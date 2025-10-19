讓孩子安心地在大馬路上塗鴉彩繪嬉戲，一年只有一天

2025-10-19 21:00 巧比。針線包

三峽北大特區每年都舉辦讓孩子放電的封街活動，現場擠進許多小小孩，除了周邊的各式遊戲（九宮格、踢足球、垂降爬樹、地震車體驗），現場還有鑽來鑽去的紙箱迷宮，想當趣味好玩。

街頭彩繪路面往往是最受歡迎的放肆節目。衣服髒了沒關係，頭髮亂了更好玩，柏油路面畫的不過癮，沒關係，旁邊還有一輛公車讓你隨意發揮創意，大、小朋友都可以塗鴉喔。

適逢萬聖節前夕「不給糖就搗蛋」的日子，街道上的商家也陸續擠入一群群孩童，服裝和造型都充分應景裝扮，家長們也融入其中，拿著地圖帶著小孩一家家討糖果，整個區域都是親子人潮。

我的寶貝女兒長大了，看著這些安排毫無興趣，直說太陽太大不想走路，回家吹冷氣追劇還比較實在。反而是我這個老男孩拔拔，一邊走一邊笑還拍照不停，第六屆瘋北大兒童上街趣 圓滿成功。

巧比。針線包

巧比。針線包

我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」。mail box：charby1971@gmail.com

#北大 #周邊 #冷氣 #親子出遊 #塗鴉日記

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
2025-10-12 05:58 女子漾／編輯 Wendi
圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

中秋連假前夕華麗登場的Netflix韓劇《許願吧，精靈》是金宇彬秀智時隔9年再度合作的作品，也是王牌編劇金銀淑睽違2年推出的新劇，劇情講述暌違千年回歸的燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾）和情感缺陷的人類女子「奇嘉盈」（秀智 飾）共同追尋3個願望…然而開播以來卻評價兩極，但卻無法抵擋該劇在全球締造出亮眼成績的聲勢，甚至連外媒也給出高度評價呢！

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國電視劇Top10排行榜風光奪冠

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

10/3正式開播的Netflix韓劇《許願吧，精靈》上線僅1天就榮登「韓國電視劇Top10」排行榜冠軍，並在沙烏地阿拉伯、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰國、埃及、摩洛哥…等全球46個國家入圍TOP 10榜單，掀起全球觀眾們的高度矚目。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》殺進全球非英語排行榜劇集Top5

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

根據Netflix Top 10網站10/8數據顯示，《許願吧，精靈》在Netflix上線僅3天就創下400萬次觀看紀錄，在全球非英語排行榜劇集排行中位列第5名，令Netflix官方大讚《許願吧，精靈》：「連接過去和現在的『千年戀曲』給人一種熟悉的感覺，但隨著劇情的發展，展現出更深層的情感線，令觀眾沉浸其中。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國各大SNS湧現負評

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

儘管《許願吧，精靈》開播初期收視取得亮眼成績，在韓國各大SNS卻湧現不少批評聲浪：「太幼稚了」、「受不了這種尷尬的台詞」、「看了一集就關掉了」…，甚至有人批評王牌編劇金銀淑此次的奇幻風格，狠酸：「根本不值這個片酬」、「比《黑暗榮耀》差遠了」、「開局令人失望」…等負評。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》評價褒貶不一

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

然而也有部分韓國網友對《許願吧，精靈》祭出高度評價：「一開始以為只是一部愛情喜劇，結果卻哭了」、「《許願吧，精靈》讓人重新發現『演員金宇彬』，他的情感演繹達到一個新的高度」「金銀淑編劇的台詞太棒了！越追越有感覺的電視劇」、「這部劇的前世敘事真的好感人」…，顯現《許願吧，精靈》在韓國評價褒貶不一。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


外媒盛讚《許願吧，精靈》

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

外媒對於《許願吧，精靈》大多給出好評，《富比士》雜誌稱讚：「精靈在劇中說出一些令人難忘的台詞，他巧妙地講述自己的人生旅程。」；美國《紐約郵報》旗下娛樂網站《Decider》表示：「看著2個曾經互相敵對的角色逐漸發展出愛情和感情，令人深感著迷。」；《時代雜誌》則評論道：「以意想不到的溫暖結局收尾的故事，令觀眾們留下深刻印象。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》正式預告


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#秀智 #韓劇 #金宇彬 #許願吧精靈 #Netflix

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
2025-10-11 01:15 女子漾 /編輯周意軒

Netflix台劇回魂計》自上線以來話題不斷，尤其結局以多重暗示、未解謎團收尾，讓觀眾看完心裡久久不能平靜。這不只是一場「母親為女復仇」的故事，更是一場對人性、正義與社會扭曲現象的終極審判。

一、悲劇的起點：誤會堆疊的人性崩塌

劇中最令人心碎的揭露，是女學生真真成為植物人的真正原因。原以為是同學安琪的惡意所致，實際上卻是一場意外——安琪在情緒激動中推倒真真，並非出於報復。兩人爭執的導火線，是誰是「告密者」的誤會，而這個誤會的源頭，全來自張士凱的操弄與謊言。

這一層真相讓觀眾重新審視整起事件：被害者與加害者的界線，或許從未如此模糊。導演透過這段戲巧妙點出「操控」在現實社會的普遍性——權力者如何利用資訊不對等，讓底層的人彼此撕裂。

