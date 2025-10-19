[女子生活學] 計畫與執行

誰能想到，五十歲之後我竟然能換兩次工作，這是做夢都想不到的事。

第一次轉換工作，是因為原公司持續虧損，老闆心情不佳時會對我說，隨時可把財會工作外包，無論真假，任何人都會細細思量、好好打算。雖然新工作每天要花三小時通勤時間，為了經濟，也只能接受。

兩年之後，突然有個離家近的工作出現，抱著聊聊也不虧的心態前往，一天之後，最新工作敲定，也才有南京獨旅出現。年初時計畫中最難的部分竟然最先實現，果真是沒有做不到，只有想不到，剎那間覺得自己被幸運之神眷顧了。

而今入職兩個多月，盤點起來，初時覺得自己搬石頭砸了自己的腳，在將所有優缺點比較後，其實跟人生一樣，沒好壞之分，不過就是選擇而已。選擇後，記住喜歡的，找出與不喜歡共存的方式，是我的職場生存之法。畢竟，誰的職場還沒有坑坑疤疤，沒有一些亂糟糟的事，自己不過是芸芸眾生一人，又如何能與眾不同。

年初計畫裡最簡單的部分，是與多年不見的朋友相聚，至今約見了六場聚會。都說韶光易逝，活在現代的我們，能透過網路串聯過去、現在、未來，將少年的你我，與中年相會，沒有利益糾葛，更能像孩子般純粹，宛若重生，又似乎認識了新朋友，讓人覺得自己的朋友庫豐富不已。就像周華健〈朋友〉的歌詞「一句話 一輩子 一生情 一杯酒」、「終有夢 終有你 在心中」。

最難與最簡單的計畫都已完成，剩下介於之間的計畫，靠的就是執行力，卻也因看似不難，反而最沒有進度。我便開始再拆解，找出動機，好讓年底的自己，能感到成就十足。