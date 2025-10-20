2025-10-20 10:25 女子漾／編輯譚麗敏
周杰倫青春代表作重返大銀幕！《頭文字D》20週年4K修復版 10/23上映
2005年席捲全亞洲的青春競速電影《頭文字D》，迎來上映20週年！這部改編自日本同名經典漫畫的作品，不僅讓「AE86」成為車迷心中的傳奇，也奠定了周杰倫的銀幕代表作。片商宣布將推出《頭文字D》20週年4K數位修復版，10月23日（週四）全台震撼上映，讓觀眾再次體驗那股讓人心跳加速的山道飄移快感。
20週年4K修復版於香港重映後引爆熱烈反響，20年後的今天，電影依然是不少人心中的青春代表作，而這部電影也是華語天王周杰倫的銀幕起點。4K修復版畫面細節全面升級，色彩層次更飽滿，聲音空間感強化，經典AE86山道呼嘯聲響徹全場，勢必讓影迷在戲院中重返那段引擎轟鳴、青春燃燒的黃金年代！
為慶祝《頭文字D》20週年4K修復版重返大銀幕，片商特別打造極具收藏價值的「AE86金屬亮面」A3海報，採用高規格、高成本工藝製成，使用亮銀鋁箔紙、排斥油印刷技術，防水、防汙又防膠，外加純手工燙印專屬金色編號，每一張海報都有自己專屬的編號，神車AE86呈現出金屬質感的光影反射效果，全台限量8686張，絕對是收藏家與影迷必搶夢幻逸品！
改編自日本同名傳奇漫畫，2005年上映即成票房現象級作品，由周杰倫、鈴木杏、陳冠希、黃秋生、余文樂、杜汶澤等人主演，描述平凡高中生藤原拓海（周杰倫飾演）在群山間送豆腐時展現出神入化的過彎飄移技術，隨後引發一場場生死競速的傳奇對決。
《頭文字D》20週年4K修復版10月23日（週四）全台影城熱血上映！
