金鐘 60 ｜明日清潔社《人生清理員》，映照現代人的疏離與寂寞

隨著台灣社會變遷，獨居人口比例不斷攀升，占全國家戶總數的36%。2018年起每七人就有一位老年人，預計2025年將正式邁入「超高齡社會」，65歲以上人口占比超過兩成。

少子化與人口老化的雙重壓力，使孤獨死成為現代社會的警訊，也挑戰著經濟與家庭照護的底線。

明日清潔社：清理的不只是現場

劇中黑道老大「龍哥」（金士傑飾）金盆洗手後，成立「明日清潔社」，專門清理孤獨死現場。他與各式背景的員工們一同面對死亡的日常：

這份工作看似平凡，卻必須直面死亡最真實的一面——腐敗、臭味、遺物與未解的情感。每一個案件，都是一段未說完的故事。

枷鎖與心結：留下來的人最痛

劇中反覆探問：

「人為什麼不能好好活著？他們不知道身邊的人會很痛苦嗎？」

死亡從不是瀟灑的告別，而是一連串未竟的遺憾。

劇中角色各自背負家庭壓力與情感裂痕，從親情誤解到生活無力感，都讓「生」與「死」的界線更顯模糊。

而被留下的人，只能繼續吃飯、睡覺、過日子，如同阿嬤所說：「日子一樣要照過。」

家家有本難念的經

從三代同堂到個人戶，家庭結構的變化使「距離」成為現代人的常態。

有的長輩選擇獨居老家，不願麻煩子女，也不想離開熟悉的環境；而忙碌的子女雖心懷愧疚，卻常以「等有空再回家」自我安慰。

直到錯過的「下一次」永遠無法到來，才明白「早知道」的遺憾。

當死亡現場被還原

《人生清理員》以逼真的場景與道具呈現死亡現場，美術團隊的專業讓觀眾幾乎能聞到現場氣味。

透過萬兔在不同清潔社的對比，觀眾看見「職業尊重」與「職安觀念」的落差，也理解這份工作背後的尊嚴。

劇中親人面對死亡的反應各異：有人為遺產爭執，有人藉書信理解故人的心聲，也有人因解脫而重生。

萬兔說得動人：「希望有一天，這個職業能從世界上消失。」

這不只是對死亡的悲願，更是對社會孤獨現象的省思

職人劇的溫柔真實

在一場校園親子會上，小女孩樂樂說：「老師說媽媽的工作很厲害，有幫助到別人的工作，就是了不起的工作。」

這句話點出《人生清理員》的核心價值——清潔不只是勞務，更是一種對生命的尊重與陪伴。

龍哥的一句話也令人深思：「有的時候家人，只需要多一點時間適應，多一點體貼，就能放下悲傷。」

《人生清理員》讓觀眾看見那些「歲月靜好」背後的無名英雄，也提醒我們，理解與陪伴，或許正是對抗孤獨死最有效的清潔方式。

面對死亡的議題

這部劇以死亡為鏡，映照出「如何好好活著」的生命課題。

當死亡成為日常，真正需要清理的，也許不是現場，而是我們彼此之間的冷漠距離。