「電影首映」本週二部強檔，#捍衛天使 基努李維變身 #國寶風暴 一場沒有硝煙的商業戰「電影推薦」

#88元看電影 https://magichour.app/premium?code=RN69838E

車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #國寶風暴

劇情：以1997年亞洲金融風暴為背景，視燒酒公司為自己人生的鍾祿（柳海真 飾）與只追求利潤的全球投資公司職員仁凡（李帝勳 飾）展開一場圍繞韓國國民燒酒-國寶的商業戰，更是一場關於理想、信念與時代價值的角力。

電影中鍾祿願意將自己生命與公司綁在一起，為了守護自己的理想與責任，即便前路險峻。仁凡則代表冷峻的資本面，一切以利益為主，充滿計算與野心，但也難以輕易信任。兩人更是一場人心的博弈，偶有共情、偶有衝突，使得整個對抗不僅是頭腦對決，也有情感與道德的拉扯。

電影最精彩的部分，不在於商業策略，而在於人心的變化。在資本壓力下，最難守的不是策略與金錢，而是人心。但因所處的立場不同，人的良知與選擇，都比資本力量更具變數。如能堅持善良與真誠更顯可貴！

別相信任何人！ #國寶風暴 10/17(五) 開戰！

#國寶風暴 預告：https://www.youtube.com/watch?v=BwdyWFiccJk

車庫娛樂邀約搶先看首映電影 #捍衛天使

劇情：天使加百列（基努李維 飾）為了向打零工維生的阿傑（阿茲安薩里 飾）證明金錢無法帶來真正的快樂，於是讓他跟富有的科技新貴傑夫（賽斯羅根 飾）交換人生，沒想到阿傑非常享受傑夫的奢華生活。行動失敗的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日……。

基努李維的捍衛系列都是硬漢的角色，這次在捍衛天使搞笑演變成凡人天使，初始為人體驗很多的第一次，還蠻好笑的！

阿傑換了人生，也換來了孤獨。他開始懷念那個拚命、努力過生活的自己。那些曾經的煩惱與不完美，才是生命真實的重量。金錢能讓人自由，卻也可能讓人漂浮、沒有根，也沒有真正的快樂。

電影最以奇幻為背景，探討的主題卻十分貼近現實，底層人交換到富有人生，看似大部份的難題都可以被金錢解決之後，卻也讓人意識到，原來幸福的缺口，從來不是錢能補的地方。

#捍衛天使 10/17（五）來交換人生，你換嗎？

#捍衛天使 預告：https://www.youtube.com/watch?v=NGMIFrRADuE&t=1s

#車庫娛樂 #GaragePlay #電影推薦 #樂聲戲院 #樂聲影城 #西門町 #西門町電影街 #MAGICHOUR #電影欣賞 #電影首映會 #MagicHour特映免費看 #特映免費看 #88元看電影 #MHPremium #會員場次看到飽 #捍衛天使 #GoodFortune #美國喜劇片 #基努李維 #阿茲安薩里 #琪琪帕瑪 #塞斯羅根 #國寶風暴 #BIGDEAL #韓國電影 #李帝勳 #柳海真 #燒酒 #真實故事改編 #金融風暴 #韓國劇情片