

在欣賞水母無聲的舞蹈時，也向牠們學習那種不疾不徐、自在漂浮的「慢活」哲學。

這不只是飼養寵物，更像是一種生活態度的練習，提醒我們在庸碌的日子裡，別忘了留給自己一片寧靜，溫柔地對待自己的心靈。

如果你也跟我一樣，在快節奏的生活裡，渴望一個能讓自己喘息的空間；

如果你也想體驗養寵物的樂趣，卻又擔心時間跟心力不足，那這個水母缸，或許就是你一直在尋找的答案。

它不只是一個寵物缸，更像是一個心靈的充電站，時時刻刻提醒著我們：生活再忙，也要記得溫柔地對待自己。💖

有興趣的話，可以直接去問問「藍海療癒」的官方LINE (@bluecure)，他們的人都超親切的！

快來一起加入這個夢幻又解憂的水母世界吧！

✨ 藍海療癒店家資訊 ✨

看完是不是也跟我一樣被燒到了呢？😂

這裡幫大家整理好所有相關資訊，有興趣的朋友們可以參考看看！

官方網站｜ https://www.blue-cure.com/

Facebook 粉絲專頁｜ https://www.facebook.com/bluecure22/

Instagram｜https://www.instagram.com/blue__cure/

官方 LINE (一對一客服)｜@bluecure

實體店面地址｜桃園市桃園區明德街26號1樓 (想親眼看看的話，非常推薦去一趟！)

營業時間｜週五至週二 13:00~20:00 (週三、四公休)