二、張士凱的崩潰：復活的不只是肉體，還有人性殘骸

在復仇母親聯手「喚回」兇手張士凱的那一刻，《回魂計》從社會寫實劇徹底轉向心理驚悚。張士凱表面被復活，但實際上他的精神早已碎裂。導演讓他在幻覺與罪惡感的交錯中掙扎，成為復仇儀式裡最可怕的「活死人」。

他不是單純的惡人，而是制度與家庭共同塑造出的怪物。這樣的角色設定，正是本劇的精髓——沒有單純的黑與白，只有被環境逼到極限的「人」。

三、母性復仇的界線：愛與恨交織的困獸之戰

舒淇飾演的汪慧君與李心潔飾演的趙靜，兩位母親的結盟是一場愛的試煉。她們以為復仇能帶來救贖，卻一步步墜入道德的深淵。當真相揭露，她們不得不直面一個殘酷的問題——「我們真的比兇手更無辜嗎？」

這段友情的瓦解，成為《回魂計》最具力量的轉折。兩人從同盟走向對立，不只是情感上的崩壞，也象徵母性在絕望之中的扭曲與犧牲。

四、現實隱喻：從「柬單生活」看到社會資源錯置

《回魂計》不僅是懸疑劇，更是一面照出現實陰暗的鏡子。劇中提到的「柬單生活」暗喻社會弱勢被剝削、資源錯置的現象。那些被忽略、被放棄的人，最終以極端的方式發出控訴。

導演透過這樣的世界觀，讓觀眾反思：當社會體制不再能提供庇護，人會變成什麼樣？而我們又是旁觀者，還是推波助瀾的一員？

五、開放式結局：正義、救贖與懸而未決的「回魂」

最終，張士凱的精神崩潰、兩位母親的分道揚鑣、安琪與真真的命運未完，讓結局留有巨大的空白。那不是遺漏，而是刻意的沉默。導演在最後一幕，用畫面問觀眾：「復仇真的能讓亡靈安息嗎？還是讓更多人失去了靈魂？」

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#人性 #台劇 #回魂計 #Netflix

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
2025-10-15 17:12 女子漾／編輯王廷羽
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw
圖片來源：IG @netflixtw

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供
德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供
林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#影后 #台劇 #舒淇 #回魂計 #傅孟柏 #李心潔 #Netflix

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了
10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

2025-09-29 15:30 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

進入10月，秋意漸濃，不少生肖也迎來「鴻運當頭」的好時機，《搜狐網》點名以下4個生肖，財星高照、貴人運強，工作、投資、生活都順風順水。有人靠努力實現穩健收益，有人憑著好人緣迎來意外驚喜，更有人在事業舞台上大展拳腳，錢包實實在在鼓了起來。一起來看看這4個10月財運最旺的生肖吧！

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖1. 屬羊：穩中求進 收入持續累積

屬羊的人外表柔和，卻有著堅韌的內心。10月他們憑著穩健的判斷和務實的作風，在既有領域裡持續深耕，不斷提升產品或服務品質，逐步累積財富。特別是製造業、手作或服務業相關的朋友，只要稍加創新，就能在市場中脫穎而出，穩穩迎來財運豐收，生活無憂。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖2. 屬兔：好人緣帶來大禮 財運喜從天降

屬兔的人一向溫和待人，10月的好運多半來自人際關係的回饋。同事可能主動拉一把，介紹合作機會；老朋友可能突然帶來新生意。這些意想不到的驚喜，正是平日累積人脈的最好證明。屬兔人只要把握住眼前機會，財源自然滾滾而來。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖3. 屬蛇：細節決定成敗 錢途穩健上升

屬蛇的人做事嚴謹，追求完美，這讓他們在職場和生活中贏得高度信任。10月他們憑藉多年累積的人脈與資源，財務狀況漸入佳境。不論是薪資提升、投資回報，還是副業收入，都能感受到一股穩步上揚的力量，錢途一片光明。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖4. 屬龍：事業翻紅 財庫大開

屬龍的人10月運勢如旭日東昇，迎來事業與財運的雙重高峰。工作上不僅有望獲得升職加薪，更有機會憑實力打開新局面。財運方面，正財穩定成長，偏財也有所收穫，堪稱「事業財運兩開花」。對屬龍的人來說，這是一個能勇敢追夢、創造新舞台的好時機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#生肖運勢

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！
「繳報名費才能聽說明會」竹北幼兒園溺斃案 補教名師：當初差點被生態池吸引報名
《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉
新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

#親子出遊 #塗鴉日記 #北大 #周邊 #冷氣

巧比。針線包 2025.10.19 9
#獨旅

曾箏 2025.10.19 5
#童年 #情緒勒索 #過世

曾箏 2025.10.19 6
#人性 #川普

曾箏 2025.10.19 7
#曾莞婷 #影后 #金鐘 #演員 #年齡

女子漾／編輯張念慈 2025.10.19 243
#影后 #楊謹華 #金鐘 #戲劇類 #謝盈萱

女子漾／編輯張念慈 2025.10.19 100
#導演 #演員 #影后 #金鐘60 #戲劇類 #金鐘獎 #嚴藝文

女子漾／編輯張念慈 2025.10.19 149
#漫畫 #童年 #花蓮

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.10.19 15
#韓劇 #Netflix #金宇彬 #秀智 #許願吧精靈

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.10.19 37
#好書推薦 #小說 #俄羅斯 #婚外情

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.10.19 7
