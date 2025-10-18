Wacky WiLLY 信義區限時快閃　SEVENTOEIGHT 登場玩出街頭時尚

文／克拉大

「新光三越 × 韓國現代百貨」跨國聯名快閃企劃第二彈正式登場，由韓國人氣潮流品牌 Wacky WiLLY 接棒登台，於 10月15日至23日 在 新光三越信義新天地 A11 開啟為期九天的限時快閃店。品牌更於今（18）日邀請超人氣男團 SEVENTOEIGHT 驚喜現身擔任品牌好友，六位成員親自演繹品牌標誌性的童趣街頭造型，現場瞬間被粉絲尖叫聲淹沒，氣氛嗨到最高點。

SEVENTOEIGHT出席快閃活動，前排左起為义翔、麒文、D’OM，後排左起為學駿、美祥、柏佑。（圖／Wacky WiLLY提供）

首爾玩心原裝直送 Wacky WiLLY快閃店限時登台

來自首爾的 Wacky WiLLY，是近年韓國街頭文化圈最受年輕世代追捧的品牌之一，更創下一年破千億韓元的銷售佳績。品牌以「玩味時尚，無限可能」為核心精神，融合搞怪語彙、童趣塗鴉與街頭風格，打造獨有的設計語言。人氣小黃角色「KIKY」以可愛卻帶點叛逆的形象橫掃韓國社群，象徵 Z 世代「做自己、敢出格」的態度，也成為韓國街頭文化的標誌性 ICON。

SEVENTOEIGHT出席快閃活動，左起為义翔、學駿、D’OM、麒文、美祥、柏佑。（圖／Wacky WiLLY提供）

此次快閃店延續韓國現代百貨原裝策展概念，打造塗鴉牆與霓虹玩色空間，營造輕快又富層次的視覺體驗。現場同步帶來品牌最新 25FW 秋冬系列，展出最完整的潮流單品，讓粉絲一站蒐集、沉浸式體驗 Wacky WiLLY 的「玩心宇宙」。

SEVENTOEIGHT 從紅毯轉場街頭 展現無拘風格魅力

昨晚才盛裝現身金鐘獎紅毯的男團 SEVENTOEIGHT，今日再度以全新造型亮相，展現與紅毯截然不同的「玩心時尚」。六位成員身著 Wacky WiLLY 秋冬系列與台灣限定款登場，從手繪塗鴉連帽上衣、印花 T-Shirt 到寬版襯衫與俏皮吊飾，完美詮釋街頭廓形結合童趣筆觸的風格態度。

（左起）SEVENTOEIGHT團員义翔、學駿、D’OM、麒文、美祥、柏佑以品牌好友身分出席品牌活動與粉絲互動。（圖／Wacky WiLLY提供）

隊長麒文分享：「我們第一次看到這個品牌就覺得很有趣，風格童趣、休閒百搭，也與團體頑皮的精神不謀而合。」被問到出門必備的行頭，柏佑和D’OM身為團隊的設計擔當，出門會配戴眼鏡、吊飾來展現個性，也會戴帽子以方便練舞。至於昨晚參與金鐘60，隊長麒文試衣服發現自己很帥，义翔更脫口而出：「ＷＯＷ！看到不一樣的自己！」期待未來有機會可以上台領獎。最後，SEVENTOEIGHT也宣傳自己年底的FAN CONCERT，場次包括11/22 台中Legacy、12/14 高雄後台及12/28 台北Legacy TERA。

夜市靈感 × 3D塗鴉 台灣限定款搶先亮相

本次快閃店同步推出兩款台灣限定 T-Shirt，限量販售引發搶購熱潮。

KIKY LILY 逛夜市款：靈感來自台灣夜市文化，以繽紛視覺與幽默筆觸描繪生活風景，展現街頭趣味與在地文化結合的魅力。

3D 大圖款（黑／白／花園）：以品牌經典角色 KIKY 為主角，採用立體印花技術創造強烈存在感，延續 Wacky WiLLY 一貫的自由與自信。

全新秋冬系列以「玩心」為題，將大膽撞色、拼接與塗鴉語彙融入設計，讓通勤、約會與週末旅行皆能輕鬆切換風格，體現「搞怪也是時尚態度」的精神。

玩心全開 三重好禮限時放送

為慶祝快閃登場，Wacky WiLLY 同步推出三大限定優惠：

全館九折優惠：期間限定全面 10% off。 滿額贈 GISELLE 字母吊飾：單筆消費滿 NT$2,000 即贈品牌代言人 GISELLE 同款字母吊飾乙條。 滿額贈 KIKY 3D 一卡通鑰匙圈：滿 NT$4,000 再送限量 KIKY 3D 一卡通鑰匙圈乙個，兼具收藏與實用價值。

Wacky WiLLY 快閃店資訊

地點：台北信義新光三越 A11 1樓

日期：2025 年 10 月 15 日至 10 月 23 日