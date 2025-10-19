奪下第19張告示牌 TOP 10 專輯！ Mariah Carey 的《Here For It All》終於發行！

via Mariah Carey's Facebook

Hi there，歷經了將近七年的等待，Mariah Carey的最新專輯《Here For It All》(2025) 終於發行了！這次在專輯中的某一些小部分做出了不一樣的嘗試，而在專輯整體則是發揮了 Mariah 最擅長的那種 R&B 及靈魂樂，並且當然少不了些許的流行元素，不少媒體覺得這張專輯中融合了過去輝煌的 Mariah，也聽見了現在逐漸掌控更多聲音細節的他，所以普遍認為這是張比上一張《Caution》(2018) 更加成熟、更加細膩的專輯。

在仔細聽過這張《Here For It All》後，我也覺得這是張很奇妙的專輯，第一印象當然會覺得出自 Mariah 的旋律很順耳、很好聽，但再多聽幾次就會有越聽越多細節的感覺，所以難怪已經長紅30多年的 Mariah，再次以此張專輯在 Billboard 200 專輯榜上位列前十，獲得了他個人的第19張前十名的專輯。在專輯中除了已經分享過的〈Type Dangerous〉和〈Sugar Sweet〉之外，一樣選了三首喜歡的歌曲來推薦，有聽過、沒聽過專輯的朋友都可以來看看！

👉 推薦閱讀：天后終於再臨啦！Mariah Carey 攜全新嘻哈靈魂單曲〈Type Dangerous〉強勢回歸！





第一首〈In Your Feeling〉是我在第一次這張《Here For It All》時就印象深刻的歌曲，原因是在進入副歌的第一句真的太炫技了！如果已經聽過的朋友就應該懂我在說什麼，就算是拋開整首歌的詞曲、製作等方面，光是這句快嘴詮釋的「I think you might be getting a little bit too.」，就已經扛起最吸引人的段落。這不算是 Mariah 第一次展示這種技巧，以把玩 R&B 曲風為基礎的他，其實蠻常在歌曲中展現這樣的技巧，只不過像是在前、後句速度差距這麼反差的狀況應該算是第一次嘗試，所以真的一聽就讓人覺得非常驚艷！

而在前面所提的、最大的亮點之外，這首歌給我一種融合了《The Emancipation Of Mimi》(2005) 和《Caution》的感覺，在聲音方面是已經無法恢復到年輕的巔峰狀態，但是 Mariah 用這些年累積的歌聲運用經驗，照樣表現出不遜於當年的技巧及氛圍，他依舊像是在用這首〈In Your Feeling〉告訴大家，至尊歌者的榮耀依舊還在！即便目前嗓音非常看當下的身體狀況，不過在這首歌中的聲音、製作仍舊不容小覷，作為背景音的海豚音也在宣示著他的實力，所以這整首歌雖然是非常抒情的，但聽完卻有種十分過癮的感覺啊！





〈I Won't Allow It〉算是專輯中比較情緒高漲的一首歌，一開頭原先給我有點〈Type Dangerous〉的感覺，後來整首的模樣卻讓人感覺像是《Glitter》(2001) 的華麗感，雖然個人認為這首歌在專輯中的地位有些稍嫌突兀，不過單論歌曲來說是非常醒目的，整首歌的詞曲和製作都非常地有水準，Mariah 也在採訪中提過，雖然這首歌的時長並不長，但卻花了很多的時間在創作及製作上。因此在這樣的背景之下，〈I Won't Allow It〉給出製作紮實的感覺就不是空穴來風了，而是一如 Mariah 以往對於音樂的認真對待。

我還蠻喜歡這首歌帶點 mean girl 氣息的感受，這也是我感覺得有點像〈Type Dangerous〉的原因之一，從歌詞可以看出來 Mariah 雖然將歌曲主題建立在男女情愛上，不過卻很成熟地知道自己想要什麼樣的待遇，希望對方在和自己的關係中可以主動一點，並且也在其中帶著趣味的意思去描述。Mariah 說這是共同創作、製作的Anderson .Paak所提出的主意，他也覺得非常地有趣，而我認為也是好在兩人對於這方面是有共識的，才會讓我們聽到這首有些趣味又節奏輕快的好歌。





專輯同名曲〈Here For It All〉是長達六分多鐘的一首歌，這應該集合了在這個專輯時代 Mariah 想要表達的一切，雖然歌曲時長不短，但在聽完這首歌之後卻仍然讓人感到意猶未盡，對我來說是首很神奇的歌曲。在 R&B 及流行歌曲的基礎上，Mariah 還在這首歌裡融入了爵士和福音的元素，他也表示自己很喜歡這首歌，對他自身來說是非常私密、非常有意義的；仔細聽完了這首〈Here For It All〉後也大概知道為什麼 Mariah 會這麼慎重地對待，也大概明白為什麼它會是用以命名專輯的一首歌。

如果對於歌詞比較沒那麼研究的人，或許也可以從旋律著手，歌曲的氛圍大致氛圍兩半，前半部分完全就是喚回1990年代那個無敵的 Mariah！在語氣、氣場的部分都還是無可挑剔的感覺；而在歌曲的後半段則是比較接近十到十五年內的 Mariah，不曉得為什麼有種感覺是他在獻給過去及現在的眾多粉絲，但不管怎麼樣這首〈Here For It All〉無疑都是專輯的核心，在直接面對聲音現況的表現，或是在創作、製作的氛圍及流暢度來說，Mariah 無疑都還是在非常高的水準之上！





via Mariah Carey's Facebook

睽違多年等來的這張新專輯《Here For It All》，Mariah Carey 無庸置疑地交出了一張漂亮的作品，在銷售狀況方面也很驚人地保持在很不錯的情況上，即便在數位串流方面差強人意，但別忘了他已經出道三十多年了，跨越了四個十年他在商業成績方面仍舊有一戰之力，這已經是讓歌迷們非常驕傲也非常神奇的一件事了。

在上一張專輯《Caution》時我就隱約有這樣的感覺了，而到了這張《Here For It All》時這種感覺更加強烈了，Mariah Carey 作為樂壇的一代天后，他似乎漸漸從那個強勢又光芒萬丈的唱將歌手，成為了語帶溫柔又充滿故事感的經典傳奇，這種轉變或許讓我們沒辦法再看見爽感十足的演出現場，但卻讓大家獲得了細膩、流暢並重的體驗。總而言之，這張《Here For It All》毫無疑問地會成為我今年最愛的專輯之一。

👉 推薦閱讀：聯手 Shenseea、Kehlani！Mariah Carey 詮釋甜進心坎的〈Sugar Sweet〉！

----------

🎧《Here For It All》官方收聽連結：symphony.to/mariah-carey/here-for-it-all

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks

👉 本月推薦好物：SONY WH-CH520 無線藍牙耳機