2025-10-19 22:30 女子漾 /編輯周意軒
週末不知道去哪？2025香水DIY三大推薦，一起做出屬於彼此的味道
無論是第一次約會的怦然心動，還是久伴之間的小驚喜，一抹香氣都能悄悄烙印在彼此記憶中。想在約會中留下專屬味道，何不親手打造一瓶只屬於兩人的香水？這次編輯實訪三間最有特色的香氛品牌——從「AI智慧調香」到「手作香氣體驗」，一起探索氣味如何成為愛的語言。
1. BY YAN PERFUME：AI × 法式工藝，打造屬於靈魂的香氣肖像
當法國格拉斯的百年調香技藝遇上AI人工智慧，一場嗅覺革命正式展開。精品香水品牌 BY YAN PERFUME 由台灣調香師 顏詣縝 Emma Yan 創立，她將法國格拉斯香水學院的正統技術帶回台灣，融合人工智慧演算，推出全台首創的「AI客製香氛體驗」。
這項服務透過AI嗅覺問卷分析、香氣對話、配方比例與個人命名，完整打造一瓶「屬於妳的香氣」。AI系統能分析情緒與氣味偏好，協助調香師更精準打造專屬配方，每瓶香水都能印上妳的名字與製瓶日期，宛如靈魂的記憶封存。
體驗亮點：
AI幫妳解讀氣味人格，結合法國格拉斯傳統三層香氣結構，鐵盒包裝象徵「記憶的封藏」，精緻又具收藏價值。
體驗地點：台北大直美麗華百樂園 1 樓
價格：AI尋香體驗 NT$1,880 起
2. CAME Perfume：約會人氣必備！從零開始親手打造專屬香水
位於台北信義區的 CAME Perfume 是情侶最愛的「沉浸式調香體驗」。從選香、混香到命名，全程DIY親手完成，過程不但療癒，還能在香氣中發現彼此的默契。
體驗過程分為三步：
① 認識香味——利用影片與調香卡引導新手了解十大香味家族；
② 選擇香氣——從60款前、中、後調香料中挑選屬於你的組合；
③ 調香與命名——試香後調整比例，最後親自封裝並命名屬於你的香氣。
體驗亮點：
每對情侶都能創造一瓶「我們的味道」，無論紀念日或生日都超有意義！
地點：台北市大安區信義路二段86巷3號
價格：30ml NT$1,380／50ml NT$1,680
3. eyecandle × 玫瑰與木：從生活到記憶的香氣旅程
如果妳熱愛氣味的故事感，千萬別錯過 eyecandle 與 玫瑰與木。今年邁入13週年的 eyecandle 進駐松菸炊事場，將「香氛與土地」結合，與台灣小農合作回收植物、蒸餾限定香氣；品牌滾珠香水油與線香更是人氣熱銷，香氣層次細膩，能完美融入日常。
而位於雙連的 玫瑰與木 則以「香氣旅程」為概念，從記憶到分子再到創作，帶你體驗嗅覺版的時光機。調香DIY環節中可選擇50種原料創作專屬香水，完成後還能在「香水Bar」加購隨身瓶，收藏當下心情。
體驗亮點：
eyecandle 展現香氣與文化的溫度；玫瑰與木則讓妳從嗅覺重新遇見自己，兩者都是氣味控的夢幻行程。
eyecandle 松菸炊事場：松山文創園區W113館
玫瑰與木體驗館：台北市大同區民生西路123號（近雙連捷運站）