不告別演藝圈了！曾菀婷等27年奪最佳女配角 劇評：給所有被標籤困住仍誠實面對自己的女人

不告別演藝圈了！曾菀婷等27年奪最佳女配角 劇評：這座獎給每個被標籤困住仍誠實面對自己的女人。圖片來源：金鐘獎

《影后》演員曾莞婷奪下第60屆金鐘獎「戲劇節目最佳女配角獎」，這是她出道27年以來首度獲獎。曾莞婷在台上數度哽咽：「我知道我不夠完美，但我從來沒有放棄成為更好的自己。」劇評人郭朝河直言：「比起已獲肯定的前輩，曾莞婷更需要這次的加持。這座獎，也給所有被年齡與標籤困住，卻仍願意誠實面對自己的女人。」

曾莞婷落淚致詞：謝謝導演、謝謝自己勇敢

曾莞婷以細膩演出詮釋《影后》中外表華麗卻內心脆弱的「凍齡美魔女」潘茵茵，獲得評審一致肯定，讚譽她將「凍齡美魔女」潘茵茵的焦慮、倔強與脆弱層層揭開，完成自我突破。她上台領獎時哽咽表示：「我想把這個獎獻給天上的爸爸，也獻給所有還在努力的人——你們沒有不好，堅持下去，總有一天會被看見。」

典禮結束後受訪時，她透露這一年幾乎曾想退出演藝圈，甚至已請走經紀人、收掉工作：「我那時候真的很想離開這個圈子，但後來重新找回為什麼喜歡表演、喜歡演戲。」如今站上金鐘舞台，她笑說：「當然沒有要放棄，拜託快找我演戲！」

《影后》角色讓她走出低潮

曾莞婷過去以八點檔、閩南劇為主，形象多為潑辣、火爆型角色。這次在《影后》中挑戰中年女演員面對年齡焦慮與外貌束縛的角色，展現極強反差。她在劇中多次情緒爆發，尤其一場在家中崩潰的戲，真實呈現角色的脆弱與掙扎，也成為她職涯的轉捩點。

曾莞婷紅毯以裸膚色亮片高衩禮服亮相，氣場十足，入圍即奪獎更添話題。她表示，「《影后》讓她重新學會相信自己，也讓我知道不完美沒關係。」

網友紛紛留言：「演了這麼多年的鄉土劇，終於等到肯定」、「入圍的每位都實至名歸，但她的意義不一樣」、「這個獎真的好不容易，也很值得」。

劇評人郭朝河：這座獎最真實

劇評人郭朝河指出，曾莞婷過去給人的印象多為「鄉土劇的潑辣女生」或「綜藝節目傻大姐」，《影后》徹底顛覆觀感。她在片中飾演維持完美外貌的過氣女星，為了不被淘汰而整形、節食，卻在崩潰時露出真實樣貌，「那場戲不只是角色的崩潰，更像女演員最赤裸的自己。」

郭朝河表示：「比起已獲得金鐘肯定的鍾欣凌與謝瓊煖，曾莞婷更需要這次的加持。這座獎不只是給她，更是給所有被年齡與標籤困住、卻仍願意誠實面對自己的女人。」

影評家郭朝河全文

恭喜曾莞婷，憑藉《影后》的凍齡美魔女潘茵茵，拿下金鐘獎戲劇節目女配角獎，出道27年終於獲得演技肯定。

對曾莞婷的印象，不是閩南劇的潑辣女生，就是《康熙來了》有點呆萌的傻大姐。直到去年看了《影后》，才對她刮目相看。

劇中有公主病，為了維持美貌隱瞞年齡與體重，靠飲食及健身，甚至整形支撐著「完美女神」幻象的過氣女明星，並叨絮著「我不演媽媽！」，內心道盡多少中年女演員的焦慮，曾莞婷出場不多，但每次個性都鮮明強烈。

戲裡所有鏡頭都擁有完整的妝髮，唯獨一場她突然頹廢，躲在家裡沉淪，那一刻鏡頭拍下的不只是角色的崩潰，更像是作為女演員最赤裸的自己。

曾莞婷說過，那場戲拍完差點走不出角色，甚至一度閃過息影的念頭。

也許正因如此，這座獎項才顯得格外真實。比起已獲得金鐘肯定的鍾欣凌及謝瓊煖，曾莞婷更需要這次的加持。

這座獎，不只是給曾莞婷，更是給所有被年齡與標籤困住，卻仍願意誠實面對自己的女人。