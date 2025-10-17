2025-10-17 23:39 女子漾／編輯ANDREA
金鐘60｜頒獎CP掀回憶殺！小S蔡康永壓軸淚崩全場、邰智源模仿王世堅太狂
第60屆金鐘獎典禮圓滿落幕，今年不僅星光熠熠，更充滿回憶與情感的交錯。從邰智源與安心亞再現「全民大悶鍋」時期的經典默契，到陶晶瑩與卜學亮久違合體掀起懷舊高潮，最後由蔡康永與小S壓軸登場，用笑與淚為台灣綜藝寫下傳承的一頁。
邰智源與安心亞＿全民大悶鍋
邰智源與安心亞攜手登上金鐘60頒獎典禮舞台，兩人默契滿分的互動瞬間勾起觀眾滿滿回憶，當安心亞臨時Cue邰智源模仿立委王世堅時，他立刻神還原對方語氣：「我最近是網路上最紅的人，我很榮幸！」全場笑聲不斷，宛如重返《全民大悶鍋》的經典時光，邰智源還不忘搞笑虧胡瓜「沒來金鐘，可能還在談合約」，老派幽默再度展現他即興之王的功力，也成為典禮初段的笑點焦點。
陶晶瑩與卜學亮＿好彩頭
到了頒獎尾聲，陶晶瑩與卜學亮同框登場，象徵跨世代綜藝人的完美傳承。兩人久違合體，被封為本屆「最懷舊亮點」，陶晶瑩依舊維持她的機智與敢言，開場就笑問：「為什麼現在的實境節目都要上船或幹大事？每個都這麼累！」接著又突發奇想：「不如改做『上床』節目好了當然不是那種限制級的！」一句話讓全場笑聲四起，也再度證明主持一姊的舞台魅力依舊無人能敵。
蔡康永與小S＿康熙來了
壓軸登場的蔡康永與小S，則讓全場氣氛轉為動人與溫柔。當蔡康永以一段「人生是在不斷失去中學會成長」的開場，引出背景音樂〈十分鐘的戀愛〉，小S帶著哽咽登場，這是她在姊姊大S離世後，首次公開現身主持典禮，也象徵她重新回到觀眾面前的勇氣時刻，當《小姐不熙娣》奪下「綜藝節目主持人獎」時，小S忍不住落淚，哽咽表示：「我要把這個獎獻給我媽媽，我知道她的心有一塊空了，把那個空的地方填滿。」全場報以最長的掌聲，這一刻，金鐘舞台不僅頒發榮耀，更見證了時間、情感與節目的溫度。
