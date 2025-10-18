你是高敏感人嗎？親身經歷手能通靈 高敏感人的人間鬼故事

https://www.youtube.com/watch?v=r9w_GnK7cWM

手也可以通靈？高敏感人似乎看到醫生的頭部居然長出奇怪的東西？

歡迎看影片分享內容。影片分享高敏感人親身經歷的“人間鬼故事”。

你是高敏感人嗎？

前幾年前在書店出現一陣子討論高敏感人的風潮，高敏感人定義為 對周圍氣氛，其他人情緒具有高度察覺敏感能力的人。如果你是一個容易被上班同事影響情緒，別人不經意說一句話就讓你介意很久，容易內傷內耗，或許你是具備高敏感人的心理特質歐。

星盤上哪些特色容易具備高敏感特質？

查詢個人星盤，星座，如果以下你也符合，極有可能你也是“接收度特別高的高敏感人”

太陽，月亮星座落在 水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚） 。 月亮落在處女，雙子，雙魚。 海王星落在12宮，海王星與月亮有相位

高敏感人特別具備水元素的力量，接收外界的氛圍情緒，別人說話的念頭，能量，情緒，對於高敏感人來說，自己就像是一塊海綿，不自覺一直在吸收別人的情緒。

高敏感人特別需要設定界限，因為容易常常承載過多的情緒，變成一種內耗，需要更長的時間才能夠代謝到別人影響到自己。

影片分享Julianne茱麗安的親身經驗，從自我察覺發現感覺到事情的細微程度，跟一般人似乎有點區別，到經歷過一些神奇的經驗，才慢慢找到原來自己具備高敏感人的特質。

提醒各位，如果你也是高敏感人

1 謹慎選擇朋友，高敏感人的感受太細微，容易被朋友的念頭給影響。

2 凡事抱持了解自己的正面觀點，開發自己的感知能力

這是一種天賦，也是老天給的禮物，因為這份獨特的察覺接收力，你能夠更客觀，更精準地看到事情的全貌。高敏感人就像是可以感知到能量漩渦的中心，當你可以清楚感受到更多人的念頭，你也有更多機會察覺到更多人的個性，人生故事。這是一個天份，讓你更加清醒的察覺能量流動。

3 讓凡事流過你，經過你，用旁觀者看待所有經歷的親身感受

你是一個細微感受的人，現在的世界猶如動物園一樣充滿競爭，容易讓你感到失望與挫折。然而這也是你來體驗的人生旅程之一。告訴自己“享受你所觀看到的這一切人生故事。”

練習用旁觀者的角度察覺自己吸收到的情緒，不需要用度分析，因為每一個人的能量都不同。只需要接受你正在體驗大千世界。

